Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo en México. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

El regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo profesional en San Luis Potosí, marca el inicio de una última etapa en su trayectoria luego de varias polémicas personales. El excampeón mundial retoma la actividad luego de superar problemas de salud, adicciones y situaciones legales, con el objetivo de buscar una pelea de campeonato mundial antes de su retiro definitivo, según afirmó su padre.

En la función especial, Chávez Jr., quien fuera campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo en 2011, se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco quien llega a esta contienda con un récord de 10-1-1 (4 nocauts) y no pelea desde octubre de 2023.

El evento también contará con la participación de Omar Chávez, hermano del protagonista, que se medirá al colombiano José Miguel Torres. La presencia de ambos refuerza la relevancia de la dinastía Chávez en el boxeo mexicano y apunta a impulsar el desarrollo del deporte en la región.

La Dinastía Chávez quiere reivindicarse tras las polémicas sobre sustancias y delitos en EEUU. (IG Julio César Chávez Jr.)

Apoyo total de la comunidad boxística al Jr.

El respaldo institucional resultó decisivo en esta etapa. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, expresó su satisfacción por el retorno de Chávez Jr. y resaltó la importancia del apoyo familiar, señalando que se observa una mejoría tanto física como mental en el boxeador. Según el directivo, “el papá está feliz con sus pollitos que se van a subir al ring. Dios quiera y que todo salga bien en San Luis Potosí”.

Sulaimán destacó la calidad técnica y el compromiso de los hermanos, además de advertir sobre la necesidad de mantener una estricta disciplina. De tener una actuación destacada, Julio César Chávez Jr. podría ingresar nuevamente en los rankings del organismo y abrir así la puerta a una pelea por el título mundial.

El titular del Consejo Mundial de Boxeo afirma que hay posibilidades de que se acerque a una pelea oficial. (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

JC Chávez quiere un título para su hijo

Desde el entorno familiar, el excampeón mundial Julio César Chávez, padre, se mostró realista respecto al futuro boxístico de sus hijos. Señaló que su deseo es que “Julio y Omar hagan unas cuatro o cinco peleas y ya se retiren, porque yo creo que el tiempo ya se les pasó”, priorizando el bienestar y la salud ante cualquier otra meta deportiva.

El planteamiento familiar apunta a un cierre ordenado de las carreras de los hermanos, con énfasis en la integridad física y el bienestar a largo plazo. No obstante, para Julio César Chávez Jr. persiste el deseo de una última gran oportunidad. Bajo la premisa de que su nombre y carrera podrían abrir esa posibilidad, el retorno del Junior vuelve a captar la atención del boxeo nacional.

La imagen de Chávez Jr., enfocado en concluir con dignidad y aspirar a un nuevo campeonato, renueva el interés del público mexicano y latinoamericano por el histórico linaje que representa. La expectativa será comprobar si este último reto permite a la dinastía Chávez sumar un capítulo más a su historia en el ring.