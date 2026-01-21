México Deportes

Fabio Capello advierte sobre el futuro de Santi Gimenez en Europa: “Está sufriendo la presión”

El histórico entrenador evidencia la importancia de tener un plan integral para que los extranjeros se puedan adaptar al fútbol del viejo continente

El experimentado italiano ve algunas
El experimentado italiano ve algunas carencias en el delantero mexicano, pero advierte que puede mejorar. (Especial)

Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid y el AC Milan, analizó las dificultades de Santiago Giménez durante su proceso de adaptación al conjunto rossonero y los desafíos mentales al jugar en clubes históricos.

Durante su reciente visita a Monterrey con motivo del Juego de Leyendas de la FIFA, Capello compartió con TUDN sus impresiones sobre la presión que afrontan los futbolistas mexicanos en Europa y el reto que supone el camino hacia el Mundial 2026.

“Está sufriendo, está sufriendo la presión, muchas veces es de cuando vas a ponerte la camisa del Milan o del Madrid, hay que tener mucha personalidad”, afirmó Capello a TUDN.

Subrayó que portar la camiseta de equipos como el Milan exige una madurez superior, y que no todos los delanteros resisten la intensidad de clubes con tanta tradición, por lo que es importante que tome las riendas de su carrera ahora si es que desea continuar en Europa.

El exdelantero de Cruz Azul
El exdelantero de Cruz Azul no ha logrado consolidarse desde su salida del Feyenoord de la Liga de Países Bajos. (REUTERS/Daniele Mascolo)

¿Cómo ve a Santi en el equipo italiano?

En relación con la situación actual del Milan, Capello señaló que el equipo atraviesa una fase de recuperación tras años difíciles. “El Milan no ha tenido momentos felices, ahora está mejorando, hay que esperar”, comentó.

Reconoció que, para refuerzos jóvenes como Giménez, este entorno puede resultar especialmente exigente, pues necesitan rendir en un club aún en proceso de reconstrucción y es esencial que el propio equipo lo acompañe para sacar su mejor versión en el terreno de juego.

La estabilidad mental, el verdadero reto

Acerca de la Selección Mexicana, el técnico italiano destacó avances en el estilo de juego y la velocidad mostrada en los partidos más recientes. “Sé que está jugando un buen futbol, más velocidad que antes, buena técnica”, dijo Capello en declaraciones. Sin embargo, advirtió que el principal reto será mantener la estabilidad emocional ante la presión ejercida por los medios y el entorno.

De cara al Mundial 2026, Capello hizo hincapié en el impacto de la atención mediática para los futbolistas mexicanos que serán anfitriones. Según declaró, el torneo representa una situación especial, en la que la fortaleza emocional será decisiva para quienes representen a México.

La falta de gol y
La falta de gol y sus lesiones no le han permitido madurar en la Serie A. (REUTERS/Daniele Mascolo)

La experiencia de Capello y su participación en el Juego de Leyendas de la FIFA suman una visión práctica al fútbol mexicano: para superar los grandes retos, la mentalidad es tan importante como las cualidades técnicas.

¿Cómo se encuentra actualmente Santi Gimenez?

El delantero del AC Milan, Santiago Giménez, atraviesa un proceso de rehabilitación tras haberse sometido a una cirugía en el tobillo derecho el pasado 18 de diciembre de 2025. El procedimiento, realizado por el especialista Gino Kerkhoffs, fue necesario luego de que un tratamiento inicial no lograra resolver las molestias que el jugador arrastraba desde octubre del año pasado.

La lesión del delantero azteca
La lesión del delantero azteca tendrá un mayor tiempo de recuperación. (Instagram/ agus.gimenez)

De acuerdo con las declaraciones más recientes del director técnico del Milan, Massimiliano Allegri, el tiempo estimado de baja para el “Bebote” se ha extendido y se proyecta entre tres y cuatro meses. Aunque los pronósticos iniciales apuntaban a un regreso en febrero, el nuevo diagnóstico sitúa su posible retorno a las canchas entre finales de marzo y abril de 2026, dependiendo de su evolución en las próximas semanas.

Pese a la prolongada ausencia, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, liderado por Javier Aguirre, mantiene al atacante bajo observación constante con miras a la Copa del Mundo 2026. Recientemente, el propio jugador compartió videos de sus avances físicos, mostrando una mayor movilidad en la zona afectada, lo que alimenta la esperanza de una reintegración oportuna para el cierre de la temporada europea y los compromisos internacionales del verano.

