Renata Zarazúa queda eliminada del Australian Open, quiénes son los mexicanos que restan en competencia

La mexicana buscaba replicar lo conseguido en 2025, donde clasificó a la segunda ronda. (REUTERS/Edgar Su)

El viaje de Renata Zarazúa terminó pronto en el Australian Open al quedar eliminada en la primera ronda tras caer por parciales de 6-2 y 7-5 ante la checa Marie Bouzkova durante la madrugada de este lunes 19 de enero.

La tenista mexicana no pudo refrendar lo conseguido en la edición 2025 del Australian Open, donde hizo historia al convertirse en la primera jugadora nacida en México en clasificar a la segunda ronda desde Angélica Gavaldón en el 2000.

Sin embargo, Zarazúa tendrá una oportunidad de redimirse este lunes martes 20 de enero cuando comience su participación en el torneo de dobles femenino, donde hará mancuerna con la croata Antonia Ruzic para medirse en primera ronda a la dupla china de Zhaoxuan Yang y Yifan Xu.

Marie Bouzková apaga el sueño de la mexicana

Renata nunca ha podido vencer a la tenista checa en los cuatros encuentros de su historial. (REUTERS/Edgar Su)

A pesar de jugar con molestias lumbares y recibir asistencia médica desde el segundo game del segundo set, Marie Bouzková se mostró más sólida que Renata Zarazúa durante todo el encuentro.

La mexicana no supo capitalizar los malestares de su rival al acumular 46 errores no forzados, lo cual abrió la puerta para que la tenista checa tomara el mando del juego.

Renata tampoco estuvo exenta de las adversidades físicas, ya que durante el séptimo game del segundo set solicitó apoyo de los médicos, aunque la revisión fue rápida y le permitió continuar hasta el final del partido.

Con esta derrota, la mexicana se pierde la oportunidad de enfrentar en segunda ronda a la número 2 del ranking WTA, Iga Świątek.

Quiénes son los mexicanos que restan por competir en el Australian Open

Cuatro tenistas mexicanos competirán en la modalidad de dobles. (X / @gonzalezsanty)

Aunque no queda ningún tenista mexicano en la prueba de singles del Australian Open, aún quedan cuatro deportistas nacionales por competir en modalidad de dobles.

A continuación, los rivales de los representantes aztecas para su debut de este martes en la prueba de dobles, con horarios por confirmar:

Renata Zarazúa hará dupla con la croata Antonia Ružić vs Zhaoxuan Yang y Yifan Xu.

Giuliana Olmos participará junto con la tenista de Indonesia, Aldila Sutjiadi, vs Maddison Inglis y Destanee Aiava.

Miguel Reyes-Varela competirá en pareja con el ecuatoriano Gonzalo Escobar vs Vasil Kirkov y Bart Stevens.

Santiago González hará dupla con el neerlandés David Pel vs Marcelo Melo y Fernando Romboli.

Con ello, los mexicanos buscarán hacer historia para el deporte nacional desde el complejo de Melbourne.

Cuáles son los juegos más atractivos para este día en el Australian Open

Uno de los mejores tenistas del mundo entra a la actividad en esta madrugada. (REUTERS/Tingshu Wang)

Los primeros dos días del Australian Open nos han regalado grandes emociones, pero aún queda por definir los que serán los últimos tenistas invitados para la siguiente fase.

A continuación te presentamos los encuentros que no podrás perderte este 19 de enero y en la madrugada del 20:

Rama varonil

Luciano Darderi vs Cristian Garín (19 de enero a las 18:00 horas)

Lorenzo Musetti vs Raphael Collignon (19 de enero a las 18:30 horas)

Karen Khachanov vs Alex Michelsen (19 de enero a las 19:10 horas)

Ben Shelton vs Ugo Humbert (19 de enero a las 20:30 horas)

Grigor Dimitrov vs Tomás Machac (19 de enero a las 21:30 horas)

Hugo Gaston vs Jannik Sinner (20 de enero a las 2:00 horas)

Rama femenina

Oleksandra Oliynykova vs Madison Keys (19 de enero a las 18:30 horas)

Elena Rybakina vs Kaja Juvan (19 de enero a las 19:40 horas)

Katie Boulter vs Belinda Bencic (20 de enero a las 2:00 horas)

Naomi Osaka vs Antonia Ruzic (20 de enero a las 3:10 horas)

Toda la actividad podrás seguirla en vivo por las pantallas de ESPN. Además, los suscriptores del Plan Premium de Disney+ tienen la opción de seleccionar la cancha que deseen ver.