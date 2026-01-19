México Deportes

Cuál es el sueldo de Jorge Sánchez en Cruz Azul, futbolista que podría ir al PAOK de Grecia

El lateral mexicano podría jugar en su tercer equipo en Europa

Jorge Sánchez podría volver a
Jorge Sánchez podría volver a jugar en el futbol europeo (REUTERS)

El posible regreso de Jorge Sánchez al fútbol europeo ha generado nuevas expectativas en el entorno de Cruz Azul y el torneo Clausura 2026. La noticia surge mientras el club mexicano ajusta su plantilla en las primeras semanas del campeonato.

Según explicó Adrián Esparza Oteo a TUDN, el PAOK de Grecia ya ha establecido contacto con el entorno del lateral mexicano, buscando sumar su talento al equipo durante este mercado de fichajes. La intención del club griego es incorporar a Sánchez y reforzar su línea defensiva.

“Podría moverse algo, hasta el momento no hay nada avanzado, pero están muy interesados”, fue parte de lo que informó el reportero.

Soccer Football - FIFA Intercontinental
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Jorge Sanchez celebrates scoring their first goal with Cruz Azul's Erik Lira REUTERS/Thaier Al-Sudani

¿Cuál es el sueldo de Jorge Sánchez en Cruz Azul?

De acuerdo con la última actualización del portal especializado Salary Sports, Jorge Sánchez percibe una remuneración semanal superior a los 329 mil pesos, lo que al año suma aproximadamente 17 millones 100 mil pesos.

Esta cifra posiciona al lateral derecho entre los jugadores mejor pagados de la plantilla capitalina.

Soccer Football - FIFA Intercontinental
Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Flamengo's Samuel Lino in action with Cruz Azul's Jorge Sanchez REUTERS/Thaier Al-Sudani

Los números de Jorge Sánchez en Cruz Azul

El rendimiento de Jorge Sánchez ha sostenido la atención de los aficionados tras su incorporación a Cruz Azul en 2024. Desde entonces, el defensor acumula 68 partidos oficiales con la camiseta celeste y suma tres goles a su registro personal.

El aporte ofensivo más reciente del futbolista se produjo en diciembre de 2025, cuando marcó durante la Copa Intercontinental ante Flamengo.

Cabe señalar que la trayectoria de Sánchez incluye un recorrido por instituciones de peso tanto en México como en Europa. En el ámbito nacional, defendió los colores de clubes como América y Santos. En el extranjero, el lateral experimentó el fútbol de Países Bajos con el Ajax y de Portugal con el Porto.

El lateral mexicano externó la alta competencia que hay en Europa, en comparación de la Liga MX Crédito: Azteca Deportes

De concretarse una transferencia al Paok de Grecia, el defensa sumaría un tercer club europeo a su carrera, ampliando su experiencia en el viejo continente.

El mercado de fichajes de Cruz Azul

El reciente mercado de fichajes ha transformado la plantilla de Cruz Azul en los primeros meses de 2026. El club cementero ha experimentado una serie de salidas significativas, entre las que destacan las de Ignacio Rivero, Lorenzo Fravelli y Carlos Vargas. Además, la directiva gestiona el futuro de otros jugadores como Mateusz Bogusz y Camilo Cándido, quienes podrían abandonar la institución en breve.

En contraste, la estrategia de refuerzos apunta a fortalecer el mediocampo y la ofensiva. Los celestes han sumado a sus filas al argentino Agustín Palavecino, quien ya entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico y se perfila como una alternativa clave para la segunda mitad del año.

Finalmente, la llegada de Miguel Borja también se encuentra en la agenda inmediata de la directiva, que espera oficializar su contratación en los próximos días.

