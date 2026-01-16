México Deportes

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Con cuatro encuentros transmitidos por televisión abierta, millones de aficionados disfrutarán de la emoción futbolera este fin de semana

Los equipos más destacados afrontan compromisos que podrían influir en la clasificación, con encuentros que reúnen especial interés por rivalidades recientes y la transmisión de algunos partidos en televisión abierta. (Foto: Jovani Pérez)

La Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega cargada de expectativas y emociones. Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de una cartelera variada que incluye partidos en televisión abierta y otros en plataformas digitales.

Entre todos los encuentros, el que más atención genera es el Tigres vs Toluca, considerado el partido principal por la calidad de ambos equipos y su reciente encuentro en la final del Apertura 2025. El choque entre Pachuca y América también se presenta como uno de los más esperados.

El Estadio Universitario será el escenario del enfrentamiento más esperado de la fecha, donde Tigres recibirá al bicampeón Toluca. MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Con estas dos citas como estelares, la jornada se convierte en una verdadera fiesta del fUtbol nacional. Este fin de semana se perfila como uno de los más atractivos del torneo, con duelos que prometen intensidad, goles y espectáculo.

Tigres vs Toluca, el partido estelar

El encuentro estelar de la jornada se disputará en el Volcán Universitario, donde Tigres recibirá a Toluca. Este partido concentra la atención por la rivalidad generada a partir de la final del Apertura 2025 y por su transmisión en señal abierta.

  • Fecha: Sábado 17 de enero
  • Hora: 19:00 hrs
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 7 FOX, FOX One
La expectativa se fortalece por el antecedente de la final pasada, mientras la cita en el Estadio Universitario es apuntada como decisiva para los aspirantes a los primeros puestos. REUTERS/Henry Romero

Este duelo representa una prueba de fuerza entre dos clubes protagonistas del torneo. Con la afición regiomontana como respaldo y un Toluca bicampeón, se espera un choque de alto nivel que marcará la jornada y que podría definir tendencias en la tabla desde muy temprano.

¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta?

La jornada ofrece cuatro partidos accesibles para todo público, lo que garantiza que millones de aficionados puedan disfrutar de la Liga MX sin necesidad de plataformas de paga.

  • Mazatlán FC vs MonterreyViernes 16, 21:00 hrs (Estadio El Encanto): Canal 7, FOX, FOX One
  • Tigres UANL vs TolucaSábado 17, 19:00 hrs (Estadio Universitario de la UANL): Canal 7, FOX, FOX One
  • Cruz Azul vs PueblaSábado 17, 21:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc): Canal 2, TUDN, VIX Premium
  • Pumas UNAM vs LeónDomingo 18, 12:00 hrs (Estadio Olímpico Universitario): Canal 2, TUDN, VIX Premium
Pumas UNAM vs León es otro de los duelos destacados de la jornada. (TW Club León)

Estos partidos en señal abierta aseguran que la pasión del futbol mexicano llegue a todos los hogares, con horarios variados y opciones para diferentes aficiones.

Otros partidos destacados

Además de los encuentros en TV abierta, la jornada incluye partidos transmitidos en plataformas digitales y canales de paga, que también aportan atractivo al fin de semana futbolero.

  • Necaxa vs AtlasSábado 17, 17:00 hrs: Claro Sports, VIX Premium
  • Guadalajara vs QuerétaroSábado 17, 17:07 hrs: Prime Video
  • Club Tijuana vs Atlético San LuisSábado 17, 21:00 hrs: FOX, FOX One
  • Santos Laguna vs FC JuárezDomingo 18, 17:00 hrs: VIX Premium
  • Pachuca vs AméricaDomingo 18, 19:00 hrs: FOX One

Los Tuzos buscarán reafirmar su fortaleza en casa frente a unas Águilas que siempre generan gran audiencia y que llegan con la presión de mantenerse en la pelea por los primeros lugares. La expectativa es enorme por la rivalidad reciente y el peso histórico de ambos equipos.

El duelo entre Pachuca y América promete ser uno de los más destacados de la jornada por la rivalidad reciente que se ha formado entre ambos equipos. REUTERS/Henry Romero

Con opciones en TV abierta y plataformas digitales, los aficionados tendrán múltiples formas de vivir la pasión de la Liga MX este fin de semana, en lo que promete ser una jornada que dejará grandes momentos.

