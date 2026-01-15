México Deportes

Estos son los mexicanos nominados a los World Archery Awards

El tiro con arco compuesto tuvo un gran año en 2025 y figura con tres nominaciones

El tiro con arco compuesto
El tiro con arco compuesto tuvo un gran año en 2025 y figura con tres nominaciones.

El tiro con arco mexicano sigue haciendo historia y hace acto de presencia en los World Archery Awards 2025 con tres nominaciones, las cuales son el reflejo del crecimiento que ha tenido esta disciplina en el país.

La nueva generación de arqueras viene empujando, siguiendo el legado de atletas experimentadas como Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia. Pese a no recibir los mismos reflectores que otros deportes, México sigue destacando año con año en las competencias internacionales.

Quiénes son los mexicanos a los World Archery Awards 2025

Adriana Becerra y Mariana Bernal
Adriana Becerra y Mariana Bernal nominadas a la mejor arquera del año. (Instagram / @mariana.bernals)

El año pasado fue un año sumamente importante para el tiro con arco en México con participaciones tanto en campeonatos mundiales como también en los World Games de Chengdú. Parte del éxito de los arqueros es el entrenamiento y por ello los entrenadores también forman parte de esta gala.

A continuación te presentamos la lista de mexicanos que están nominados:

  • Andrea Becerra y Mariana Bernal (Arquera del año)
  • Karen Montellano (Coach del año)
  • Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo (mejor equipo del año)

Todas las atletas mencionadas anteriormente son en la categoría del tiro con arco compuesto, prueba que hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la modalidad de equipos mixtos.

*Información en desarrollo

