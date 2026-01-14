Con gol de Yael Padilla sobre la hora, Chivas logra su segunda victoria en el torneo y se coloca como líder general

El club rojiblanco logra su segunda victoria consecutiva y sigue con el buen paso.(Instagram: @chivas)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron este miércoles 14 de enero a los Bravos de Juárez por marcador de 0-1, en un juego correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

El gran protagonista de la noche fue Yael Padilla, quien le dio el gol de la victoria al cuadro rojiblanco sobre el final del encuentro cuando parecía que el juego terminaría igualado sin anotaciones.

Juego intenso en la mitad de la cancha

En un partido de pocas emociones, Yael Padilla puso el gol de la victoria para el Rebaño Sagrado (Instagram: @chivas)

El desarrollo del encuentro en el primer tiempo tuvo pocas emociones en ambas porterías. Lo más interesante ocurrió en los minutos finales cuando se señaló una falta del defensor de los Bravos de Juárez sobre Armando “La Hormiga” González en el área para marcar penal.

Sin embargo, éste fue echado para atrás tras la revisión el VAR y la utilización de la nueva tecnología del fuera de lugar semiautomático, donde se observa como el delantero del Rebaño efectivamente estaba adelantado y con esto el marcador se fue 0-0 al descanso.

El Guadalajara comenzó siendo superior durante la segunda mitad, ya que el equipo fronterizo se notaba con un desgaste físico importante dentro del terreno de juego.

Tal es así, que Pedro Caixinha se dio cuenta de ello e hizo modificaciones para refrescar a su equipo y volvió a emparejar el trámite del partido.

Sin embargo, cuando todo parecía que terminaría en empate, en el 90 +3 vino pase filtrado peinado por Ricardo Marín, quien dejó completamente solo a Yael Padilla frente al arquero y al canterano rojiblanco ejecutó un disparo cruzado inatajable para Sebastián Jurado y darle la victoria al Rebaño Sagrado.

Con este resultado, los rojiblancos lograron su segunda victoria en este comienzo de torneo y se colocan momentáneamente como líder general del torneo tras dos fechas disputadas en el torneo.

Yael Padilla, el héroe de la noche

Uno de las mayores promesas de la cantera rojiblanca. (EFE/ Francisco Guasco)

A pesar de no ser un habitual en el once inicial, Yael Padilla ha demostrado desde su debut en Primera División (cuando marcó ante León) su talento y enorme capacidad para quitarse rivales de encima, con un dinamismo que lo distingue dentro del plantel rojiblanco.

Su desequilibrio en el uno contra uno y el atrevimiento con la pelota lo han convertido en una de las cartas más interesantes salidas de la cantera rojiblanca en los últimos años.

Ese rendimiento le abrió la puerta a las selecciones menores de México, donde ya fue considerado para procesos juveniles y llegó a formar parte del equipo mexicano que disputó el Mundial Sub‑20 en 2025.

Junto con Hugo Camberos, ambos se han consolidado como los principales exponentes de la cantera rojiblanca en la actualidad y representan una alternativa atractiva para Gabriel Milito desde el banquillo.

Siguientes compromisos para ambos equipos

El Guadalajara recibirá a Querétaro, mientras que Bravos se medirá al Santos Laguna. (Foto: Cortesía/ FC Juárez)

En una semana intensa dentro de la Liga Mx por la actividad de la fecha doble, ambos equipos volverán a la cancha este fin de semana para disputar sus juegos correspondiente a la jornada 3.

Chivas recibirá el 17 de marzo a Querétaro en el Estadio Akron, donde el cuadro rojiblanca buscará su tercer triunfo consecutivo y seguir afianzándose en lo más alto de la tabla general.

Por su parte, Bravos de Juárez tendrá una complicada visita a la Comarca Lagunera para enfrentar a Santos Laguna, en un partido donde buscarán reaccionar y recuperar terreno tras su reciente derrota.