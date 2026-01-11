México Deportes

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Marruecos, Nigeria, Egipto y Senegal compiten por un lugar en la gran final

Marruecos, Nigeria, Egipto y Senegal
Marruecos, Nigeria, Egipto y Senegal compiten por un lugar en la gran final. (AP Foto/Themba Hadebe)

La Copa Africana de Naciones entra a su recta final con cuatro potencias del fútbol africano aún vivas en la carrera por la gloria continental.

Marruecos, Nigeria, Senegal y Egipto han dejado atrás rondas eliminatorias cargadas de tensión, demostrando por qué son equipos contendientes al campeonato.

Cómo llegan los equipos a las semifinales

Brahím Díaz anota el primer
Brahím Díaz anota el primer gol del encuentro vs Camerún. ( EFE/EPA/JALAL MORCHIDI)

Nigeria vs Marruecos

Marruecos llega a esta instancia en el mejor momento de su historia reciente, tras alcanzar las semifinales del pasado mundial y respaldado por una generación dorada de talento puro con figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, quienes lideran un plantel repleto de calidad y ambición.

Además, cuentan para esta edición con el respaldo de su afición, en búsqueda de conseguir su segundo título continental, el cual no consiguen desde 1976.

Los marroquíes vienen de una sólida victoria en cuartos de final sobre Camerún, con goles decisivos de Brahim Díaz e Ismael Salibari para darle la clasificación a Marruecos.

Nigeria parece haber superado el duro golpe de no clasificar a la Copa del Mundo 2026. Las Super Águilas recuperaron su mejor versión colectiva y vienen de firmar un categórico 2-0 ante Argelia en cuartos de final, reafirmando su estatus como una de las potencias más temibles del continente.

Victor Osimhen y compañía despliegan un fútbol vertical y letal, liderados por figuras de talla mundial que brillan en las mejores ligas europeas. Sin embargo, para borrar por completo esa espina mundialista, las Águilas necesitan alzar el trofeo en esta edición.

Senegal vs Egipto

Egipto protagonizó uno de los duelos más vibrantes de la Copa Africana de Naciones al superar a Costa de Marfil por 3-2 en un electrizante ida y vuelta que tuvo al público al borde de sus asientos.

Los Faraones, liderados por las estrellas Mohamed Salah y Omar Marmoush, desplegaron un poderío ofensivo demoledor que los catapulta como serios candidatos al título continental.

Senegal avanzó a semifinales tras sufrir más de la cuenta ante Malí, la gran revelación del torneo, a quienes superó por la mínima con un ajustado 1-0, a pesar de que tuvieron un futbolista más dentro de la cancha durante buena parte de la segunda mitad.

Los Teranga Lions, a pesar de ello, siguen siendo un adversario letal gracias a su velocidad y figuras de talla internacional como Sadio Mané capaces de desequilibrar en cualquier instante.

Cuándo y dónde ver los partidos en México

Los partidos podrán sintonizarse a
Los partidos podrán sintonizarse a través de FOX ONE y Claro Sports. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Este es el calendario completo para los encuentros de semifinales:

Miércoles 14 de enero

  • Senegal vs Egipto (11:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)
  • Nigeria vs Marruecos (14:00 horas, FOX ONE y Claro Sports)

Con esta información, ya conoces todo lo que necesitas saber para disfrutar de estos grandes partidos.

Historial de la Copa Africana de Naciones

A lo largo de la
A lo largo de la historia han habido historia que quedarán en el recuerdo de los aficionados. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

La Copa Africana de Naciones (CAN o AFCON), fundada en 1957, es el torneo de selecciones más prestigioso del continente, inicialmente con pocos participantes y expandido a 24 equipos desde 2019.

Palmarés por equipos

  • Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) – Máximo ganador.​
  • Camerún: 5 títulos (1984, 1988, 2000, 2002, 2017).​
  • Ghana: 4 títulos (1963, 1965, 1978, 1982).​
  • Nigeria: 3 títulos (1980, 1994, 2013).​¿
  • Costa de Marfil: 3 títulos (1992, 2015, 2023).​
  • Argelia: 2 títulos (1990, 2019).​
  • RD Congo: 2 títulos (1968, 1974).​
  • 1 título: Zambia (2012), Túnez (2004), Sudán (1970), Senegal (2021), Sudáfrica (1996), Marruecos (1976), Etiopía (1962), Congo (1972).​

El certamen se juega cada dos años con sedes rotativas que recorren el continente, desde el norte hasta el cono sur africano, generando ediciones memorables en estadios icónicos y atmósferas únicas.

