Quién es Sophía Henríquez la reportera que se tatuó a Alexis Vega tras ganar el doblete en la Liga MX

El tatuaje retrata un momento icónico del delantero, aunque no precisamente jugando fútbol. (TW Sophía Henríquez)

Durante el 2025 el nombre de Alexis Vega se convirtió en leyenda para todos los aficionados del Club Deportivo Toluca. De su mano, lograron alcanzar un merecido bicampeonato y se perfilan para alcanzar al América con el triplete. Las alegrías que el futbolista le ha dado a la afición choricera llegaron a tal grado que la aficionada Sophía Henríquez Avendaño incluso se tatuó su rostro.

A través de sus redes sociales, la seguidora de los Diablos compartió una fotografía en donde externa su admiración por el jugador y aseguró que ya había prometido llevar a Vega en la piel y ahora, siendo los actuales campeones de la Liga MX, lo cumplió.

“Un día, Alexis Vega hizo esto en un partido. En ese momento supe que se sentía en casa, estaba en un lugar seguro donde ya no lo juzgarían. Prometí que si nos daba la 11 me tatuaría ese momento. Con él llegó la 11 y la 12, después de 15 años esperando. Hoy cumplí mi promesa”, compartió en su publicación.

El club mexiquense no solo consiguió uno, sino dos títulos en un año. (TW Sophía Henríquez)

¿De dónde es la icónica escena?

El origen del tatuaje está en un partido realizado en el Estadio Alfonso Lastras, donde Alexis Vega fue captado levantando un vaso de cerveza en la cancha. El momento ocurrió cuando, en medio del encuentro entre Toluca y Atlético San Luis, un vaso lanzado desde la tribuna terminó llegando a las manos del jugador.

La escena de Vega con la cerveza circuló ampliamente en redes sociales y generó gran debate. En ese contexto, Henríquez publicó en sus plataformas digitales una promesa. Aunado a ello, decidió ampliar tu tatuaje con las palabras ‘Conf11a’ y ' Un12′ haciendo referencia a los títulos 11 y 12 del Diablo.

El cumplimiento público vino después de que Toluca obtuviera sus últimas dos copas tras 15 años de espera. Henríquez mostró en sus redes el tatuaje, que reproduce con fidelidad el instante protagonizado por el futbolista.

El gesto de la periodista originó una ola de reacciones entre aficionados, colegas y seguidores del deporte. Mientras algunos celebraron su sentido del humor y coherencia, otros subrayaron cómo integró la pasión futbolística a la conversación digital.

La decisión generó opiniones divididas en redes sociales. (TW Sophía Henríquez)

¿Quién es Sophía Henríquez?

Es una periodista mexicana y productora, cumplió su promesa y se tatuó la imagen viral de Alexis Vega tomando cerveza después del bicampeonato de Toluca. La fotografía, popular en redes sociales, muestra al futbolista en pleno festejo. Esta imagen se ha transformado en un símbolo para los aficionados y algunas figuras del futbol mexicano.

Sophía Henríquez Avendaño es reconocida por su estilo directo y su constante interacción en Radio Fórmula. Cuenta con una trayectoria ligada a la cobertura del futbol y la actualidad, lo que refuerza su vínculo con la audiencia. Su decisión de tatuarse esta imagen ha sido interpretada como una muestra de autenticidad, apreciada tanto en redes sociales como en el entorno deportivo.