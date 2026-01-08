México Deportes

Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes

La afición escarlata convirtió el Nemesio Diez en un escenario solidario por el Día de Reyes

Guardar
La “lluvia de peluches” se
La “lluvia de peluches” se consolida como una de las postales más solidarias de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

En el estadio Nemesio Diez, conocido popularmente como “La Bombonera”, cada inicio de enero se repite una postal que ya distingue al Deportivo Toluca FC dentro del fútbol mexicano. Desde las gradas, la afición escarlata transforma un partido oficial en un acto colectivo de solidaridad con el lanzamiento masivo de juguetes hacia el terreno de juego, una iniciativa ligada a la celebración del Día de Reyes.

La escena, bautizada como la “lluvia de peluches”, ocurre antes o incluso durante el desarrollo del encuentro. Miles de aficionados llegan al inmueble con juguetes nuevos en brazos y, a una señal acordada, los arrojan al campo en un gesto que mezcla emoción, espectáculo y compromiso social. El césped se cubre de colores mientras el partido se detiene por unos minutos.

El “pueblo de los peluches”
El “pueblo de los peluches” aporta un valor simbólico a la jornada solidaria.

Una vez concluido el acto simbólico, trabajadores del club y voluntarios ingresan al terreno para recolectar cada uno de los peluches. Posteriormente, estos juguetes son entregados a niñas y niños que viven en comunidades de escasos recursos, quienes reciben así un regalo en una de las fechas más esperadas del calendario infantil mexicano.

Aunque no se trata de una tradición con décadas de historia en la capital mexiquense, la iniciativa ha tomado fuerza en años recientes. El crecimiento de la “lluvia de peluches” se explica por la respuesta constante de la afición del Toluca y por el respaldo institucional del club, que ha integrado esta dinámica dentro de sus acciones sociales anuales.

La iniciativa combina espectáculo, identidad
La iniciativa combina espectáculo, identidad local y responsabilidad social.

El evento adquiere además un significado especial por la cercanía geográfica de Toluca con Xonacatlán, municipio del Estado de México conocido a nivel nacional como el “pueblo de los peluches”. En esta localidad se fabrica una parte importante de los juguetes que terminan sobre el césped del Nemesio Diez, lo que refuerza el sentido identitario de la jornada.

Este vínculo regional conecta a la afición con una causa concreta y fortalece el simbolismo del gesto, al unir deporte, industria local y apoyo comunitario en un mismo escenario. Para el Deportivo Toluca FC, la actividad forma parte de sus programas de responsabilidad social, enfocados en promover valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso colectivo entre sus seguidores.

Más allá del impacto visual que dejan miles de peluches cubriendo la cancha, la iniciativa se consolida como un recordatorio del alcance social del fútbol. En fechas cargadas de significado como el Día de Reyes, el club y su afición demuestran que el balón también puede servir para generar sonrisas y contribuir a transformar realidades. Con acciones así, el Nemesio Diez confirma que el futbol local no solo compite por puntos, sino que también asume un rol activo dentro de la sociedad y su entorno inmediato, especialmente durante celebraciones que unen a familias.

Temas Relacionados

Toluca FCDía de ReyesPeluchesregalosReyes Magosmexico-deportes

Más Noticias

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

El equipo merengue llega a este partido con la obligación de avanzar a la ronda final, pero los dirigidos por Diego Simeone quieren dar la sorpresa en este torneo

Real Madrid vs Atlético: a

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

El cambio de localía se da en la semana previa al inicio del torneo

Cruz Azul dejará el Olímpico

Bills vs. Jaguars: dónde y cuándo ver en México el juego de la Ronda de Comodines 2026

Josh Allen y Trevor Lawrence encabezarán un enfrentamiento clave entre mariscales de campo en los playoffs

Bills vs. Jaguars: dónde y

Tres mexicanas nominadas al premio Atleta del Año de los World Games 2025

Maya Becerra, Laura Burgos y Victoria Chávez compiten por el galardón gracias a sus éxitos deportivos durante la pasada edición del evento celebrado en Chengdú

Tres mexicanas nominadas al premio

De la ficción a la realidad: Santiago Muñoz llega a San Luis como en la película Gol

El delantero regresa a la Liga MX para reforzar al Atlético San Luis rumbo al Clausura 2026

De la ficción a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: asesinan en

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Marina desmanteló narcolaboratorio de Los Chapitos y detiene a 7 miembros de “Los Rugrats” en Sinaloa

Gobernador de Yucatán se reúne con familia de Mirna Barera, mujer de 87 años desaparecida hace un mes

Polémica en México: una de las encargadas de Comunicación de Morena dice que no se puede acabar con el narcotráfico porque “genera miles de empleos”

Una botella de tequila y poemas: los regalos de Kate del Castillo para El Chapo hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ¿Apostarías por mí?, pero piden no ser ‘funados’

María León y Julia Medina participarán en el festival español Benidorm Fest 2026 con el tema “Las Damas y el Vagabundo”

Kristal Silva revela que Patricio Borghetti no invitó a sus excompañeros de Venga la Alegría a su boda: “A nadie”

Galilea Montijo ‘le reclama’ a Andrea Legarreta por no asistir a su boda con Fernando Reina Iglesias: “Me acuerdo perfecto”

Emilio Azcárraga Fastlicht: quién es el heredero de una de las fortunas más importantes de México

DEPORTES

Real Madrid vs Atlético: a

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Cruz Azul dejará el Olímpico y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026

Bills vs. Jaguars: dónde y cuándo ver en México el juego de la Ronda de Comodines 2026

Tres mexicanas nominadas al premio Atleta del Año de los World Games 2025

De la ficción a la realidad: Santiago Muñoz llega a San Luis como en la película Gol