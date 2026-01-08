Toluca cambia goles por sonrisas con su tradicional lanzamiento de peluches en Día de Reyes

La “lluvia de peluches” se consolida como una de las postales más solidarias de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

En el estadio Nemesio Diez, conocido popularmente como “La Bombonera”, cada inicio de enero se repite una postal que ya distingue al Deportivo Toluca FC dentro del fútbol mexicano. Desde las gradas, la afición escarlata transforma un partido oficial en un acto colectivo de solidaridad con el lanzamiento masivo de juguetes hacia el terreno de juego, una iniciativa ligada a la celebración del Día de Reyes.

La escena, bautizada como la “lluvia de peluches”, ocurre antes o incluso durante el desarrollo del encuentro. Miles de aficionados llegan al inmueble con juguetes nuevos en brazos y, a una señal acordada, los arrojan al campo en un gesto que mezcla emoción, espectáculo y compromiso social. El césped se cubre de colores mientras el partido se detiene por unos minutos.

El “pueblo de los peluches” aporta un valor simbólico a la jornada solidaria.

Una vez concluido el acto simbólico, trabajadores del club y voluntarios ingresan al terreno para recolectar cada uno de los peluches. Posteriormente, estos juguetes son entregados a niñas y niños que viven en comunidades de escasos recursos, quienes reciben así un regalo en una de las fechas más esperadas del calendario infantil mexicano.

Aunque no se trata de una tradición con décadas de historia en la capital mexiquense, la iniciativa ha tomado fuerza en años recientes. El crecimiento de la “lluvia de peluches” se explica por la respuesta constante de la afición del Toluca y por el respaldo institucional del club, que ha integrado esta dinámica dentro de sus acciones sociales anuales.

La iniciativa combina espectáculo, identidad local y responsabilidad social.

El evento adquiere además un significado especial por la cercanía geográfica de Toluca con Xonacatlán, municipio del Estado de México conocido a nivel nacional como el “pueblo de los peluches”. En esta localidad se fabrica una parte importante de los juguetes que terminan sobre el césped del Nemesio Diez, lo que refuerza el sentido identitario de la jornada.

Este vínculo regional conecta a la afición con una causa concreta y fortalece el simbolismo del gesto, al unir deporte, industria local y apoyo comunitario en un mismo escenario. Para el Deportivo Toluca FC, la actividad forma parte de sus programas de responsabilidad social, enfocados en promover valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso colectivo entre sus seguidores.

Lluvia de peluches en el infierno.

🔥🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🧸🏟



Gracias a toda la gran afición Escarlata que se dio cita este día en nuestro entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Nemesio Diez.



Gracias por todas sus donaciones que darán mucha alegría a varios niños y niñas. pic.twitter.com/r8Li5mIpjC — Estadio Nemesio Diez (@EstadioToluca) January 6, 2026

Más allá del impacto visual que dejan miles de peluches cubriendo la cancha, la iniciativa se consolida como un recordatorio del alcance social del fútbol. En fechas cargadas de significado como el Día de Reyes, el club y su afición demuestran que el balón también puede servir para generar sonrisas y contribuir a transformar realidades. Con acciones así, el Nemesio Diez confirma que el futbol local no solo compite por puntos, sino que también asume un rol activo dentro de la sociedad y su entorno inmediato, especialmente durante celebraciones que unen a familias.