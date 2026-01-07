Fulham vs Chelsea: dónde ver el juego de Raúl Jiménez en México

Raúl Jiménez disputará este día un juego clave ante los Blues. (REUTERS/Tony O Brien)

Fulham y Chelsea se enfrentarán este miércoles 7 de enero en el derbi londinense correspondiente a la jornada 21 de la Premier League, donde el delantero mexicano Raúl Jiménez está llamado a ser protagonista.

Actualmente, los Cottagers se encuentran en la onceava posición de la tabla con 28 unidades y de conseguir la victoria pueden escalar hasta el quinto sitio, dependiendo de otros resultados.

Por su parte, los Blues buscan conseguir un triunfo para alcanzar al Liverpool, quienes en estos momentos ocupan el cuarto sitio que los clasificaría a la UEFA Champions League.

Raúl Jiménez busca seguir haciendo historia

El Lobo de Tepeji se coloca en la lista de los goleadores históricos latinoamericanos de la Premier League. (REUTERS/Tony O Brien)

El delantero mexicano Raúl Jiménez sigue escribiendo páginas doradas en la Premier League, ya que a finales del 2025 con su gol ante el West Ham, se colocó como uno de los mejores goleadores latinoamericanos en la historia del futbol inglés con 63 tantos.

Esta es el top 10 de los máximos romperredes latinoamericanos que han llegado a la primera división de Inglaterra:

Sergio “Kun” Agüero (Argentina) – 184 goles Carlos Tévez (Argentina) – 84 goles Roberto Firmino (Brasil) – 82 goles Gabriel Jesús (Brasil) – 76 goles Richarlison (Brasil) – 71 goles Luis Suárez (Uruguay) – 69 goles Raúl Jiménez (México) – 63 goles Alexis Sánchez (Chile) – 63 goles Diego Costa (Brasil) – 53 goles Javier “Chicharito” Hernández (México) – 53 goles

Así, el mexicano busca seguir con su buen rendimiento y llegar con ritmo de cara a lo que será el Mundial 2026.

La nueva era después de Enzo Maresca

Liam Rosenior sustituirá a Maresca en la dirección técnica. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

Uno de los movimientos más inesperados en el fútbol inglés fue la destitución de Enzo Maresca como entrenador del Chelsea, pese a sus logros recientes.

El italiano había guiado a los Blues al título en el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League, posicionando al equipo en la pelea por plazas de Champions League, aunque lejos del liderato de la Premier.

A finales de 2025, Maresca expresó públicamente su frustración por la falta de apoyo institucional y las restricciones que limitaban su autonomía táctica. Aunque evitó detalles específicos, sus declaraciones generaron fricciones con la directiva, culminando en su salida abrupta.

El detonante fue su ausencia en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante Bournemouth en la jornada 19 de la Premier League, en un hecho que marcó las diferencias que existían entre la directiva y el entrenador.

De acuerdo con The Guardian, el núcleo del conflicto radica en conversaciones que Maresca sostuvo con figuras vinculadas al Manchester City para sustituir a Pep Guardiola:

“La sorprendente salida de Enzo Maresca del Chelsea se produjo después de que informara al club que había mantenido conversaciones con figuras asociadas al Manchester City para reemplazar a Pep Guardiola”, reveló el diario británico.

Esta semana, los Blues dieron a conocer que Liam Rosenior tomará las riendas de la institución. El estratega inglés viene de dirigir el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia, donde consiguió: 23 victorias, 12 empates y 16 derrotas.

Antecedentes entre ambos equipos y dónde ver el juego en México

El encuentro podrá seguirse solamente a través de la plataforma FOX ONE. (John Walton/PA Wire/dpa)

Esta jornada nos trae un encuentro entre dos equipos de la ciudad de Londres en Inglaterra, por lo cual se espera un derbi intenso cargado de emociones.

En toda la historia de sus enfrentamientos en competiciones oficiales, Chelsea y Fulham acumulan 40 partidos, donde los Blues dominan el historial con: 25 triunfos, 12 empates y solo 3 victorias para los Cottagers.