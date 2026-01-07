México Deportes

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

El mediocampista permanece fuera del grupo principal de su club actual a la espera de una decisión administrativa sobre su futuro

(AP Foto/Alfredo Moya)
(AP Foto/Alfredo Moya)

Érick Gutiérrez está muy cerca de regresar al Club de Fútbol Pachuca tras no entrar en los planes deportivos del Club Deportivo Guadalajara para el Clausura 2026. El paso del Guti por Chivas fue menor, ya que no tuvo actuaciones sobresalientes, pese a que su llegada apuntaba a ser un fichaje bomba, sus actuaciones en Verde Valle fueron menores.

De acuerdo con 365Scores, la operación prevé que su arribo a Tuzos mediante un préstamo con opción de compra por un año, Las negociaciones entre ambos clubes están avanzadas y el anuncio oficial podría concretarse en los próximos días.

Por otra parte, tanto Chivas como Pachuca podrían compartir el salario del mediocampista, con una mayor proporción cubierta por el conjunto hidalguense. El modelo del traspaso replica el mecanismo aplicado recientemente con Alan Mozo.

“Guti” Gutiérrez regresa a Pachuca

La salida de Gutiérrez de
La salida de Gutiérrez de Chivas surge de una decisión técnica ( Vincent Carchietta-Imagn Images)

La salida de Gutiérrez de Chivas surge de una decisión técnica. El futbolista dejó de ser considerado en la plantilla dirigida por Gabriel Milito, fue excluido de la pretemporada y se entrenó por separado del grupo principal. Además, otros jugadores como Alan Mozo y Alan Pulido recibieron el mismo comunicado respecto a su situación en el equipo tapatío.

A la par, el entorno del mediocampista recibió propuestas de San Diego FC, club de la Major League Soccer. Según 365Scores, el equipo estadounidense buscaba reunir a Gutiérrez con Hirving Chucky Lozano en un mismo proyecto deportivo. Sin embargo, el monto del salario solicitado representó un obstáculo y propició que Pachuca avanzara en la negociación.

El posible retorno a Pachuca marcaría la segunda etapa de Gutiérrez en el club donde debutó en 2013, se consolidó hasta 2018 —cuando pasó al PSV Eindhoven de los Países Bajos— y cosechó buena parte de su trayectoria en la Liga MX. Repatriado por Chivas en 2023, alcanzó la capitanía en 2025, pero la reducción de sus minutos en cancha lo alejó del proyecto deportivo.

[Twitter/@Chivas]
[Twitter/@Chivas]

En la actualidad, tanto el Guti Gutiérrez como los otros jugadores transferibles permanecen fuera del grupo principal, mientras se concluyen los acuerdos de salida. Esta condición administrativa y deportiva le impedirá sumar minutos en el inicio del Clausura 2026, a la espera de que se formalicen las negociaciones.

El arranque del torneo traerá consigo un atractivo inmediato: Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio Akron en la primera jornada, hecho que aumenta la expectación, aunque el regreso de Gutiérrez a la competición oficial todavía deberá aguardar.

