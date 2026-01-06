México Deportes

León vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

Esmeraldas y celestes se miden en el Nou Camp con cuentas pendientes del pasado reciente

Guardar
La Máquina debuta en el
La Máquina debuta en el torneo frente al León, un rival reforzado y en una cancha históricamente complicada. (Ilustración: Jesús Aviles)

Cruz Azul comenzará su participación en el torneo Clausura 2026 dentro de la jornada 1 con una visita de alto riesgo al León en el estadio Nou Camp, un escenario históricamente complejo para cualquier rival. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón llega a este compromiso con la intención de pasar página tras un cierre de 2025 complicado, marcado por la eliminación en semifinales del Apertura y la derrota en el Derby de las Américas frente al Flamengo de Brasil durante la Copa Intercontinental.

La escuadra celeste optó por una estrategia distinta a la de torneos anteriores, ya que no “rompió” el mercado de fichajes. La directiva decidió conservar la columna vertebral del plantel y realizar pocos ajustes, apostando por la continuidad como eje principal del proyecto deportivo. Este enfoque contrasta con el de León, institución que realizó múltiples movimientos y sumó refuerzos de peso, entre los que sobresalen Diber Cambindo, Bryan Colula y Juan Pablo Domínguez.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La preparación de Cruz Azul rumbo al Clausura 2026 fue breve y con ciertas complicaciones. El cuerpo técnico no contó con plantel completo durante la pretemporada, luego de que Mateusz Bogusz optara por no regresar a México para integrarse a los trabajos previos, situación que alteró la planificación inicial del equipo cementero de cara al arranque del certamen.

Jun 1, 2025; Mexico City,
Jun 1, 2025; Mexico City, MEX; Cruz Azul midfielder Mateusz Bogusz (7)dribbles the ball during the first half against the Vancouver Whitecaps FC during the final of the Concacaf Champions Cup at Estadio Olímpico Universitario. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

En el apartado de altas, La Máquina incorporó al delantero Miguel Borja, procedente de River Plate de Argentina. Durante su etapa con el club sudamericano, el atacante disputó 159 encuentros oficiales, registró 62 goles y colaboró con 10 asistencias, números que generan expectativa sobre su impacto inmediato en el futbol mexicano y su aporte ofensivo al conjunto celeste.

Miguel Borja jugará para Cruz
Miguel Borja jugará para Cruz Azul a partir de la próxima temporada (REUTERS)

León, por su parte, afrontará esta campaña sin James Rodríguez. La directiva esmeralda determinó no continuar con el futbolista colombiano debido a su rendimiento irregular durante su estancia en el club, así como por el elevado salario que percibía, considerado uno de los más altos dentro de la Liga MX. La Fiera busca reconfigurar su proyecto con un plantel más equilibrado y competitivo.

El duelo entre los Esmeraldas y Cruz Azul está programado para este sábado 10 de enero a las 19:00 horas. Los celestes llegan con un antecedente favorable, ya que no han perdido en sus últimas siete visitas al Nou Camp, con un balance de cinco triunfos y dos empates. La victoria más reciente de León sobre Cruz Azul en ese estadio se remonta al Clausura 2019, cuando se impuso 2-0. El encuentro será transmitido por Fox One, señal disponible actualmente a través de Prime Video.

Temas Relacionados

Club LeónCruz AzulTorneo Clausura 2026Liga MXmexico-deportes

Más Noticias

Alan Mozo advierte a Chivas en su presentación con Pachuca

El defensa llegó a Pachuca a préstamo por un año con opción a compra

Alan Mozo advierte a Chivas

Xolos vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 1 del Clausura 2026

Las Águilas debutan en Tijuana con la mira puesta en su título 17 y ante un rival que busca confirmar su etiqueta de sorpresa

Xolos vs América: cuándo, a

Renata Zarazúa comienza el 2026 con una victoria ante una ex campeona de Grand Slam

La mexicana comienza su preparación de cara a lo que será el Australian Open, el cual comenzará el 12 de enero

Renata Zarazúa comienza el 2026

Faltan 30 días para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: conoce la historia de Luisa Wilson, la mexicana que subió al podio en Lausana 2020

Es la única deportista del país que ha logrado conseguir una presea en unos Juegos Olímpicos de Invierno absolutos o de la Juventud

Faltan 30 días para los

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”

El entrenador portugués regresa a la Liga MX, en su primera pretemporada aclaró qué pasó con Efraín Juárez y la discusión en Cantera

Pedro Caixinha confirma pelea en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa revela los secretos

Martha Figueroa revela los secretos de Raúl Velasco en ‘Siempre en Domingo’ de Televisa: “Fui su asistente y veía todo”

“Al bote de basura”: Alfredo Adame cierra la puerta a su antigua familia en Día de Reyes

Día de Reyes Magos: estos son los mejores memes para compartir este 6 de enero

Kristoff Raczynski arremete contra influencers que hacen reseñas de cine pagadas y polémica alcanza a Gaby Meza

Las mejores frases para enviar en Día de Reyes por WhatsApp, Facebook o Instagram

DEPORTES

Alan Mozo advierte a Chivas

Alan Mozo advierte a Chivas en su presentación con Pachuca

Xolos vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 1 del Clausura 2026

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 6 de enero

Faltan 30 días para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: conoce la historia de Luisa Wilson, la mexicana que subió al podio en Lausana 2020

Pedro Caixinha confirma pelea en el Pumas vs Juárez tras juego de pretemporada: “Existieron golpes, no me gustó”