Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cuándo y dónde ver desde México a los atletas aztecas

Esta es una nueva forma de acercarse a deportes que no son tan populares en nuestro país. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo/File Photo)

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, se encuentran a la vuelta de la esquina y, aunque en México no son tan populares, la transmisión global es una oportunidad para observar a los atletas mexicanos en busca de hacer historia.

Este 2026 estará lleno de diversas justas deportivas, empezando con uno de los eventos más emocionantes debido a que no en todo el mundo es posible practicarlos. En esta ocasión las olimpiadas bajo la nieve traen competencias de alto impacto mostrando a los mejores competidores de cada disciplina.

En esta edición, se llevarán a cabo diversas pruebas, entre las que se encuentran:

Esquí Alpino : Carreras de descenso, slalom, gigante, etc..

Esquí de Fondo : Distancia y relevos.

Esquí Acrobático (Freestyle) : Moguls, Aerials, Ski Cross, Slopestyle, Halfpipe, Big Air, Dual Moguls.

Salto de Esquí : Trampolín normal y grande, por equipos.

Combinada Nórdica : Salto y esquí de fondo.

Snowboard : Slalom Gigante Paralelo, Snowboard Cross, Slopestyle, Halfpipe, Big Air.

Esquí de Montaña: Nueva disciplina, con carreras individuales y por relevos.

Deportes de Hielo:

Patinaje Artístico : Individual, parejas, danza sobre hielo y por equipos.

Patinaje de Velocidad : Carreras individuales en pista larga.

Patinaje de Velocidad en Pista Corta (Short Track) : Carreras de velocidad en pista corta.

Hockey sobre Hielo : Torneos masculino y femenino.

Curling: Equipos masculinos, femeninos y mixtos.

Deportes de Trineo (Deslizamiento):

Bobsleigh : Bobsleigh de dos y cuatro plazas.

Skeleton : Individual masculino y femenino, y evento mixto por equipos.

Luge: Individual, parejas y relevos.

El mundo entero se reunirá para ver a estos atletas dominar la nieve. (AP Foto/Gregory Bull, File)

Mexicanos en Milán y Cortina

La delegación mexicana confirmó la participación de cuatro atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, un hecho que refuerza la presencia nacional en competencias de deportes invernales a pesar de las limitaciones climáticas del país. Entre los seleccionados destaca Donovan Carrillo, quien aseguró su pase en la disciplina de patinaje artístico tras cumplir con los requisitos técnicos y ubicarse en el ranking internacional exigido por la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

En el esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez obtuvieron sus lugares gracias a los puntos acumulados en competencias avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS). Ambos atletas cumplieron con los criterios de clasificación en el circuito internacional, lo que les permitió incluirse en la delegación que representará a México en la justa invernal. Corona y Martínez se consolidaron como referentes del esquí de fondo nacional al mantenerse activos y competitivos en eventos de alto nivel.

La esquiadora mexicana aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras cumplir con los criterios de clasificación de la FIS, sumando puntos en competencias internacionales de esquí de fondo que le permitieron ubicarse dentro de los rankings requeridos para obtener el bo

La lista de atletas se completa con Sarah Schleper, quien afrontará su séptima participación olímpica y la tercera bajo la bandera mexicana. Schleper, esquiadora alpina, inició su trayectoria olímpica en 1998 y, tras competir para Estados Unidos en cuatro ediciones, representa a México desde 2018. La deportista logró su clasificación a Milán-Cortina tras cumplir con los puntos FIS en pruebas internacionales, consolidando su condición de atleta experimentada en el equipo nacional.

La mexicana quiere poner en alto los colores de México en una de las competencias más peleadas. (REUTERS/Christian Hartmann)

¿Cuándo y dónde transmitirán los Juegos Olímpicos?

En México, y en otros 16 países de Latinoamérica, tras un acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Internacional, América Móvil y Televisa Univisión. Las competencias, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 serán transmitidas por la señal de Claro Sports

El convenio logrado con Televisa Univisión permite que la audiencia nacional acceda a la cobertura a través de sistemas de cable con Claro Sports y mediante plataformas digitales propias.

Los usuarios de Claro Sports en países como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela podrán disfrutar la transmisión en directo y contenido exclusivo sin costo adicional en los sistemas y plataformas autorizadas. En México, sin embargo, el acceso gratuito aplica únicamente a quienes tengan Claro Sports en su sistema de cable o utilicen las plataformas digitales de la empresa.