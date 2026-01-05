Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.
Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido.
Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:
Horarios de los partidos de esta semana
Orbelín Pineda
Aris - AEK Athene
Super Liga de Grecia
11/01/2026
11:30:00 a.m.
Raúl Jiménez
Fulham - Chelsea
Premier League
07/01/2026
01:30:00 p.m.
Raúl Jiménez
Fulham - Middlesbrough [FA]
FA Cup
10/01/2026
09:00:00 a.m.
Edson Álvarez
West Ham United - Nottingham Forest
Premier League
06/01/2026
02:00:00 p.m.
Edson Álvarez
West Ham United - Queens Park Rangers [FA]
FA Cup
11/01/2026
08:30:00 a.m.
Santiago Giménez, Johan Vázquez
AC Milan - FC Genoa
Serie A
08/01/2026
01:45:00 p.m.
Santiago Giménez
Fiorentina - AC Milan
Serie A
11/01/2026
08:00:00 a.m.
Julián Araujo
AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur
Premier League
07/01/2026
01:30:00 p.m.
Julián Araujo
Newcastle United - AFC Bournemouth [FA]
FA Cup
10/01/2026
09:00:00 a.m.
Mateo Chávez
AZ - FC Volendam
Eredivisie
10/01/2026
09:30:00 a.m.
Mexicanos consolidados en Europa
En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.
El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.
Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.
El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.