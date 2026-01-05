México Deportes

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Guardar
Sigue de cerca las acciones
Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.

Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido. 

Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:

Horarios de los partidos de esta semana

Edson Álvarez jugará su segunda
Edson Álvarez jugará su segunda temporada vistiendo los colores del West Ham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda

Aris - AEK Athene

Super Liga de Grecia

11/01/2026

11:30:00 a.m.

Raúl Jiménez

Fulham - Chelsea

Premier League

07/01/2026

01:30:00 p.m.

Raúl Jiménez

Fulham - Middlesbrough [FA]

FA Cup

10/01/2026

09:00:00 a.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Nottingham Forest

Premier League

06/01/2026

02:00:00 p.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Queens Park Rangers [FA]

FA Cup

11/01/2026

08:30:00 a.m.

Santiago Giménez, Johan Vázquez

AC Milan - FC Genoa

Serie A

08/01/2026

01:45:00 p.m.

Santiago Giménez

Fiorentina - AC Milan

Serie A

11/01/2026

08:00:00 a.m.

Santiago Giménez, Johan Vázquez

AC Milan - FC Genoa

Serie A

08/01/2026

01:45:00 p.m.

Julián Araujo

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur

Premier League

07/01/2026

01:30:00 p.m.

Julián Araujo

Newcastle United - AFC Bournemouth [FA]

FA Cup

10/01/2026

09:00:00 a.m.

Mateo Chávez

AZ - FC Volendam

Eredivisie

10/01/2026

09:30:00 a.m.

Santiago Giménez fue uno de
Santiago Giménez fue uno de los mejores delanteros en la Eredivisie la temporada pasada (X Santiago Giménez)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.

Temas Relacionados

Santiago GiménezRodrigo HuescasEdson ÁlvarezJohan Vázquezmexico-deportesnoticias

Más Noticias

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Los Bafana Bafana se despiden del torneo continental tras caer ante Camerún en los octavos de final

Eliminan a Sudáfrica, rival de

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

El comunicador atraviesa una etapa de transición tras dejar “La Última Palabra”, espacio donde consolidó su carrera

Rubén Rodríguez, ex comentarista de

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

El mexicano confesó la presión constante y diferencias con el enfoque del equipo en Verstappen

Checo Pérez se sincera sobre

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

La transferencia responde al pedido del entrenador, quien busca encontrar estabilidad y liderazgo en la mitad de la cancha azulcrema

Rodrigo Dourado es el nuevo

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Omar Chávez también forma parte de la cartelera del “Junior”, los hijos del “gran campeón mexicano” regresan al cuadrilátero

Julio César Chávez Jr. regresa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dentro de la casa de

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

De El Mayo Zambada a Caro Quintero: los capos mexicanos que comparten prisión con Nicolás Maduro en EEUU

Esta es la relación de Venezuela y el Cártel de Sinaloa según un exagente de la DEA

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Los juguetes más pedidos por

Los juguetes más pedidos por los niños en México para el Día de Reyes 2026 incluyen Las Guerreras K-pop y más

Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento del hermano de Guillermo del Toro

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards y los comparan con Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

Cartel San Luis Metal Fest 2026: lista completa de bandas y detalles del festival

DEPORTES

Eliminan a Sudáfrica, rival de

Eliminan a Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, de la Copa Africana de Naciones

Rubén Rodríguez, ex comentarista de Fox Sports México, anuncia el fallecimiento de su padre: “Nos diste todo”

Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull y la última plática que tuvo con Horner: “Todo era un problema”

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí