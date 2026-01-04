Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

El pugilista fue informado sobre la decisión de la AMB al ser el mejor rankeado en la categoría. (IG Armando Reséndiz)

De manera sorpresiva, Armando ‘Toro’ Reséndiz fue proclamado campeón absoluto supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo tras la retirada profesional de Terence Crawford. Crawford, de 38 años, anunció su salida después de derrotar al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre de 2025 y conquistar los títulos mundiales de las 168 libras.

El retiro del púgil estadounidense dejó vacantes todos los títulos mundiales de la división supermediano. Ante esta situación, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) designó a Reséndiz como campeón absoluto, basando su decisión en la victoria del mexicano sobre Caleb Plant el 31 de mayo de 2025.

Para el mexicano, el verdadero camino comienza ahora con la defensa de sus títulos. (IG Armando Reséndiz)

¿Quién es el ‘Toro’ Reséndiz?

Originario de Guayabitos, Nayarit, tiene 26 años y un récord profesional de 16 victorias, de las cuales 11 fueron por nocaut, y dos derrotas. Su más reciente triunfo lo llevó a ser considerado como el merecedor natural al cinturón, por lo que México suma un nuevo campeón mundial.

Su apodo, “Toro”, refiere a su fuerza física, una característica reconocida en el boxeo mexicano. Su triunfo por decisión unánime ante Plant fue clave para la consideración de la Asociación Mundial de Boxeo y consolidó su posición en la máxima clasificación.

Para la primera defensa del título, la AMB designó como retador número uno al uzbeko Bektemir Melikuziev. Aunque la fecha del combate aún no está fijada, se espera que el enfrentamiento se realice en los próximos meses. Entre los posibles próximos rivales se mencionan nombres como Édgar Berlanga, Jaime Munguía y William Scull, reconocidos candidatos dentro de la categoría.

Con este logro, Reséndiz se convierte en el segundo mexicano en alcanzar el campeonato absoluto supermediano, luego del reinado que tuvo Saúl ‘Canelo’ Álvarez durante varios años y que vio mermado con su pelea contra el estadounidense.

La supremacía de un boxeador mexicano en la división supermediano reafirma el peso del boxeo mexicano en el ámbito internacional, pero también obliga a Reséndiz a prepararse para la cacería de otros boxeadores hacia sus más recientes títulos que deberá defender en los próximos meses.

Así ha sido la carrera del ‘Toro’

31 de mayo de 2025 Caleb Plant Victoria por decisión dividida (12 rounds) Ganó el título interino supermediano de la AMB 21 de febrero de 2025 Fernando Paliza Victoria por TKO (5° round) 30 de septiembre de 2023 Elijah Garcia Derrota por TKO (8° round) 4 de marzo de 2023 Jarrett Hurd Victoria por KO (10° round) 15 de octubre de 2022 Heber Rondon Victoria por TKO (2° round)

Hasta enero de 2026, el récord total de Armando Reséndiz es de 16 victorias (11 por nocaut) y 2 derrotas. El 1 de enero de 2026, la AMB lo reconoció como campeón absoluto de peso supermediano tras el retiro de Terence Crawford.