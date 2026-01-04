Christian “Chispa” Medina defenderá su campeonato mundial gallo de la OMB ante otro mexicano

‘Chispa’ Medina, campeón mundial juvenil, aseguró su futuro en el boxeo mexicano al firmar un contrato con la promotora internacional MatchroomX@MatchroomBoxing

El calendario de boxeo internacional en 2026 ya prepara uno de sus duelos más esperados: el enfrentamiento entre Christian “Chispa” Medina y Adrián “Gatito” Curiel en Guadalajara, donde estará en juego el cinturón gallo de la OMB.

Esta será la primera defensa que realice Medina, quien regresa a su ciudad natal tras el resonante triunfo obtenido en Japón en septiembre pasado, cuando sorprendió al mundo al noquear en el cuarto asalto al invicto Yoshiki Takei, una victoria que, según el anuncio de Matchroom Boxing, lo catapultó directamente a una nueva etapa bajo la copromoción de la promotora británica.

¿Cómo llegará Gatito Curiel a la pelea contra el Chispa Medina?

Curiel, por su parte, se presenta como retador tras haber probado las mieles del campeonato mundial en peso mosca. En 2023, conquistó el título FIB al vencer a Sivenathi Nontshinga, aunque ese reinado fue breve, ya que perdió el cinturón en la revancha frente al mismo rival en 2024.

Después de aquella derrota, Curiel volvió a pelear en escenarios de alto nivel, cayendo ante Sunny Edwards por decisión técnica, pero logró recomponer su carrera al sumar dos victorias consecutivas. Ahora, afronta el desafío de subir de división directamente a los 118 libras (53,5 kg), sin combates previos en la categoría, con la ambición de conquistar un segundo título mundial en una nueva división, confiando en que su experiencia previa será determinante.

Primera defensa de Medina tras ser campeón mundial

La preparación del evento en Guadalajara no solo representa una cita clave para Medina en términos deportivos, sino también un momento de consolidación personal y profesional. De acuerdo con lo anunciado por Matchroom Boxing, el campeón mexicano tendrá la oportunidad de defender el cinturón ante su público, fortaleciendo su imagen tras haber derrotado al favorito Takei, quien partía con una ventaja de 4 a 1 en las apuestas antes de la pelea en territorio japonés.

Una victoria en esta defensa permitiría a Medina transformar aquella sorpresa en un dominio sostenido dentro de la división gallo y consolidarse como uno de los nombres destacados bajo el respaldo de una promotora internacional.

Curiel en busca de relanzar su carrera

En contraste, la cartelera ofrece a Curiel la posibilidad de relanzar su carrera en una nueva categoría, saltando directamente a una pelea titular sin escalas previas. Su trayectoria, marcada por la conquista y posterior pérdida del campeonato en peso mosca, así como por un reciente repunte con dos triunfos, lo posiciona como un contendiente capaz de protagonizar otra sorpresa significativa en el boxeo mundial.

De este modo, la velada programada para el 6 de febrero en Guadalajara se configura como un choque de historias y ambiciones: por un lado, la consolidación del reinado de Medina tras su inesperada consagración en Japón; por el otro, la apuesta de Curiel por desafiar los límites de su carrera y buscar el protagonismo en una nueva división.

Ambos pugilistas llegan con motivaciones renovadas, lo que anticipa un enfrentamiento de alto voltaje para el público local y para la audiencia global, en un escenario que podría redefinir el panorama de la categoría gallo en 2026.