Campeón mundial asegura que Canelo Álvarez ya no pertenece a la élite del boxeo y explica por qué: “En vez de mejorar se atrasó más”

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

La caída de Canelo Álvarez ante Terence Crawford del pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, donde perdió todos sus cinturones mundiales de las 168 libras, causó múltiples análisis entre los expertos del deporte, por ello, algunos consideran que el mexicano ya no se encuentra en la élite del boxeo mundial.

Saúl Álvarez no tuvo el mejor desempeño aquella noche y se vio superado por el estadounidense de manera contundente. Tras 12 rounds intensos, los tres jueces vieron ganar a Bud Crawford y dieron como resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Carlos Adames asegura que Canelo Álvarez ya no pertenece a la élite del boxeo

En entrevista con Broadway, Carlos Adames cuestionó la evolución del campeón mexicano en los últimos años. Según su análisis, el púgil tapatío ha mostrado un estancamiento en su estilo de pelea, sin variaciones notables respecto a sus presentaciones de hace tres o cuatro años.

“Yo pienso que vieron (la pelea) un poco apasionado, esa es mi opinión, porque si se analiza Canelo, Canelo hace cuatro o tres años que no ha cambiado nada de su boxeo. En vez de mejorar se atrasó más, en vez de mejorar se atrasó completamente” sentenció el campeón mundial.

El campeón del mundo sostuvo que lejos de evidenciar mejoras, el boxeo de Álvarez ha sufrido un retroceso y no logró adaptarse a nuevas exigencias en la pelea contra Crawford.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Canelo Álvarez ya no está entre los top 10 de mejores libra por libra

Además de perder todos los cinturones mundiales de los supermedianos, Álvarez salió del top 10 de mejores libra por libra de acuerdo con el ranking de la prestigiosa revista de boxeo The Ring. En la última actualización, el oriundo de Jalisco se ubica en la posición 11.

Oleksandr Usyk Naoya Inoue Jesse “Bam” Rodríguez Dmitry Bivol Artur Beterbiev Junto Nakatani Shakur Setevenson David Benavidez Devin Haney Oscar Collazo Canelo Álvarez

¿Quién se perfila para ser el siguiente rival de Canelo Álvarez?

Hace algunas semanas, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, expresó que su principal objetivo consistía en concretar una revancha frente a Crawford. Sin embargo, el retiro inesperado del boxeador estadounidense alteró estos planes para todo el Canelo Team. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente el siguiente rival del tapatío, aunque entre los posibles candidatos destaca Hamzah Sheeraz. El británico manifestó su interés por enfrentarse al ex campeón mexicano, a quien considera uno de los máximos representantes del boxeo.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Sheeraz viene de imponerse con contundencia a Edgar Berlanga el 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York; logró noquear al boricua en el quinto asalto y así obtuvo el rango de retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría supermediana.

Otra alternativa para el jalisciense es Christian Mbilli, quien suma 29 victorias y un empate, y actualmente se prepara para una revancha contra Lester Martínez (19-0-1), tras igualar en la cartelera encabezada por Canelo y Crawford.

Cabe recordar que Canelo mantiene dos peleas activas en el contrato millonario que firmó con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, organizador de algunos de los combates más relevantes del boxeo en los últimos años.