Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los movimientos en el plantel de Chivas continúan de cara al torneo Clausura 2026 y uno de los nombres que aparece como posible baja es el de Alan Mozo.

El lateral derecho ya habría sido notificado de que no entra en planes del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, por lo que su salida del club rojiblanco se mantiene como una posibilidad en este mercado invernal.

Además de Mozo, otros futbolistas como Alan Pulido y Erick Gutiérrez también se encuentran bajo evaluación del cuerpo técnico, en un proceso de reestructuración previo al arranque del próximo certamen.

¿Cuál sería el posible destino de Alan Mozo?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

De acuerdo con reportes del medio especializado MARCA, Alan Mozo sería una de las opciones de refuerzo para Pachuca, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial. La versión señala que la operación se daría en calidad de préstamo por un año, con opción de compra.

Según la información publicada, el conjunto hidalguense estaría a la espera del futbolista para integrarse al equipo dirigido por Esteban Solari, quien asumió la dirección técnica de los Tuzos al cierre del torneo Apertura 2025. Por ahora, no se ha definido una fecha para su posible llegada a la capital hidalguense.

En caso de concretarse, Pachuca sería el tercer club de Mozo en la Liga MX, tras su formación en Pumas y su etapa con Guadalajara, iniciada en 2022. Cabe señalar que el debut de los Tuzos en el Clausura 2026 está programado precisamente ante Chivas, en el Estadio Akron.

En cuanto a Pachuca, el club únicamente ha hecho oficial la renovación de Alexei Domínguez y la salida de Alonso Aceves, quien continuará su carrera con Rayados de Monterrey, sin que se haya anunciado formalmente la llegada de nuevos refuerzos.

Balance de Alan Mozo con Chivas

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante su paso por el Rebaño, Alan Mozo disputó 118 partidos oficiales, acumulando 8,903 minutos, con un registro de cuatro goles y nueve asistencias. Además, fue parte del plantel que alcanzó el subcampeonato en el Clausura 2023.

A lo largo de su carrera profesional, el lateral suma diez goles, distribuidos entre su etapa formativa en Pumas, el primer equipo universitario y Chivas. Hasta el momento, no ha conseguido títulos en el futbol mexicano.