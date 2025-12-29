México Deportes

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Los mexicanos fueron derrotados por los japoneses por la vía de la decisión unánime

Guardar
Naoya Inoue derrotó a David
Naoya Inoue derrotó a David Picasso por decisión unánime (REUTERS)

Los mexicanos Alan David Picasso y Sebastián Hernández perdieron sus peleas contra los japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani respectivamente en lo que fue una velada de noche samurái en Riad, Arabia Saudita.

Los pugilistas aztecas llegaron como víctimas a la función en tierras árabes, y aunque los dos perdieron, dejaron buenas sensaciones arriba del cuadrilátero. El Rey Picasso fue superado de manera contundente durante casi todo el combate y el “Monstruo Japonés” se impuso por la vía de la decisión unánime.

Por su parte, Sebastián Hernández dio la sorpresa y brindó una guerra arriba del ring junto a Nakatani. Sin embargo, tras los 12 rounds disputados, terminó por perder de manera polémica luego de que los jueces dieran como resultados en sus tarjetas 115-113, 115-113 y 118-110.

Boxing - Junto Nakatani v
Boxing - Junto Nakatani v Sebastian Hernandez Reyes - Super Bantamweight - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Junto Nakatani reacts after he wins his fight against Sebastian Hernandez Reyes REUTERS/Hamad I Mohammed

Turki Al-Sheikh se rinde ante Picasso y Sebastián Hernández

Turki Al-Sheikh reconoció el desempeño de los boxeadores mexicanos David Picasso y Sebastián Hernández Reyes, al destacar la resiliencia que ambos demostraron durante sus recientes combates frente a rivales de la élite internacional. A través de un mensaje en redes sociales, el jeque árabe enfatizó que Picasso y Hernández “merecen estar en el escenario mundial”, en referencia a sus actuaciones frente a Inoue y Nakatani.

“Quisiera agradecer a David Picasso y Sebastián Hernández Reyes por sus increíbles actuaciones. Demostraron una inmensa resiliencia y demostraron que merecen estar en el escenario mundial contra la élite... y felicitaciones a Naoya Inoue y Junto Nakatani por sus merecidas victorias”, escribió Turki.

Turki Al-Sheikh reconoció el desempeño
Turki Al-Sheikh reconoció el desempeño de los boxeadores mexicanos David Picasso y Sebastián Hernández Reyes

Turki Al-Sheikh confirma pelea entre Inoue y Nakatani

Asimismo, Turki felicitó a Naoya Inoue y Junto Nakatani por sus triunfos y anunció planes de viaje para el próximo año. Confirmó su intención de visitar Japón en la primera mitad de 2026 para presenciar el combate entre ambos, y de asistir en enero a Nueva York, donde se celebrarán la Ceremonia de los Premios Ring y una cartelera encabezada por el enfrentamiento entre Shakur y Teófimo.

“Visitaré Japón en la primera mitad de 2026 para asistir al combate Inoue vs. Nakatani... y visitaré Nueva York en enero para asistir a la Ceremonia de los Premios Ring y a la cartelera de The Ring 6, con Shakur vs. Teofimo como evento principal”, finalizó el promotor.

Boxing - Naoya Inoue v
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue in action against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

Los japoneses llegarán a Riad con la expectativa de mantener su racha perfecta

Después de que Naoya Inoue defendiera con éxito sus cuatro cinturones indiscutidos de las 122 libras, al imponerse de forma clara por decisión unánime frente a Picasso, la atención se centró en la posibilidad de un enfrentamiento entre compatriotas en el futuro cercano. Simultáneamente, Junto Nakatani inauguró su paso por la nueva división saliendo victorioso ante Sebastián Hernández, lo que fortaleció la expectativa de un inminente duelo entre ambos boxeadores japoneses para el año 2026.

La idea de organizar este combate ha cobrado fuerza hasta el punto de sugerir una fecha tentativa, el 3 de mayo, y una sede emblemática como el Tokyo Dome. Aunque dichas proyecciones aún no pasan del plano especulativo, el interés por concretar este mega evento en Japón continúa creciendo tras los recientes desempeños de ambos púgiles.

Temas Relacionados

Turki Al-SheikhAlan David PicassoRey PicassoSebastián HernándezNaoya InoueJunto NakataniBoxeomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato

El excentrocampista reapareció con la indumentaria universitaria y la imagen causó dudas sobre su relación con el club Universidad Nacional

Aaron Ramsey reaparece con jersey

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

El partido correspondiente a la pretemporada del conjunto de Guadalajara desencadenó violencia en los alrededores del recinto deportivo

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Pese a haber llegado como estrella, el mediocampista mexicano no pudo salir de la institución de la mejor manera

Sebastián Córdova se despide de

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

El conjunto rojiblanco cerrará el año con un encuentro frente a una de las sedes más futboleras de todo México

Chivas vs Irapuato: a qué

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Los Gallos Blancos ya suman seis fichajes de cara a la próxima temporada, siendo uno de los equipos con más refuerzos de cara a la próxima campaña

Quién es Erik Dueñas, nuevo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran vehículos clonados del Ejército

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

DEPORTES

Aaron Ramsey reaparece con jersey

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato

Irapuato vs Chivas: aficionados protagonizan pelea con piedras al exterior del Estadio Sergio León Chávez

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026