Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Naoya Inoue derrotó a David Picasso por decisión unánime (REUTERS)

Los mexicanos Alan David Picasso y Sebastián Hernández perdieron sus peleas contra los japoneses Naoya Inoue y Junto Nakatani respectivamente en lo que fue una velada de noche samurái en Riad, Arabia Saudita.

Los pugilistas aztecas llegaron como víctimas a la función en tierras árabes, y aunque los dos perdieron, dejaron buenas sensaciones arriba del cuadrilátero. El Rey Picasso fue superado de manera contundente durante casi todo el combate y el “Monstruo Japonés” se impuso por la vía de la decisión unánime.

Por su parte, Sebastián Hernández dio la sorpresa y brindó una guerra arriba del ring junto a Nakatani. Sin embargo, tras los 12 rounds disputados, terminó por perder de manera polémica luego de que los jueces dieran como resultados en sus tarjetas 115-113, 115-113 y 118-110.

Boxing - Junto Nakatani v Sebastian Hernandez Reyes - Super Bantamweight - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Junto Nakatani reacts after he wins his fight against Sebastian Hernandez Reyes REUTERS/Hamad I Mohammed

Turki Al-Sheikh se rinde ante Picasso y Sebastián Hernández

Turki Al-Sheikh reconoció el desempeño de los boxeadores mexicanos David Picasso y Sebastián Hernández Reyes, al destacar la resiliencia que ambos demostraron durante sus recientes combates frente a rivales de la élite internacional. A través de un mensaje en redes sociales, el jeque árabe enfatizó que Picasso y Hernández “merecen estar en el escenario mundial”, en referencia a sus actuaciones frente a Inoue y Nakatani.

“Quisiera agradecer a David Picasso y Sebastián Hernández Reyes por sus increíbles actuaciones. Demostraron una inmensa resiliencia y demostraron que merecen estar en el escenario mundial contra la élite... y felicitaciones a Naoya Inoue y Junto Nakatani por sus merecidas victorias”, escribió Turki.

Turki Al-Sheikh reconoció el desempeño de los boxeadores mexicanos David Picasso y Sebastián Hernández Reyes

Turki Al-Sheikh confirma pelea entre Inoue y Nakatani

Asimismo, Turki felicitó a Naoya Inoue y Junto Nakatani por sus triunfos y anunció planes de viaje para el próximo año. Confirmó su intención de visitar Japón en la primera mitad de 2026 para presenciar el combate entre ambos, y de asistir en enero a Nueva York, donde se celebrarán la Ceremonia de los Premios Ring y una cartelera encabezada por el enfrentamiento entre Shakur y Teófimo.

“Visitaré Japón en la primera mitad de 2026 para asistir al combate Inoue vs. Nakatani... y visitaré Nueva York en enero para asistir a la Ceremonia de los Premios Ring y a la cartelera de The Ring 6, con Shakur vs. Teofimo como evento principal”, finalizó el promotor.

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue in action against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

Los japoneses llegarán a Riad con la expectativa de mantener su racha perfecta

Después de que Naoya Inoue defendiera con éxito sus cuatro cinturones indiscutidos de las 122 libras, al imponerse de forma clara por decisión unánime frente a Picasso, la atención se centró en la posibilidad de un enfrentamiento entre compatriotas en el futuro cercano. Simultáneamente, Junto Nakatani inauguró su paso por la nueva división saliendo victorioso ante Sebastián Hernández, lo que fortaleció la expectativa de un inminente duelo entre ambos boxeadores japoneses para el año 2026.

La idea de organizar este combate ha cobrado fuerza hasta el punto de sugerir una fecha tentativa, el 3 de mayo, y una sede emblemática como el Tokyo Dome. Aunque dichas proyecciones aún no pasan del plano especulativo, el interés por concretar este mega evento en Japón continúa creciendo tras los recientes desempeños de ambos púgiles.