Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

Cruz Azul buscó a un campeón del mundo que ganó el Mundial con Argentina y fue compañero de Correa (FIFA vía Getty Images)

La directiva de Cruz Azul, bajo la gestión de Iván Alonso, buscó reforzar su plantilla con figuras de talla internacional, pues recientemente se reveló que el club cementero intentó fichar a un campeón del mundo que jugó junto a Ángel Correa.

La posibilidad de que la Máquina Cementera incorporara a un campeón mundial argentino de forma directa representaba una oportunidad histórica, ya que habría significado un punto de inflexión en su trayectoria. La relevancia de este movimiento aumentó por el vínculo con Ángel Correa, actual futbolista de Tigres UANL, quien llegó a la Liga MX tras consagrarse en la Copa del Mundo y compartió vestuario con el jugador en cuestión.

Ángel Di María fue pretendido por Cruz Azul

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul buscó fichar a Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina. Según el periodista, la dirigencia de La Máquina manejó el nombre del atacante argentino, que en ese momento militaba en el Benfica y aún no había regresado a Rosario Central, como una posible incorporación para el equipo, aunque la negociación nunca estuvo cerca de concretarse.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Angel Di Maria kisses the World Cup trophy after receiving his medal as he celebrates after winning the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach

Esparza manifestó en su canal de YouTube, que “fue en estos dos años de gestión, o sea, fue en este proceso. Sé que querían un bombazo”. El periodista agregó que la directiva “llegó a pensar en Ángel Di María, cuando todavía estaba en Benfica, antes de llegar a Rosario Central.

Trayectoria de Di María

Con 37 años, el ‘Fideo’ suma una trayectoria internacional con clubes como Real Madrid, PSG, Manchester United, Juventus y Benfica. En selecciones, conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2023 y fue decisivo en el Mundial de Qatar 2022 al marcar un gol en la final contra Francia. La llegada de un futbolista de este calibre habría representado un salto significativo para la Liga MX y para el propio Cruz Azul.

Finalmente, Di María optó por regresar a Rosario Central, su club de origen, tras concluir su etapa en el fútbol europeo. Su regreso se dio luego de finalizar su contrato con Benfica y estuvo influido por razones emocionales, incluyendo el contexto de violencia que afectó directamente a su familia en Rosario.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Jorge Sanchez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Thaier Al-Sudani

Cruz Azul en busca de fichajes internacionales

La directiva de Cruz Azul ha sostenido una estrategia clara en materia de contrataciones al priorizar la llegada de fichajes de alto perfil. En años recientes, según la información disponible, la institución consideró opciones como Luka Jovic, Luis Suárez, Rafael Borré y Duván Zapata.

Aunque algunos de estos nombres estuvieron más próximos a concretarse que otros, la apuesta por campeones del mundo como Ángel Di María resalta la intención del club de incorporar figuras capaces de marcar un impacto duradero en la historia de la organización. La directiva ha mantenido esta política como un eje central de su gestión, enfatizando su objetivo de consolidar a Cruz Azul como un referente tanto en el ámbito deportivo como institucional.