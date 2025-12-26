México Deportes

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Arabia Saudita será testigo de una noche samurái o azteca este 27 de diciembre

Guardar
Alan Picasso peleará contra Naoya
Alan Picasso peleará contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo (Captura de pantalla | The Ring)

Alan David Picasso y Naoya Inoue serán los encargados de protagonizar la cartelera de box de este fin de semana desde Riad, Arabia Saudita. El pugilista asiático, considerado uno de los mejores peleadores de los últimos años, expondrá sus cuatro cinturones mundiales (CMB, OMB, AMB y FIB) y la fajilla de The Ring ante un mexicano que llega como víctima.

Esta tarde desde tierras árabes, ambos peleadores cumplieron con el peso y se mantuvieron dentro del límite de la división supergallo que es de 122 libras. “El Rey” Picasso marcó 121.1 libras, mientras que el Monstruo Japonés dio 121.5 libras.

¿Cómo llegan a la pelea Alan Picasso y Naoya Inoue?

Alan David Picasso llegará a su siguiente pelea después de haber superado a Kyonosuke Kameda por decisión mayoritaria, con puntuaciones de 97-93, 98-92 y 95-95, en Las Vegas el 19 de julio, dentro de la función encabezada por Pacquiao vs. Barrios. En esa ocasión, el mexicano mostró su estilo característico y precisión en la cantidad de golpes. Con 25 años de edad, el capitalino mantiene un récord invicto de 32 victorias, 17 de ellas por la vía del nocaut y un empate.

Boxing - Naoya Inoue v
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Weigh-In - Riyadh, Saudi Arabia - December 26, 2025 Naoya Inoue and David Picasso during the weigh-in as promoter Eddie Hearn and Ring magazine CEO Rick Reeno look on REUTERS/Hamad I Mohammed

Por su parte, Naoya Inoue disputó su combate más reciente el 14 de septiembre, cuando venció sin objeciones por decisión unánime a Murodjon Akhmadaliev en Nagoya, Japón. Aquella noche, los tres jueces le otorgaron puntajes idénticos de 117-111, lo que le permitió retener sus cuatro títulos mundiales. Con 32 años de edad, mantiene una marca invicta de 31 victorias, 27 por la vía del nocaut 0 empates y ninguna derrota.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea entre el Rey Picasso y Naoya Inoue?

Gracias al acuerdo alcanzado con Turki Al-Sheikh, Naoya Inoue tendrá la posibilidad de pelear fuera de Japón y debutará en la Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará a un Alan Picasso que vivirá su cuarto combate fuera de México.

El duelo entre El Monstruo Japonés y El Rey Picasso está programado para el sábado 27 de enero en la Mohammed Abdo Arena de Riad. La cartelera principal comenzará a las 3:00 (hora del centro de México) y podrá seguirse únicamente a través de la plataforma DAZN, que requiere suscripción al paquete mensual DAZN Ultimate con un costo de 348 pesos mexicanos.

Cartelera completa de Inoue vs Picasso

Durante la velada en Riad, además del combate entre Picasso y Naoya, habrá otras dos guerras entre México y Japón. Junto Nakatani se medirá ante Sebastián Hernández (peso supergallo) y Willibaldo García expondrá su campeonato mundial de la FIB de peso supermosca ante Kenshiro Ter.

Boxing - Naoya Inoue v
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Weigh-In - Riyadh, Saudi Arabia - December 26, 2025 Willibaldo Garcia Perez and Kenshiro Teraji during the weigh-in as promoter Eddie Hearn and Ring magazine CEO Rick Reeno look on REUTERS/Hamad I Mohammed

• Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo.

Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo.

Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca.

Taiga Imanaga vs Eridson García, peso superpluma.

Reino Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.

Temas Relacionados

Alan David PicassoRey PicassoNaoya InoueBoxeoCampeonato supergallomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

La mediocampista refuerza el proyecto de las Rayadas, que buscan recuperar protagonismo tras una temporada con resultados insatisfactorios para la afición

Valerie Vargas refuerza a las

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

La Liga de Expansión oficializó uno de los partidos más llamativos de su calendario

El Clásico Looney Tunes llega

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Una función especial reunirá a jóvenes promesas, figuras consagradas y leyendas en una velada decembrina cargada de tradición.

Navidad con lucha libre: Arena

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Solana fue parte de la generación que impulsó la presencia de México en competencias internacionales durante las décadas de 1950 y 1960

Moisés Solana: a 90 años

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

El luchador mexicano reconoció que el interés es mutuo y constante

Alberto Del Río confirma contacto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Hermana de Yolanda Andrade responde a las acusaciones sobre haber privado de su libertad a la conductora

Andrea Legarreta presume festejo de Navidad junto a su ex Erik Rubín y su supuesto nuevo novio

DEPORTES

Valerie Vargas refuerza a las

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”