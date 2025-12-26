México Deportes

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

El luchador mexicano reconoció que el interés es mutuo y constante

El Hércules Potosino dejó claro que solo aceptará si el proyecto lo hace feliz. (Ilustración: Jovani Pérez)

El nombre de Alberto Del Río vuelve a colocarse en el centro de la conversación luchística internacional. En medio del creciente ruido generado por la relación entre WWE y AAA, el ex campeón mundial confirmó que mantiene comunicación directa y constante con ambas empresas, lo que ha reavivado las versiones sobre un posible regreso a los grandes escenarios.

Durante una entrevista con La Tijera Lucha Libre, el luchador mexicano fue cuestionado de manera frontal sobre su interés en formar parte de la alianza actual entre WWE y AAA, un tema que ha cobrado fuerza luego de que Rey Mysterio hiciera alusiones públicas a su retorno y que el público comenzara a corear su nombre en eventos donde ambas compañías han coincidido.

El ex campeón mexicano generó nostalgia entre los seguidores al recordar sus épicos combates en la WWE.

Lejos de evadir el tema, Del Río fue contundente al dejar claro que su disposición existe y que el interés no es unilateral. En sus propias palabras, el luchador explicó:

“¿Lo quiero? Claro que sí. Son cosas que, como ya he dicho, no se comentan por respeto a los acuerdos comerciales, tanto en la lucha libre como en otras industrias, pero siempre hemos estado en contacto”.

La declaración confirma que las conversaciones no son recientes ni improvisadas, sino parte de un diálogo sostenido que depende más de factores empresariales que de voluntad personal. Aun así, Del Río dejó en claro que no atraviesa un momento de urgencia profesional y que sus decisiones actuales están guiadas por principios distintos a los de etapas anteriores de su carrera.

El Patrón logró ser campeón mundial pesado en un par de ocaciones.
“Hoy solo hago lo que realmente me hace feliz y me llena. Si no me hace feliz, simplemente no lo hago”, agregó, marcando distancia con la presión que suele acompañar a los grandes contratos.

En ese mismo espacio, el luchador también abordó una crítica frecuente dentro de la industria: la falta de compromiso de algunas figuras una vez que aseguran acuerdos millonarios. Sin mencionar nombres, trazó una línea clara entre su ética de trabajo y la de otros talentos que, según él, cumplen solo lo mínimo.

“Lo que ven es transparencia: un hombre que siempre trabaja. Y como han visto, no hay ningún partido de Alberto Del Río en el que salga a holgazanear. Ya saben, hay muchas estrellas que aparecen, cobran, trabajan diez minutos o simplemente salen a jugar”, afirmó.
La suspensión de Alberto el Patrón podría afectar su agenda de presentaciones y el desarrollo de su reinado como megacampeón de AAA. (Especial)

Aunque actualmente no existe un contrato firmado, Del Río describió el escenario como una negociación abierta en la que ambas partes reconocen el interés mutuo. Para él, el siguiente paso dependerá de que las condiciones sean favorables y coherentes con su filosofía personal.

“Se trata de poner sobre la mesa las cartas que ellos quieren y las que yo quiero, y luego sucede o no. Si no me hace feliz, simplemente no lo hago. Así que es solo cuestión de tiempo. Pero en cuanto a quererlo, claro que sí. Y ellos también. Por eso siempre hemos mantenido el contacto. Solo nos queda estrecharnos la mano y hacerlo realidad”.

Por ahora, el regreso no está confirmado, pero el mensaje es claro: Alberto Del Río está disponible, interesado y esperando el momento adecuado.

