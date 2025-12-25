Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Disfruta de estas vacaciones en familia con estas producciones cinematográficas que combinan la historia del deporte con narrativas apegadas a la vida real (Netflix)

Mientras el invierno envuelve las tardes y el espíritu familiar se apodera de estas fechas decembrinas, nada supera el placer de una gran historia deportiva que evoca recuerdos, superación y giros inesperados.

Si el fútbol americano te apasiona y buscas algo más allá de las estadísticas, estas películas capturan la esencia del deporte con historias universales que emocionan.

Con tramas que mezclan deporte y momentos en la vida personal de los personajes principales, la audiencia podrá comprender mejor lo que sucede detrás de la vida de un jugador de futbol americano.

Películas imperdibles de futbol americano

Un sueño posible (Blind Side)

Narra la historia real de Michael Oher, un joven afroamericano sin hogar que lucha por sobrevivir en las calles de Memphis. (Tristar Pictures)

Esta historia basada en hechos reales sigue la vida de Michael Oher, un adolescente sin hogar en Memphis, es acogido por la familia Tuohy, quienes descubren su talento como offensive tackle en fútbol americano.

El personaje principal enfrenta prejuicios raciales y dudas sobre sus verdaderas intenciones, culminando en un conflicto cuando cuestiona si lo adoptaron solo por su potencial deportivo.

A pesar de las dificultades, logra obtener becas universitarias en la Universidad de Ole Miss y la NFL.

Rudy

Es una película biográfica de 1993 que cuenta la historia real de Daniel "Rudy" Ruettiger, un joven de estatura pequeña y con dificultades académicas que sueña con jugar fútbol americano en la prestigiosa Universidad de Notre Dame. (Tristar Pictures)

Daniel “Rudy” Ruettiger crece en una familia obrera católica en Chicago, soñando con jugar fútbol americano para Notre Dame desde niño, inspirado por su padre y hermano. Tras graduarse de secundaria, trabaja en un molino de acero y sufre un accidente que lo convence de perseguir su sueño, mudándose a South Bend para acercarse a la universidad.

Rudy se une como walk-on al equipo de Notre Dame, entrenando incansablemente pese a las burlas y el entrenador Ara Parseghian que inicialmente lo ignora, por lo que tendrá que luchar para ganarse un lugar dentro del roster.

La verdad oculta (Concussion)

La historia real del Dr. Bennet Omalu, un patólogo forense nigeriano interpretado por Will Smith, quien en 2002 realiza la autopsia del exjugador de la NFL Mike Webster y descubre la encefalopatía traumática crónica (ETC), un daño cerebral irreversible causado por golpes repetidos en la cabeza. (Sony Pictures)

Bennet Omalu, un patólogo forense nigeriano en Pittsburgh, descubre lesiones cerebrales crónicas en jugadores retirados de la NFL como Mike Webster tras autopsias que revelan encefalopatía traumática crónica (CTE).

Inicialmente ignorado por la liga, Bennet publica su investigación “Shaken Baby Syndrome” en jugadores adultos, alertando sobre los golpes repetidos causantes de demencia, suicidios y muertes prematuras.

Esta historia expone los graves daños que sufren los jugadores de fútbol americano por los repetidos golpes en la cabeza durante cada encuentro.

Decisión final (Draft Day)

Este filme representa un día real de draft en la NFL (AP Foto/Jeff Roberson)

La película nos enseña cómo funciona un día de Draft para un directivo de la NFL, bajo presión extrema y decisiones millonarias.

Sonny Weaver Jr., gerente general de los Cleveland Browns, batalla por revitalizar un equipo perdedor con el pick #1. Alrededor del día recibe ofertas tentadoras de los equipos, quienes buscan intercambiar para seleccionar en su lugar mientras rumores y dudas crecen sobre el prospecto estrella, el QB Bo Callahan, envuelto en polémicas extracancha.

Golpe bajo: El juego final

Cuando un ex jugador de fútbol americano, Paul "Wrecking" Crewe termina en la cárcel por un incidente de manejo bajo la influencia del alcohol, se convierte en la pieza central de un plan único ideado por el artero guardia para divertir a los empleados de la prisión. (Paramount Pictures)

Paul Blake, ex-quarterback estrella de la universidad, regresa al fútbol americano tras cinco años de prisión por escándalos, uniéndose a los Texas State Fightin’ Armadillos, un equipo de NCAA sancionado sin becas.

Debe liderar a un grupo inexperto de reclutas atípicos: una profesora kicker japonesa, un lineman sureño, un jugador de sumo y nerds académicos.

Blake reconstruye el equipo con disciplina, superando derrotas iniciales y lesiones, mientras lidia con romances y presiones personales.