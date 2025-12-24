México Deportes

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”

El japonés defenderá su campeonato indiscutido ante el mexicano en Riad, Arabia Saudita

Davis Picasso buscará quitarle todos los campeonatos de la división supergallo a Naoya Inoue (Instagram/reydavidpicasso | X@naoyainoue_410)

El mexicano Alan David Picasso tendrá la oportunidad de su vida este fin de semana cuando se enfrente contra Naoya Inoue por el campeonato indiscutido supergallo en Riad, Arabia Saudita en una función promocionada por Turki Al-Sheikh.

Aunque las apuestas y los pronósticos ubican a Picasso como el menos favorito, Naoya Inoue destacó públicamente cuáles son los aspectos del mexicano que le generan mayor atención estratégica para el día de la pelea.

Y es que cabe señalar que a trayectoria de “El Rey” Picasso ha sido motivo de debate, ya que, pese a mantener su invicto, no ha enfrentado aún a oponentes de renombre internacional ni ha protagonizado funciones que le aporten mucha credibilidad en el circuito global, un dato que ha sido subrayado en medios especializados.

Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso

En entrevista con The Ring, Naoya Inoue señaló que Picasso no tiene un arma dominante, sin embargo, agregó que como todo peleador mexicano tiene mucho “empuje”. Durante la misma charla, el campeón indiscutido también destacó que deberá tener cuidado con el capitalino ya que los boxeadores suelen subir su nivel cuando se enfrentan ante él.

“Por lo que he visto, Picasso parece un peleador muy trabajador. No siento que tenga un arma claramente dominante, pero como típico boxeador mexicano, pelea con mucho empuje. Lo que más me mantiene alerta es lo que ya viví con Ramón Cárdenas en mayo: los peleadores que me enfrentan suelen rendir por encima de su nivel habitual. Debo tener cuidado con eso”, comentó el pugilista asiático.

(Foto: Instagram/reydavidpicasso)
(Foto: Instagram/reydavidpicasso)

¿Cómo llegarán Inoue y Picasso a la pelea por el campeonato indiscutido?

Alan David enfrentará el próximo combate tras haberse impuesto a Kyonosuke Kameda por decisión mayoritaria en Las Vegas el 19 de julio, con tarjetas de 97-93, 98-92 y 95-95, durante la cartelera de Pacquiao contra Barrios. El mexicano mantuvo su invicto, sumando 32 victorias (17 de ellas por nocaut) y un empate, gracias a su precisión y volumen de golpes, imponiendo su característico estilo de boxeo.

En el caso de Naoya Inoue, su última presentación fue el 14 de septiembre en Nagoya, Japón, donde derrotó con contundencia a Murodjon Akhmadaliev por decisión unánime. Los tres jueces lo declararon vencedor con puntuaciones de 117-111, lo que le permitió retener sus cuatro cinturones mundiales.

Naoya Inoue hits Ramon Cardenas
Naoya Inoue hits Ramon Cardenas in a junior featherweight title boxing match Sunday, May 4, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

¿Cuándo y a qué hora ver la pelea entre Inoue y Picasso?

Gracias al acuerdo firmado con Turki Al-Sheikh, Naoya Inoue tiene la oportunidad de presentarse fuera de Japón y debutará en la Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará a un Alan Picasso que disputará su cuarto combate fuera de México.

La pelea entre El Monstruo Japonés y El Rey Picasso tendrá lugar el sábado 27 de enero en la Mohammed Abdo Arena de Riad, con la cartelera estelar programada para las 3:00 (hora del centro de México). El evento podrá seguirse exclusivamente a través de la plataforma DAZN, que exige la suscripción al paquete mensual DAZN Ultimate con un precio de 348 pesos mexicanos.

