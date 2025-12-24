Juan Brunetta recibe críticas en redes al afirmar que la Liga MX “está un escalón más arriba” que el fútbol argentino

El jugador de los Tigres de la UANL considera que sí hay muchas diferencias entre ambas ligas. (REUTERS/Daniel Becerril)

El futbolista argentino Juan Brunetta, figura del Tigres UANL y subcampeón del torneo Apertura 2025, ha provocado un intenso debate al afirmar que, a su juicio, el fútbol mexicano está, actualmente, en mejor posición que el argentino.

Sus palabras, pronunciadas en entrevista para el podcast La Capitana, han intensificado la discusión entre aficionados de ambos países sobre la calidad de sus respectivas ligas y la jerarquía en los torneos internacionales.

“México está hoy en día como un escalón más arriba que Argentina al nivel de fútbol, estoy convencido y no te lo digo porque estoy acá”, expresó Brunetta. El mediocampista reconoció, además, que tanto la liga argentina como la mexicana mantienen altos niveles competitivos: “El fútbol argentino también es una liga increíble, creo que son muy parejas. No se ve tanto en Argentina el fútbol mexicano, por eso no se ve tanto la calidad que hay”.

El delantero tiene referencia de ambas ligas, por lo que decidió hacer la comparación. (REUTERS/Daniel Becerril)

Argentinos se lanzan contra Brunetta

Las reacciones a sus declaraciones no se hicieron esperar. Muchos aficionados de la liga argentina criticaron abiertamente la comparación, señalando que equipos de la segunda división argentina podrían superar a los clubes mexicanos y que la llegada a México de jugadores que no logran destacar en su país natal reflejaría esta diferencia de nivel. Apellidos como Paradela, Palavecino y Borja fueron mencionados por quienes cuestionan el lugar del fútbol mexicano en el concierto internacional.

En contraste, otros usuarios defendieron la opinión de Brunetta. Algunos consideraron que la cantidad de futbolistas sudamericanos, en particular los seleccionados, eleva la exigencia y el nivel de la Liga MX, aunque admitieron que, cuando se trata de selecciones nacionales, la diferencia en favor de Argentina permanece.

En cuanto a su presente profesional, Juan Brunetta manifestó sentirse a gusto con su actual situación: “Desde que me fui del fútbol argentino ninguno me llamó en concreto para volver. Estoy contento en México, por ahora no me han llamado”. El futbolista tiene contrato con Tigres hasta diciembre de 2027 y, en el pasado Apertura 2025, sumó ocho goles y dos asistencias, consolidándose como una de las piezas destacadas del club.

El argentino ha sido parte fundamental de Tigres para llegar a varias finales. (REUTERS/Henry Romero)

Selección mexicana y rumores de nacionalización

En las últimas semanas, crecieron las especulaciones sobre la posible nacionalización de Brunetta para jugar en la selección mexicana ante los rumores que circularon en medios y redes sociales. El jugador, sin embargo, fue claro al pronunciarse sobre su postura: “El primer momento dije que no, yo soy argentino y en mi cabeza por más que sea muy difícil siempre estuvo en mi cabeza jugar para Argentina”.

Aunque agradece el interés mostrado desde México, el futbolista descartó cualquier cambio de camiseta: “Dije que no, que era un agradecido por el interés de México cuando juego. Sé obviamente que es muy complicado, pero bueno”.

La decisión de Brunetta cierra una etapa de rumores acerca de su futuro internacional y destaca el aprecio y respeto que siente por la afición mexicana, al tiempo que reafirma su deseo de seguir ligado a sus raíces y aspiraciones en el fútbol argentino.