Alegna González cierra 2025 como sublíder mundial de la marcha atlética: “Siempre luchen por sus sueños”

World Athletics Championships Tokyo 2025 - Women's 20km Race Walk Medal Ceremony - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Silver medallist Mexico's Alegna Gonzalez celebrates on the podium REUTERS/Eloisa Lopez

La marchista mexicana Alegna González concluyó el calendario internacional de 2025 como una de las figuras más consistentes de la disciplina, luego de asegurar el segundo lugar general en el World Athletics Race Walking Tour 2025, resultado que la colocó entre las cinco mejores especialistas del planeta.

La atleta originaria de Chihuahua, de 26 años, firmó su mejor campaña hasta ahora al romper su marca personal de puntuación, al sumar 3 mil 960 unidades, cifra que confirmó su crecimiento sostenido en el circuito internacional y la consolidó dentro de la élite mundial de la marcha atlética.

El liderato del ranking fue para la española María Pérez, doble campeona mundial en las pruebas de 20 y 35 kilómetros, quien cerró la temporada con 4 mil 136 puntos, mientras que el tercer puesto correspondió a la italiana Antonella Palmisano, subcampeona del mundo en los 35 kilómetros, con 3 mil 958 unidades, en una clasificación sumamente cerrada.

La mexicana Alegna González posa tras conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de atletismo, el sábado 20 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matthias Schrader)

Este resultado representa la segunda ocasión en la que Alegna González finaliza como sublíder del ranking internacional, ya que en 2023 también ocupó esa posición tras acumular 3 mil 881 puntos, confirmando que su presencia en los primeros planos no es circunstancial, sino producto de una trayectoria constante.

Durante 2025, la marchista mexicana también alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera al obtener la medalla de plata en los 20 kilómetros durante el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, actuación que fortaleció su posición en el ranking y reafirmó su capacidad para competir al más alto nivel.

Con este desempeño, Alegna se convirtió además en la segunda atleta mexicana en figurar en el listado del World Athletics Race Walking Tour, después de Guadalupe González, quien fue líder del ranking en 2016, año en el que también conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río.

Tras cerrar el año con resultados destacados, la marchista compartió un mensaje enfocado en la perseverancia y el trabajo personal.

“Tras este año exitoso, mi mensaje es que siempre luchen por sus sueños, la vida te da buenos y malos momentos, pero depende de cada uno levantarse y seguir peleando por la meta que tenemos”, dijo la también ganadora del Premio Nacional de Deportes 2025.

Con la mirada puesta en el futuro, Alegna González ya perfila su preparación rumbo a Los Ángeles 2028, donde buscará disputar sus terceros Juegos Olímpicos, tras sus participaciones en Tokio 2020 y París 2024, con el objetivo de seguir ampliando su legado en la marcha atlética mexicana.