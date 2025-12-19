Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

El “1000% guapo” volvió a vivir una derrota histórica en lucha de apuestas. (Ilustración Jovani Pérez)

La Arena Naucalpan celebró su 63 aniversario con una función especial que tuvo como platillo principal un duelo de jaula cargado de dramatismo. Chessman, Hellboy, Shocker y DMT Azul aceptaron el reto de poner en juego sus máscaras y cabelleras, respectivamente, en una lucha que desde su anuncio generó altas expectativas entre los aficionados.

El combate avanzó con un ritmo intenso, castigos constantes y momentos de alta tensión, hasta que la rivalidad entre Shocker y DMT Azul se convirtió en el eje central del enfrentamiento. Ambos gladiadores intercambiaron golpes y llaves, conscientes de que el desenlace tendría consecuencias históricas para sus carreras.

DMT salió victorioso del combate estelar y dedicó el triunfo a su hermano.

La definición llegó cuando DMT Azul logró someter a Shocker con una llave que lo dejó completamente neutralizado en el centro del ring. Aprovechando la oportunidad, DMT Azul escapó de la jaula y selló su victoria, provocando que el “1000% guapo” perdiera la cabellera ante la mirada del público que llenó el recinto.

Tras el triunfo, DMT Azul tomó el micrófono y ofreció un mensaje cargado de emoción y memoria, recordando a su hermano y amigo Mr. Niebla, además de reconocer la trayectoria de su rival.

El aniversario del recinto cerró con uno de los momentos más impactantes del año.(Facebook Tijera Lucha)

“Yo crecí viendo tus luchas, tanto así, que vi y me enamoré de cómo te ganó mi hermano, mi gran amigo Mr. Niebla, y hoy se repite esa gran hazaña en honor a mi hermano, a mi gran amigo Mr. Niebla; mientras vivas en nuestros corazones, te seguiremos recordando. Shocker, hoy fuiste mi rival, pero reconozco que fuiste mi profesor y un gran luchador, así que te respeto. ¡Gracias, Shocker!”, expresó DMT Azul.

Fiel a su personaje, Shocker respondió con un mensaje directo, sin filtros, reafirmando su identidad pese a la derrota sufrida en la jaula.

Máscaras, cabelleras y rivalidades marcaron la función especial. (Facebook: Tampico Lucha Fan)

“Mira, con todo respeto, eres el mejor rival, qué bueno que te tocó a ti enfrentarme a mí, ¿y sabes qué? Delante de todos estos bola de nacos, ¡porque es lo que son! Unos p1nch3s nacos; donde sea, sigo siendo el 1000% guapo.”, declaró.

Este resultado representó apenas la segunda ocasión en la que Shocker pierde la cabellera. La primera ocurrió en 2014, cuando cayó ante Rush en la Arena México durante el evento Homenaje a Dos Leyendas. La segunda quedó registrada en la Arena Naucalpan, en una noche que se sumó a la historia de la lucha libre mexicana.