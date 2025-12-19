México Deportes

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

El luchador se jugó su cabello en una lucha en jaula ante Chessman, Hellboy y DMT Azul

Guardar
El “1000% guapo” volvió a
El “1000% guapo” volvió a vivir una derrota histórica en lucha de apuestas. (Ilustración Jovani Pérez)

La Arena Naucalpan celebró su 63 aniversario con una función especial que tuvo como platillo principal un duelo de jaula cargado de dramatismo. Chessman, Hellboy, Shocker y DMT Azul aceptaron el reto de poner en juego sus máscaras y cabelleras, respectivamente, en una lucha que desde su anuncio generó altas expectativas entre los aficionados.

El combate avanzó con un ritmo intenso, castigos constantes y momentos de alta tensión, hasta que la rivalidad entre Shocker y DMT Azul se convirtió en el eje central del enfrentamiento. Ambos gladiadores intercambiaron golpes y llaves, conscientes de que el desenlace tendría consecuencias históricas para sus carreras.

DMT salió victorioso del
DMT salió victorioso del combate estelar y dedicó el triunfo a su hermano.

La definición llegó cuando DMT Azul logró someter a Shocker con una llave que lo dejó completamente neutralizado en el centro del ring. Aprovechando la oportunidad, DMT Azul escapó de la jaula y selló su victoria, provocando que el “1000% guapo” perdiera la cabellera ante la mirada del público que llenó el recinto.

Tras el triunfo, DMT Azul tomó el micrófono y ofreció un mensaje cargado de emoción y memoria, recordando a su hermano y amigo Mr. Niebla, además de reconocer la trayectoria de su rival.

El aniversario del recinto cerró
El aniversario del recinto cerró con uno de los momentos más impactantes del año.(Facebook Tijera Lucha)
“Yo crecí viendo tus luchas, tanto así, que vi y me enamoré de cómo te ganó mi hermano, mi gran amigo Mr. Niebla, y hoy se repite esa gran hazaña en honor a mi hermano, a mi gran amigo Mr. Niebla; mientras vivas en nuestros corazones, te seguiremos recordando. Shocker, hoy fuiste mi rival, pero reconozco que fuiste mi profesor y un gran luchador, así que te respeto. ¡Gracias, Shocker!”, expresó DMT Azul.

Fiel a su personaje, Shocker respondió con un mensaje directo, sin filtros, reafirmando su identidad pese a la derrota sufrida en la jaula.

Máscaras, cabelleras y rivalidades marcaron
Máscaras, cabelleras y rivalidades marcaron la función especial. (Facebook: Tampico Lucha Fan)
“Mira, con todo respeto, eres el mejor rival, qué bueno que te tocó a ti enfrentarme a mí, ¿y sabes qué? Delante de todos estos bola de nacos, ¡porque es lo que son! Unos p1nch3s nacos; donde sea, sigo siendo el 1000% guapo.”, declaró.

Este resultado representó apenas la segunda ocasión en la que Shocker pierde la cabellera. La primera ocurrió en 2014, cuando cayó ante Rush en la Arena México durante el evento Homenaje a Dos Leyendas. La segunda quedó registrada en la Arena Naucalpan, en una noche que se sumó a la historia de la lucha libre mexicana.

Temas Relacionados

ShockerDMT AzulLucha LibreArena NaucalpanChessmanHellboymexico-deportes

Más Noticias

Argentina vs España se enfrentan en la Finalissima 2026: fecha y hora para México

La Finalissima reunirá a los monarcas continentales en un partido oficial previo a la Copa del Mundo 2026

Argentina vs España se enfrentan

Guerra de Titanes AAA: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es la cartelera completa

El evento que cerrará el año de la empresa mexicana ya tiene fecha, horario y luchas confirmadas

Guerra de Titanes AAA: cuándo

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

El streamer español soltó una definición que reavivó uno de los conceptos más polémicos del futbol mexicano

Ibai Llanos explica qué es

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

El delantero del Fulham reconoció que su deseo de volver al club donde debutó sigue vigente, pese a recibir ofertas de otros equipos de la Liga MX

Raúl Jiménez no se olvida

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

El torneo de béisbol se disputará del 1 al 7 de febrero en la Perla Tapatía

Confirmado: Guadalajara será sede de
MÁS NOTICIAS

NARCO

María Vanesa “N”, excolaboradora de

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

El taxista que inspiró a

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

Tiësto hará historia con un concierto en las pirámides de Egipto: cuándo y dónde verlo gratis desde México

Desmienten que Ángela Aguilar haya lanzado indirecta contra la violinista de Nodal

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

DEPORTES

Argentina vs España se enfrentan

Argentina vs España se enfrentan en la Finalissima 2026: fecha y hora para México

Guerra de Titanes AAA: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es la cartelera completa

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos