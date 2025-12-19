México Deportes

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

El atacante inicia una etapa en el Rebaño Sagrado tras perder protagonismo y recibir una mejora salarial

La salida de Ángel Sepúlveda de Cruz Azul se hizo oficial este 18 de diciembre, marcando el cierre de una etapa breve para el delantero mexicano, quien se prepara para incorporarse a Chivas de Guadalajara.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club capitalino, confirmó la transferencia del jugador tras una temporada en la que se consolidó como figura clave en la conquista de la Concacaf Champions Cup.

“Se va un delantero de culto que nos deja momentos inolvidables. De parte de todos los Azules. ¡Gracias por tanto, Sepu!“, escribió el club cementero.

El pasó de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

El paso de Sepúlveda por Cruz Azul, iniciado a comienzos de 2023, fue concebido como una apuesta para reforzar la rotación ofensiva, sin la expectativa de que se convirtiera en el referente de ataque. Sin embargo, el delantero de 34 años superó las previsiones y se despidió del club como campeón internacional y máximo goleador del torneo continental.

Durante su ciclo en La Máquina, el exjugador de Querétaro y Monarcas Morelia disputó 103 partidos, anotó 39 goles y brindó 12 asistencias, desempeñando un papel determinante tanto en la Concacaf Champions Cup como en los torneos Clausura y Apertura 2025.

¿Por qué se fue Sepúlveda de Cruz Azul?

El motivo principal de la salida de Sepúlveda radica en su pérdida de protagonismo dentro del once titular, desplazado por Gabriel Fernández. Esta situación llevó al atacante a buscar una nueva oportunidad en Chivas, donde aspira a recuperar un rol protagónico y obtener una revancha deportiva tras un ciclo que, aunque exitoso en títulos, resultó breve en cuanto a continuidad en el campo.

La llegada de Sepúlveda a Chivas de Guadalajara ya cuenta con imágenes que lo muestran vestido con la indumentaria rojiblanca, tras haber completado las pruebas físicas y médicas requeridas. Antes de la confirmación oficial por parte del club tapatío, cámaras de Fox Sports captaron al delantero en las instalaciones del equipo.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones económicas del traspaso, el Rebaño Sagrado le habría ofrecido duplicar el salario que percibía en Cruz Azul, por lo que su sueldo anual superaría los 2 millones de dólares, una cifra que representa un incentivo considerable para el futbolista.

Ángel Sepúlveda: un jugador querido por la afición de Cruz Azul

La reacción de Cruz Azul ante la partida de Sepúlveda se reflejó en un mensaje de despedida difundido en sus plataformas digitales, donde el club agradeció la entrega y los logros del delantero durante su estancia. El propio jugador, por su parte, se despidió dejando constancia de su aporte en goles y asistencias, así como de su impacto en la reciente campaña internacional del equipo.

El legado de Sepúlveda en Cruz Azul queda marcado por su capacidad para superar expectativas y su contribución a los éxitos recientes del club, dejando una huella que la afición y la institución reconocen con gratitud.

