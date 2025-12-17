México Deportes

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”

El Arquero del Espacio enfrentará una jaula de 16 luchadores en el evento de ‘Sin Salida’, con la mira puesta en desenmascarar a su archienemigo

El gladiador habló sobre el Legado de los Alvarado en la lucha libre mexicano y la importante batalla en jaula en donde espera dejar sin máscara a Astral, su mayor enemigo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El año 2026 arrancará con uno de los eventos más extremos y simbólicos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La Arena México será escenario de ‘Sin Salida’, una jaula monumental donde 16 luchadores expondrán máscaras y cabelleras, poniendo en riesgo lo más valioso de sus carreras. Entre ellos estará Robín, quien afrontará uno de los retos más peligrosos de su trayectoria profesional.

El llamado Arquero del Espacio llegará a esta función del viernes 2 de enero con una mezcla de preparación, ansiedad y determinación, consciente de que la jaula no solo exige resistencia física, sino una fortaleza mental absoluta. En entrevista para Infobae México, Robín dejó claro que su enfoque está completamente en salir con la mano en alto y, de paso, cobrar cuentas pendientes.

El luchador habló del peso simbólico de exponer la identidad en uno de los eventos más extremos del Consejo Mundial de Lucha Libre. (Instagram / Robin Alvarado CMLL)
Yo sigo trabajando, sigo luchando, sigo preparándome mentalmente porque físicamente ya estoy preparado, estamos luchando o seguido, gracias a Dios y eso es lo que me mantiene un poco distraído para no estar pensando en la jaula pero estamos muy contentos de ser de los protagonistas de este gran evento de ‘Sin Salida’ este 2 de enero en la Arena México en un viernes espectacular. Sin duda estoy ansioso de que llegue la fecha para poder desenmascarar al enanito ese del Astral”, expresó.

La rivalidad con Astral será uno de los ejes principales del combate, en una jaula que reunirá a Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía y Sangre Imperial. Un cartel que combina experiencia, juventud y una enorme carga de historias personales.

Más allá del riesgo inmediato, Robín también carga con una herencia que siempre lo acompaña: el apellido Alvarado, una dinastía histórica dentro de la lucha libre mexicana. Lejos de huir de ello, el luchador reconoce el peso, pero también defiende su camino propio dentro del CMLL.

El Arquero del Espacio enfrentará
El Arquero del Espacio enfrentará una jaula de 16 luchadores en la Arena México, con la mira puesta en desenmascarar a su archienemigo.(Instagram / Robin Alvarado CMLL)
Salirme de la sombra o del apellido (Alvarado) nunca va a pasar porque pues siempre va a ser recordado por la gente, por mi familia, la dinastía Alvarado. Pero creo que la gente que me sigue sabe que yo he hecho mi camino solo, lo he hecho desde un principio desde que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre, el nombre de Robin se ha basado por sí solo por hacer su carrera, estar picando piedra para llegar a este tipo de oportunidades”, señaló.

Actualmente, Robín vive una etapa sólida como rudo, una faceta que, según él, ha sido bien recibida por el público, incluso de forma inesperada. El cambio de bando no solo le ha permitido explotar otra personalidad en el ring, sino también conectar de manera distinta con la afición.

El gladiador reconoció la presión
El gladiador reconoció la presión de su apellido, pero defendió la carrera que ha construido por mérito propio. (Instagram / Robin Alvarado CMLL)
Es algo bien curioso porque aún así siendo rudo, la gente me sigue apoyando. Hace una semana estuve en la Arena Coliseo y el apoyo de la gente fue impresionante. Eso es lo que me llena más de satisfacción porque eso habla de que mi trabajo le está gustando tanto como de rudo como de técnico y bueno, uno que otro así que van llegando, que no me conocen todavía muy bien o están adaptándose a la lucha, te mientan la madre, te la rayan y todo eso es lo que me llena a mí de orgullo, eso habla de que de qué estás haciendo bien el trabajo”, explicó.

En un combate donde 11 máscaras y 5 cabelleras estarán en juego, Robín subrayó el valor simbólico que tiene cubrir el rostro en la lucha libre, dejando claro que ninguna identidad es menor dentro de una jaula de esta magnitud.

Cualquier máscara es un logro muy importante porque sabemos la trayectoria de los que están debajo de las máscaras, son 11 máscaras y 5 caballeras. Cada una trae su legado, trae su peso, traen sus años de experiencia, sus años de sacrificio y las máscaras a lo mejor no sé para la gente, pero para uno la máscara es la mitad de tu vida”, afirmó.
La rivalidad entre ambos promete
La rivalidad entre ambos promete ser uno de los puntos más intensos de la jaula de ‘Sin Salida’. (Instagram / Robin Alvarado CMLL)

Sobre Astral, fue contundente al señalar lo que significaría desenmascararlo en una fecha clave para el CMLL.

Creo que si yo me llevaría esa máscara de Astral sería un logro muy importante en mi vida, en mi carrera porque estaría ganando un una una fecha muy importante del Consejo Mundial de Lucha Libre”.
El luchador se mostró conmovido
El luchador se mostró conmovido al hablar del legado y las enseñanzas que lo impulsan rumbo al evento del 2 de enero. (Instagram / Robin Alvarado CMLL)

Finalmente, Robín no pudo ocultar la emoción al recordar a su padre, Brazo Cibernético (Q.E.P.D.), una figura fundamental en su formación personal y profesional.

Yo creo que mi padre, Brazo Cibernético (Q.E.P.D.) me diría que estoy haciendo las cosas bien, que estoy enfrentando los retos que él me enseñó que cuando un hombre de palabra dice, “Vamos a hacerlo, lo hacemos” y nada, yo agradezco por lo que soy, porque gracias a él estoy donde estoy, a sus enseñanzas a su herencia, que es la más hermosa que pudo haber dejado, que es la lucha libre y decirle que no lo voy a defraudar”, concluyó con la voz entrecortada.

