Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez

Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional por lo que una revancha contra Canelo Álvarez queda totalmente descartada. El estadounidense dejó los cuadriláteros a los 38 años de edad después de haber ganado múltiples campeonatos en distintas categorías.

Bud Crawford escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mundial al derrotar el pasado 13 de septiembre en Las Vegas a Saúl “Canelo” Álvarez y convertirse en campeón mundial indiscutido de los supermedianos.

“Todo peleador sabe que ese momento llegará. Nunca sabemos cuándo. He pasado toda mi vida persiguiendo algo, ni cinturones, ni dinero ni titulares, sino ese sentimiento, ese que tienes cuando dudan de ti, pero sigues apareciendo y demostrando que están equivocados. Me estoy alejando de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla, uno en el que te alejas en tus propios términos. Esto no es una despedida, es sólo el final de una pelea”, se le escucha decir en un video.

Terence fue el primer pugilista de la historia en lograr unificar todos los campeonatos mundiales en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Crawford y su victoria contra Canelo Álvarez

Crawford rompió los pronósticos de especialistas del deporte y venció de manera contundente a Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium el pasado mes de septiembre. El pugilista norteamericano no llegó como favorito el día del combate, ya que subió dos divisiones de peso, sin embargo, al final de la pelea se impuso de manera unánime luego de que los jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Después de ese momento, se había hablado de una posible revancha entre Crawford y Canelo, incluso, Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, aseguró que la prioridad era realizar la pelea contra el estadounidense para tratar de recuperar los cinturones de la división. Ahora, esta posibilidad queda totalmente descartada y los campeonatos de los supermedianos quedarán vacantes.

Crawford ya no era campeón indiscutido de las 168 libras

Hace algunos días, Crawford perdió el estatus de campeón indiscutido en la división de 168 libras debido a una decisión administrativa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mauricio Sulaimán, quien encabeza el organismo, fue responsable de comunicar públicamente que la organización decidió retirarle el cinturón ya que el boxeador no cumplió con los pagos obligatorios fijados por el reglamento del CMB.

Títulos de Terence Crawford

La trayectoria de Terence Crawford en el boxeo profesional ha estado marcada por una versatilidad pocas veces vista, acumulando 11 campeonatos mundiales distribuidos en cinco diferentes categorías: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano. Su colección de cinturones incluye desde el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso ligero, hasta los de la OMB, Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división superligero.

En otras categorías, Crawford también sumó los títulos de la OMB, FIB y CMB, además del de la AMB, consolidando así su presencia en la élite del boxeo.

La carrera del estadounidense se ha distinguido no solo por los campeonatos logrados, sino también por la manera en la que ha construido su historial: 41 victorias, con 31 por nocaut, y ningún empate o derrota lo posicionan como uno de los pugilistas más dominantes de la era contemporánea.