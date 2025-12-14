México Deportes

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Los Vaqueros tienen su última llamada en búsqueda de ingresar a la postemporada y darle alcance a Filadelfia por el liderato de división

Guardar
Los Vikingos de Minnesota y
Los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas se miden este domingo 14 de diciembre a las 19:15 horas en un duelo clave de la NFL. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas se enfrentarán este domingo 14 de diciembre a las 19:15 horas (tiempo de México) para cerrar una jornada intensa dentro los emparrillados de la NFL.

El equipo comandado por Dak Prescott enfrenta su última gran oportunidad para colarse a la postemporada, aunque ya no dependen de ellos mismos para ingresar a los playoffs.

Qué necesitan los Dallas Cowboys para entrar a playoffs

Tras la dolorosa caída ante
Tras la dolorosa caída ante los Leones de Detroit, los Dallas Cowboys ven reducido su margen en la lucha por la postemporada. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Tras la derrota del jueves por la noche ante los Leones de Detroit, el margen de maniobra de los Dallas Cowboys se ha reducido drásticamente en su lucha por ingresar a la postemporada.

Antes de ese duro golpe, los Vaqueros daban señales de resurgimiento tras un arranque irregular, encadenando tres triunfos clave sobre Raiders, Filadelfia y Kansas City.

No obstante, los fantasmas defensivos regresaron con fuerza la semana pasada, cuando Dallas concedió 44 puntos a la potente ofensiva de Detroit.

En estos momentos, el equipo ocupa la segunda posición de la División Este de la Conferencia Nacional con récord de 6-6 y se encuentra a dos triunfos de las Águilas de Filadelfia, por lo que necesita ganar todos sus juegos restantes y que sus oponentes pierdan dos de sus cuatro duelos para aspirar al liderato de división

Para entrar a los playoffs como comodín, el panorama es aún más complicado, ya que está a tres victorias de Chicago, quienes ocupan el último boleto de wild card y a falta de cuatro duelos por terminar la temporada, luce poco probable que puedan darles alcance.

Una temporada afectada por las lesiones

Tres mariscales de campo han
Tres mariscales de campo han sido esta temporada por las lesiones de Wentz y Mccarthy. (AP Foto/Matt Krohn)

Tras clasificar a playoffs la temporada pasada con Sam Darnold al mando de las riendas ofensivas, los Vikingos no han logrado mantener esa regularidad en el presente año.

Esta irregularidad en el rendimiento se atribuye en gran medida a las lesiones en la posición de mariscal de campo, donde ni J.J. McCarthy ni Carson Wentz han logrado consolidarse como líderes confiables. }

La inestabilidad ha forzado al equipo a echar mano incluso de jugadores emergentes como Max Brosmer, quien obtuvo la oportunidad de iniciar un juego hace un par de semanas frente a los Halcones Marinos de Seattle.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Los Vaqueros se enfrentarán a
Los Vaqueros se enfrentarán a Vikingos y lo podrás ver por ESPN y Disney+. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

El encuentro entre los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas podrá seguirse este domingo 14 de diciembre en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México) a través de la pantalla de ESPN y Disney+.

Temas Relacionados

Dallas CowboysMinnesota VikingsNFLFutbol americanomexico-deportes

Últimas Noticias

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados

El exfutbolista del Real Madrid sumó 25 partidos y cuatro goles con el conjunto regiomontano

Sergio Ramos se despide de

Cuáles son los atletas mexicanos que aseguraron su boleto al serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026

Del 12 al 14 de diciembre, los clavadistas mexicanos competirán en el Selectivo Nacional con el objetivo de representar a México en competencias internacionales

Cuáles son los atletas mexicanos

A qué rivales se enfrentará Chivas en la pretemporada previo al comienzo del Clausura 2026, esto se sabe hasta ahora

Luego de caer ante Cruz Azul en los cuartos de final, el Rebaño Sagrado ya se encuentra preparando lo que será la próxima temporada

A qué rivales se enfrentará

Andrés Guardado se perfilaría para ser auxiliar de Rafa Márquez en el Tri rumbo al Mundial 2030

La federación ya analiza la integración del equipo de trabajo para el siguiente ciclo mundialista

Andrés Guardado se perfilaría para

Isaac del Toro cumple su sueño: correrá la Tour de Francia en 2026

El ascenso del pedalista de Ensenada en el ciclismo internacional se consolida con su inclusión en la máxima competencia junto a Pogacar y el UAE Team Emirates

Isaac del Toro cumple su
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Lady Gaga detuvo su concierto

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

El devastador evento en Reino Unido que quebró a Taylor Swift durante su “Eras Tour”

Así fue la celebración de Dick Van Dyke por sus 100 años

INFOBAE AMÉRICA

Revelaron la sorprendente técnica de

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas

María Corina Machado pidió intensificar la presión sobre Maduro: “Para alcanzar la libertad se necesita fuerza”

Francia reforzó la seguridad en lugares de culto judíos tras el atentado terrorista en Australia

De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”