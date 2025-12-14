Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas se miden este domingo 14 de diciembre a las 19:15 horas en un duelo clave de la NFL. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas se enfrentarán este domingo 14 de diciembre a las 19:15 horas (tiempo de México) para cerrar una jornada intensa dentro los emparrillados de la NFL.

El equipo comandado por Dak Prescott enfrenta su última gran oportunidad para colarse a la postemporada, aunque ya no dependen de ellos mismos para ingresar a los playoffs.

Qué necesitan los Dallas Cowboys para entrar a playoffs

Tras la dolorosa caída ante los Leones de Detroit, los Dallas Cowboys ven reducido su margen en la lucha por la postemporada. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Tras la derrota del jueves por la noche ante los Leones de Detroit, el margen de maniobra de los Dallas Cowboys se ha reducido drásticamente en su lucha por ingresar a la postemporada.

Antes de ese duro golpe, los Vaqueros daban señales de resurgimiento tras un arranque irregular, encadenando tres triunfos clave sobre Raiders, Filadelfia y Kansas City.

No obstante, los fantasmas defensivos regresaron con fuerza la semana pasada, cuando Dallas concedió 44 puntos a la potente ofensiva de Detroit.

En estos momentos, el equipo ocupa la segunda posición de la División Este de la Conferencia Nacional con récord de 6-6 y se encuentra a dos triunfos de las Águilas de Filadelfia, por lo que necesita ganar todos sus juegos restantes y que sus oponentes pierdan dos de sus cuatro duelos para aspirar al liderato de división

Para entrar a los playoffs como comodín, el panorama es aún más complicado, ya que está a tres victorias de Chicago, quienes ocupan el último boleto de wild card y a falta de cuatro duelos por terminar la temporada, luce poco probable que puedan darles alcance.

Una temporada afectada por las lesiones

Tres mariscales de campo han sido esta temporada por las lesiones de Wentz y Mccarthy. (AP Foto/Matt Krohn)

Tras clasificar a playoffs la temporada pasada con Sam Darnold al mando de las riendas ofensivas, los Vikingos no han logrado mantener esa regularidad en el presente año.

Esta irregularidad en el rendimiento se atribuye en gran medida a las lesiones en la posición de mariscal de campo, donde ni J.J. McCarthy ni Carson Wentz han logrado consolidarse como líderes confiables. }

La inestabilidad ha forzado al equipo a echar mano incluso de jugadores emergentes como Max Brosmer, quien obtuvo la oportunidad de iniciar un juego hace un par de semanas frente a los Halcones Marinos de Seattle.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Los Vaqueros se enfrentarán a Vikingos y lo podrás ver por ESPN y Disney+. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

El encuentro entre los Vikingos de Minnesota y los Vaqueros de Dallas podrá seguirse este domingo 14 de diciembre en punto de las 19:15 horas (tiempo del centro de México) a través de la pantalla de ESPN y Disney+.