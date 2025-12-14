Cuáles son los atletas mexicanos que aseguraron su boleto al serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026

El CNAR es la sede donde los clavadistas mexicanos se juegan todo por representar a México en las competencias internacionales. (REUTERS/Hollie Adams)

Los clavadistas mexicanos se encuentran compitiendo desde el viernes 12 hasta este domingo 14 de diciembre en el Selectivo Nacional, el cual se lleva a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), donde se definen las plazas para el Serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026.

Las estrellas olímpicas Osmar Olvera y Gabriela Agúndez no participarán en este selectivo, al igual que Randal Willars, Aranza Vázquez, María Fernanda García y Alejandra Estudillo , quienes ya aseguraron su plaza gracias a su destacada actuación en el Campeonato Mundial de Singapur, donde quedaron entre los 12 finalistas de sus eventos.

Lia y Mia Cueva ya obtuvieron su boleto al Serial de las Copas del Mundo por el tercer lugar histórico que obtuvieron en la prueba del trampolín de 3m sincronizados.

Por su parte, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo obtuvieron ya su boleto en la plataforma de 10 m sincronizados.

En la rama varonil, la dupla medallista en París 2024 conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya ya obtuvo su clasificación a las Copas del Mundo del próximo año.

Clavadistas mexicanos que obtuvieron su boleto por su participación en el Selectivo Nacional

Gabriel Vázquez y Juan Celaya

El medallista en París 2024 obtuvo su plaza tanto en sincronizados como también en la prueba individual. (REUTERS/Edgar Su)

Gabriel Vázquez y Juan Celaya aseguraron las plazas en el trampolín de 3 metros individual para el Serial de Copas del Mundo 2026, tras dominar el selectivo nacional en el CNAR. Vázquez finalizó en primer lugar con 450.70 puntos, mientras que Celaya ocupó la segunda posición con 439.40 unidades.

“En la preliminar, lo que muchos queremos es pasar, y ya en la final hubo más concentración porque la competencia está muy fuerte. Nos quedamos muy pegados. Regresar a las Copas del Mundo es algo muy bonito y, como es una experiencia que no había vivido, ahora iré a las tres y voy a darlo todo”, expresó Vázquez para Claro Sports.

Por su parte, el medallista olímpico Juan Celaya cerró un gran 2025, tras obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Singapur junto a Osmar Olvera en sincronizados:

“En las últimas rondas tuve que levantar un poco más la competencia. Hay cosas por trabajar, pero lo más importante es que ya estamos en las Copas del Mundo. Hoy cada quien hace su competencia y trata de manejar la presión que uno mismo se pone”, comentó.

Suri Cueva y Samantha Jiménez

En la plataforma de 10 metros femenil, Suri Cueva y Samantha Jiménez aseguraron su clasificación al finalizar en primer y segundo lugar, con 309.70 y 300.80 puntos respectivamente

“Me sentía algo nerviosa al inicio, pero una vez que empecé y vi a mis papás y a mi entrenador, eso me ayudó mucho porque sabía que estaban conmigo. Sé cuánto he trabajado y me sentí muy bien”, compartió Suri tras su victoria.

Lia Cueva

En una batalla intensa entre las dos gemelas, Lia obtuvo su boleto al serial de las Copas del Mundo. (Claudia Sheinbaum)

La joven promesa Lía Cueva obtuvo el único boleto disponible en el trampolín de 3 metros individual femenil, acumulando un total de 323.20 puntos, superando a su gemela Mía

“Me siento muy contenta y entusiasmada por lo que viene en 2026. Quiero entregar mi máximo esfuerzo otra vez; ya cuento con esa experiencia y busco superarme. Avancé bastante desde la preliminar, donde arranqué ansiosa y con nervios, pero luego me relajé, respiré profundo y todo fluyó”, expresó la clavadista.

Kenny Zamudio y Kevin Berlín

Ambos clasificaron a las competencias internacionales del 2026. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

En la plataforma de 10 metros, Kenny Zamudio se quedó con la primera posición al registrar un puntaje de 479.75 puntos, mientras que Kevin Berlín también obtuvo su boleto a las Copas del Mundo tras terminar en el segundo sitio con 466.45 unidades.

“La verdad estoy muy contento. Este proceso ha sido muy largo, porque la primera competencia que tuve fueron las Copas del Mundo de 2025, en febrero, creo que fue el selectivo. Llegué después de un año retirado y creo que eso me marcó muchísimo, porque al ver que pude dar un buen resultado, más que nada fue la motivación de que, entrenando realmente con disciplina, se pueden lograr más cosas. Vamos bien”, comentó Kenny Zamudio.

Por su parte, Kevin Berlín expresó su felicidad por el logro obtenido: “Sí, la verdad estoy feliz conmigo mismo. Creo que tuve un pequeño error en el segundo clavado y al final lo estuve corrigiendo. Nunca me rendí, sabía que hay competencia. Así como yo fui chavo y le ganaba a los grandes, ahora también los jóvenes pueden ganar. Tengo 24 años, pero ya estoy como los grandes, y eso es parte de la competencia”.

Este domingo 14 de diciembre concluirá el selectivo con la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados varonil, la cual se definirá entre las duplas conformadas por Kenny Zamudio y Édgar Cortés, o la dupla olímpica de Kevin Berlín y Randal Willars.