Quiénes son Mía y Lía Cueva, las gemelas clavadistas de 14 años que brillan en el Mundial Singapur 2025

Mía y Lía Cueva ganaron el bronce en saltos sincronizados 3 metros en Singapur 2025 (REUTERS/Hollie Adams)

La disciplina de los clavados sigue cosechando frutos para el deporte mexicano, durante el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, las gemelas Lía y Cueva Lobato subieron al podio al colgarse el bronce en la categoría trampolín sincronizado 3 metros. Con una puntuación de 294.36 puntos lograron la presea en su debut en campeonatos mundiales.

A sus 14 años, las hermanas Cueva Lobato dieron muestra de sus habilidades en los saltos, además, se perfilan como unas jóvenes atletas que buscarían competir en sus primeros Juegos Olímpicos en la edición de Los Ángeles 2028.

El podio estuvo conformado por la pareja de chinas Yiwen Chen y Jia Chen, quienes registraron 325.20 y se llevaron el oro, seguidas de las británicas Yasmin Harper y Scarlett Mew Jensen con 298.35 puntos, mientras que el tercer lugar fue para las mexicanas.

Las gemelas Mía y Lía Cueva subieron al podio en trampolín sincronizado de 3 m. (Crédito: X/ @EmbaMexSing)

¿Quiénes son Mía y Lía Cueva, las gemelas que brillan en los clavados mexicanos?

Lía Yatzil Cueva Lobato y Mía Zazil Cueva Lobato son dos hermanas que nacieron el 21 de enero de 2011, son originarias de Jalisco. Antes de especializarse en saltos, ambas practicaron gimnasia, disciplina que les proporcionó la base física y mental para afrontar los retos del alto rendimiento.

Pero, el gusto por los clavados surgió al ver a su hermana mayor, Suri Cueva, quien entrenaba en el CODE Jalisco. “No podíamos quedarnos solas en casa y mi mamá nos hacía que la acompañáramos para verla entrenar”, explicó Lía en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Fue así como conocieron a Iván Bautista, su actual entrenador de las dos atletas. Han recibido el apoyo y asesoría de grandes referentes en la disciplina, como Alejandra Orozco. Las gemelas compartieron la piscina con la medallista olímpica, así que les aconsejó como mejorar su técnica y clavados.

“Me dijo que no me desespere si no me sale bien, que tengo que esperarme poquito y pensar en positivo para hacerlo mejor”, aseveró Lía. En 2022, Mía y Lía, junto a su hermana Suri, contribuyeron al liderato general de su estado en la justa juvenil, acompañadas por Joshua Becerra.

Mía y Lía Cueva ganaron la plata en la Copa Mundial Guadalajara 2025 (X/@CONADE)

Según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en el sector femenino, las gemelas Mía Zazil y Lía Yatzil Cueva Lobato lograron el primer y segundo lugar en la competencia completa del trampolín de tres metros del Grupo D (10-11 años).

Sus primeros logros mundiales los cosecharon en Guadalajara, también lograron la plata durante la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados 2025 realizada en Guadalajara el pasado abril.