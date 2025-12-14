México Deportes

Confirmado: Brandon Moreno encabezará la cartelera de UFC México en febrero

El mexicano llegará al evento tras caer por nocaut técnico en su combate más reciente dentro del peso mosca

MMA - UFC Fight Night
MMA - UFC Fight Night - Brandon Moreno v Steve Erceg - Weigh-In - Arena CDMX, Mexico City, Mexico - March 28, 2025 Brandon Moreno during the weigh-in REUTERS/Henry Romero

La UFC confirmó su regreso a la Ciudad de México para el próximo 28 de febrero con una cartelera que tendrá como combate estelar la pelea entre Brandon Moreno y Asu Almabayev.

El evento se realizará en la Arena CDMX y marcará una nueva presentación del peleador mexicano como protagonista en territorio nacional.

Brandon Moreno vuelve al octágono como estelar

(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)
(Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Moreno, ex campeón de peso mosca en dos ocasiones, tendrá un regreso inmediato tras su más reciente combate.

El peleador mexicano, con récord profesional de 23-9-2, viene de caer por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en UFC 323, pelea disputada el pasado 6 de diciembre.

El combate ante Almabayev representará la segunda ocasión consecutiva en la que Moreno encabece una función de UFC en México. En marzo de 2025, el apodado “Baby Assassin” fue la pelea principal en la visita anterior de la promotora al país, cuando derrotó a Steve Erceg por decisión unánime.

Actualmente, Moreno se ubica en el cuarto puesto del ranking de la división de peso mosca, de acuerdo con la clasificación oficial del circuito de artes marciales mixtas.

Asu Almabayev, rival en ascenso dentro del peso mosca

(Sam Navarro-USA TODAY Sports)
(Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Asu Almabayev llegará al combate con una marca profesional de 23-3 y un registro de 6-1 dentro de UFC.

El peleador kazajo atraviesa un momento positivo tras encadenar dos victorias consecutivas, luego de haber sufrido su primera derrota en la empresa frente a Manel Kape en marzo.

Su triunfo más reciente se dio en noviembre, cuando sometió a Alex Perez, resultado que lo mantiene dentro del top 10 de la categoría.

Almabayev aparece actualmente en el séptimo lugar del ranking de peso mosca, lo que convierte el enfrentamiento ante Moreno en un duelo relevante para el panorama de la división.

UFC México 2026: cartelera confirmada

(REUTERS/Ricardo Moraes)
(REUTERS/Ricardo Moraes)

El evento programado para el 28 de febrero representará la octava ocasión en la que UFC se presenta en la CDMX y la novena en territorio nacional, considerando una cartelera realizada en Monterrey en 2015.

Tras una pausa entre 2019 y 2024, la capital del país se ha consolidado nuevamente como una de las sedes recurrentes de la empresa durante el primer trimestre del año.

Además del combate estelar, la promotora anunció otras peleas para la función, entre ellas los duelos de peso mosca entre Imanol Rodríguez y Kevin Borjas, así como Edgar Chairez frente a Felipe Bunes. En peso medio, Ryan Gandra se medirá a Jason Medina, mientras que Damian Pinas enfrentará a Wes Schultz.

Temas Relacionados

Brandon MorenoUFC MéxicoUFCmexico-deportesmexico-noticias

