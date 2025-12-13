Tigres vs Toluca en la Final del Apertura 2025: la razón por la que cualquier resultado le afectaría a Cruz Azul

Cruz Azul se quedó en las Semifinales del Apertura 2025 tras ser eliminado por Tigres (REUTERS)

El desenlace de la final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca podría transformar el panorama histórico de la Liga MX, con consecuencias directas para Cruz Azul. El resultado de este enfrentamiento no solo definirá al nuevo campeón, sino que también podría modificar el ranking de títulos de los clubes más laureados del fútbol mexicano, afectando la posición de La Máquina Celeste.

Los Diablos Rojos y los Felinos empataron 1 a 1 el jueves pasado en lo que fue la ida en el Volcán. Ahora, se verán las caras este domingo en el Nemesio Diez para disputar la vuelta y definir al nuevo monarca del futbol mexicano.

¿Por qué cualquier resultado de la final del Apertura 2025 afectaría a Cruz Azul?

Por un lado, si Tigres se impone en la final, el club regiomontano sumaría su noveno campeonato de Liga MX, igualando así la cifra de trofeos que ostenta Cruz Azul. Este empate en el palmarés representaría un golpe simbólico para el equipo capitalino, que ha visto cómo su protagonismo en el torneo local se ha reducido en las últimas décadas.

Por otro lado, si Toluca logra el bicampeonato en el Apertura 2025, el club escarlata alcanzaría los 12 títulos de Liga MX, igualando a Chivas en la segunda posición histórica. Este resultado no solo consolidaría a los Diablos Rojos entre los equipos más exitosos del país, sino que también ampliaría la distancia respecto a Cruz Azul. Así que cualquiera de los dos desenlaces dejaría a La Máquina Celeste en una situación delicada en cuanto a su legado competitivo.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul fue campeón del Apertura 2025?

Aunque han pasado varios torneos desde el último título de Cruz Azul en la Liga MX, el recuerdo de su consagración sigue presente entre sus aficionados. El club logró cortar una larga racha sin títulos al imponerse en la final del Guard1anes 2021, enfrentando a Santos Laguna y llevándose la victoria que puso fin a más de dos décadas sin campeonatos locales.

Aquel encuentro marcó un antes y un después para los cementeros. Hasta ese momento, el equipo había atravesado 21 años sin coronarse campeón de la liga, lo que generó una fuerte presión en la institución y entre los seguidores.

En el enfrentamiento definitivo, Cruz Azul supo manejar la ventaja y asegurar el resultado que le otorgó el ansiado título, devolviendo la esperanza al plantel y consolidando un episodio memorable en la historia reciente del fútbol mexicano.

Cruz Azul concluye el semestre sin ningún trofeo

El desempeño del cuadro cementero en la recién concluida Copa Intercontinental dejó fuera al club en su primer y único partido, sumando un nuevo revés internacional a su historial reciente. Este resultado se sumó al registro bajo la gestión de Nicolás Larcamón, quien no logró avanzar más allá de la ronda de grupos durante la Leagues Cup, competición en la que el equipo no consiguió ganar ninguno de sus encuentros ni clasificó a la siguiente ronda.

En el ámbito local, la Liga Apertura 2025 vio a la escuadra de La Noria alcanzar la instancia de semifinales. Dicho desempeño quedó distante de lo que la afición cementera esperaba, ya que el objetivo de disputar el título no se concretó. Estos resultados acentúan la presión sobre el proyecto deportivo liderado por Larcamón, en busca de reconquistar la confianza de su vasta y exigente hinchada.