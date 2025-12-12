México Deportes

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Los felinos se llevaron la ventaja al Nemesio Diez, donde se definirá al campeón del torneo

Toluca y Tigres se enfrentarán
Toluca y Tigres se enfrentarán el domingo en el Nemesio Diez para definir al campeón del Apertura 2025 (X@TolucaFC)

La serie por el título del Apertura 2025 quedó definida por un solo tanto en el estadio Universitario, escenario conocido como el Volcán. Ángel Correa emergió como protagonista al anotar el gol que colocó en ventaja a Tigres en el último minuto de la primera mitad. El duelo no mostró otros movimientos en el marcador, por lo que la diferencia de un gol deja todo abierto para el encuentro decisivo.

Toluca terminó el partido sin encontrar el empate, situación que mantiene expectante a su afición de cara a la vuelta, donde el club oficiará de local en el Estadio Nemesio Diez. Ambas escuadras apostarán sus últimas cartas en ese encuentro por alcanzar el título del torneo, en una serie que se mantiene accesible para los dos finalistas.

¿Cómo ha sido el paso de Tigres y Toluca de cara a la Final del Apertura 2025?

Toluca clasificó como líder del torneo regular con 37 puntos por lo que toda la Liguilla ha cerrado sus juegos como local en el Nemesio Diez. En los Cuartos de Final, los dirigidos por el Turco Mohamed se impusieron ante los Bravos de Juárez, mientras que en las Semifinales, un empate global 3 a 3 les dio su pase a la última instancia.

Por su parte, los regiomontanos terminaron en el segundo lugar de la tabla general tras 17 jornadas. En los Cuartos de Final, golearon 5 a 3 de manera contundente a los Xolos de Tijuana, mientras que para las Semifinales, un empate 2 a 2 con Cruz Azul, los clasificó a la gran Final.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Tigres UANL v Toluca - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 11, 2025 Players and referees lineup before the match REUTERS/Daniel Becerril

Antecedentes entre Tigres y Toluca en instancias finales

La historia reciente entre Tigres y los Diablos Rojos en la modalidad de torneos cortos revela un claro dominio regiomontano al momento de los duelos de Liguilla, aunque la tendencia encontró en la última ocasión un giro que favoreció al equipo escarlata. Los dos clubes han disputado seis series en fases finales, sin que ninguna de ellas corresponda a la instancia de la final.

De esos enfrentamientos, los Tigres han salido airosos en cinco ocasiones, demostrando superioridad en los cruces previos a la disputa del título. No obstante, la serie más reciente marcó un precedente distinto: los Diablos Rojos lograron avanzar tras imponerse a los felinos, victoria que ocurrió durante la semifinal del Clausura 2025.

El balance de estos emparejamientos coloca a Tigres con ventaja en la estadística global, pero el antecedente inmediato indica que Toluca supo revertir la inercia histórica en la última oportunidad, precisamente en una instancia determinante para la conquista del campeonato.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Tigres UANL v Toluca - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 11, 2025 Toluca's Marcel Ruiz in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran REUTERS/Daniel Becerril

¿Cuándo es la final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres?

El desenlace del Apertura 2025 está programado para el domingo 14 de diciembre, fecha en la que Tigres y Toluca disputarán el partido de vuelta de la final en el Estadio Nemesio Diez. Será en ese escenario donde se conocerá al nuevo campeón, tras la serie definitiva entre ambos conjuntos. Esta cita representa el momento clave para determinar cuál de los dos equipos levantará el trofeo de la temporada.

En caso de ganar Toluca, conseguiría su título número 12 e igualaría a las Chivas del Guadalajara. Por su parte, una victoria para los Felinos les sumaría su novena estrella igualando a Cruz Azul.

