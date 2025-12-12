México Deportes

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

El adiós del 17 veces campeón mundial revive un recorrido por sus encuentros con figuras mexicanas clave en WWE

John Cena enfrentó a múltiples
John Cena enfrentó a múltiples estrellas mexicanas y de ascendencia mexicana a lo largo de sus 23 años en WWE. (Ilustración: Jesús Aviles)

El adiós de John Cena a la World Wrestling Entertainment (WWE) marcará uno de los capítulos más memorables de la lucha libre este sábado 13 de diciembre, cuando dispute su última batalla ante Gunther en el evento Saturday Night’s Main Event.

Tras una trayectoria de veintitrés años, el ‘Rapero Mayor’ alcanzó el estatus de 17 veces campeón mundial, consagrándose, de acuerdo con fuentes y especialistas, como ‘El Mejor de todos los tiempos’.

El duelo contra Gunther será
El duelo contra Gunther será el punto final a más de dos décadas de carrera.

En preparación para su retiro, Infobae México realizó un recuento de los combates que el llamado ‘Rapero Mayor’ protagonizó contra luchadores mexicanos y otros de ascendencia mexicana, tanto en riñas mano a mano como en disputas por campeonatos mundiales y combates en equipo.

Eddie Guerrero

Eddie Guerrero protagonizó con John
Eddie Guerrero protagonizó con John Cena algunos de los combates más memorables de 2003, incluida la legendaria Parking Lot Brawl que marcó una época en WWE (Captura de pantalla)

El primer gran nombre que emerge es Eddie Guerrero, figura fundamental de la lucha chicana. La rivalidad entre Guerrero y Cena en dos mil tres entregó episodios que quedaron documentados por WWE y replicados en resúmenes de portales especializados. Entre los destacados se encuentra el duelo por el Campeonato de Estados Unidos celebrado el 28 de agosto de 2003 en SmackDown. Quince días después, ambos participaron en la célebre Parking Lot Brawl, un enfrentamiento en el que, como recordaba la crónica de WWE.com, “la violencia y la creatividad se volvieron inseparables”.

Rey Mysterio

Rey Mysterio y John Cena
Rey Mysterio y John Cena se midieron en múltiples episodios y PPV, destacando su lucha por el Campeonato de WWE en RAW en 2011, considerada un clásico moderno. (Captura de pantalla)

Rey Mysterio es uno de los mexicanos más reconocidos en el panorama internacional, compartió el ring con Cena en numerosas ocasiones. Entre los enfrentamientos en funciones semanales y pague-por-ver (PPV), sobresale el encuentro de Raw del 25 de julio de dos mil once, donde ambos disputaron el Campeonato de WWE.

Alberto El Patrón

El Patrón recordó cómo Cena
El Patrón recordó cómo Cena le enseñó a crear momentos inolvidables en el ring sin necesidad de coreografías.

La lista continúa con Alberto Del Río (también conocido como Alberto El Patrón), quien desarrolló una de las rivalidades más prolongadas contra Cena. Del Río y el múltiple campeón cruzaron caminos en programas semanales y eventos principales entre dos mil once y dos mil quince. Surgen aquí combates como Hell in a Cell y Survivor Series, con Del Río declarando en entrevista a medios estadounidenses que “peleando con Cena, todo luchador alcanza el tope de la industria”.

Místico / Sin Cara

John Cena hizo equipo y
John Cena hizo equipo y también compartió ring en varias ocasiones con Sin Cara, incluyendo su recordado combate en RAW en abril de 2011. (Captura de pantalla)

Otra presencia significativa es la de Sin Cara, quien apareció junto a Cena en diversos eventos televisados. El 18 de abril de dos mil once, los dos hicieron equipo en Raw para derrotar a The Miz y Alex Riley.

Andrade

Andrade enfrentó a John Cena
Andrade enfrentó a John Cena en un combate mixto en 2019, un choque generacional que reunió al ídolo mexicano con la máxima figura de WWE. (Captura de pantalla)

La influencia mexicana sobre el legado de Cena no se agota ahí. Andrade “Cien” Almas formó parte de combates reseñados internacionalmente, como el tag match realizado el 1 de enero de dos mil diecinueve, cuando Cena y Becky Lynch enfrentaron a Andrade y Zelina Vega. El mismo Andrade recordó para WWE Network: “Enfrentarme a Cena fue un honor y una exhibición ante los ojos del mundo”.

Chavo Guerrero

Chavo Guerrero Jr. chocó con
Chavo Guerrero Jr. chocó con John Cena en diversas etapas de su carrera, siendo parte importante de los primeros años del ahora 17 veces campeón.

Chavo Guerrero Jr aparece en el recuento con distintos encuentros en SmackDown y Raw durante los primeros años de la década de los dos mil. Las grabaciones oficiales de WWE muestran combates entre ambos el 9 de enero de 2003y el 23 de febrero de 2009

Dominik Mysterio

John Cena aceptó el reto
John Cena aceptó el reto de Dominik Mysterio por el título Intercontinental de la WWE en Survivor Series

El capítulo más reciente tiene como protagonista a Dominik Mysterio, hijo de Rey, quien se enfrentó a Cena en una lucha titular por el Campeonato Intercontinental durante el Raw del 10 de noviembre de dos mil veinticinco en Boston. El resultado otorgó a Cena el cinturón y el Grand Slam. La rivalidad continuó en Survivor Series: WarGames 2025, donde Dominik volvió a coronarse.

La huella de los luchadores mexicanos en la trayectoria de John Cena tiene múltiples capítulos y da cuenta del peso de la herencia latina en la WWE y en la carrera del recién nombrado ‘Mejor de todos los tiempos’.

