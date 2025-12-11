Tigres apela a la jerarquía de su plantel para enfrentar a Toluca en la final del Apertura 2025

Tigres cerró su preparación con plantel completo rumbo al partido de ida ante Toluca. (REUTERS/Daniel Becerril)

A tan solo unas cuantas horas del inicio de la final del Torneo Apertura 2025, los jugadores y el cuerpo técnico de Tigres compartieron su visión sobre el enfrentamiento ante Toluca.

Durante el día de medios, Diego Lainez se refirió a la ausencia de Alexis Vega en el duelo de ida, mientras que Guido Pizarro, Fernando Gorriarán y Juan Brunetta abordaron distintos aspectos del cierre de torneo y del papel que tendrá el equipo en la final.

Lainez reconoce la calidad del plantel de Toluca

Diego Lainez subrayó que, aunque Vega continúa en recuperación y no estará en la ida, Toluca mantiene un plantel competitivo.

“Todos sabemos de la capacidad de Alexis, es un jugador que en Toluca lo ha hecho muy bien, le da un plus, pero Toluca no es solo Alexis. Tiene un equipo que trabaja bien, con jerarquía; será igualado con o sin Alexis”, afirmó en conferencia de prensa.

El jugador agregó que Tigres deberá estar atento a todo el conjunto mexiquense y destacó la posible relevancia de su guardameta.

“Nahuel siempre puede ser un factor clave para nosotros, portero con jerarquía, experiencia, lo ha demostrado y esperemos nos transmita su experiencia para sacar los resultados”, indicó.

Pizarro expresa respeto por Mohamed

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, también participó en el día de medios. Ahí reconoció la trayectoria del técnico de Toluca, Antonio Mohamed, aunque aclaró que su enfoque está en preparar a su equipo.

“Admiración. Ha tenido un recorrido muy importante en la Liga. Lo aprecio a nivel personal, hemos compartido momentos fuera de cámaras y al final tiene el reconocimiento de todo el país por lo que ha hecho en cada equipo”, comentó.

Pizarro reiteró su confianza en que Tigres tendrá un buen desempeño en la serie final, y destacó la relevancia del partido de ida para acercarse al noveno título de la institución.

Liderazgo interno y equipo completo para la final

Por otro lado, el capitán Fernando Gorriarán habló sobre la posibilidad de levantar el trofeo en caso de que Tigres se consagre campeón. Señaló que preferiría ceder el honor a los jugadores de mayor trayectoria.

“Les dije que lo levanten los grandes, es lo que ellos se merecen y se lo ganaron. Nos falta dar un pasito más, pero prefiero que, si toca la oportunidad, sean ellos y no yo”, expresó.

Juan Brunetta resaltó la influencia de figuras como André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Javier Aquino.

“Desde que llegué, tener jugadores como André, Nahuel, Javier es un privilegio enorme. Más allá de la cancha, en el vestuario son muy importantes; te contagian competitividad y tenerlos para estos partidos es un privilegio”, señaló.

Para el partido de ida, Tigres contará con plantel completo, luego de que Nicolás Ibáñez y Jesús Angulo se recuperaron y entrenaron al parejo del grupo en el estadio Universitario.

El encuentro de ida se disputará el jueves, en el Estadio Universitario de Nuevo León, a las 20:00 horas, en transmisión de televisión abierta.