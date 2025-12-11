Pitbull Cruz responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach: “Él también llegó a hacer”

El empate entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach desató una ola de opiniones divididas entre seguidores y especialistas del boxeo, incluyendo la de Eric “Terrible” Morales (Instagram / Pitbull Cruz)

El empate entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach desató una ola de opiniones divididas entre seguidores y especialistas del boxeo, incluyendo la de Eric “Terrible” Morales, una de las figuras de mayor autoridad en el ámbito.

El boxeador originario de la Magdalena Contreras arriesgó su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de 140 libras el 6 de diciembre en el Frost Bank Center de San Antonio, enfrentando a Roach, quien compitió tras ascender dos categorías de peso.

Al concluir los 12 asaltos, tanto Cruz como Roach expresaron inconformidad con las tarjetas de los jueces: una favorecía al mexicano 115-113, mientras que las otras dos marcaron empate 113-113.

Una mujer que trabajó con el Terrible Morales interpuso de demanda por abuso sexual Foto: Cuartoscuro

Pitbull responde al Terrible Morales por críticas sobre el empate contra Lamont Roach

En entrevista con el Izquierdazo, Pitbull Cruz aseguró el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y señaló que Morales hizo lo mismo cuando peleó con Marco Antonio Barrera. De acuerdo con las declaraciones de Cruz, el Terrible le pegó varios golpes a Barrera en la nuca.

“Ahora sí que al final del día, el peor enemigo del mexicano va a ser el propio mexicano y ahí está una vez más lo que él manifestó. Y creo que él también lo hizo cuando peleó con Barrera ¿no? No fue una pelea 100% limpia. Cuántos golpes también le pegó él a Marco en la nuca, los golpes abajo cómo los pegaba el también. Y bueno, al final del día no se da cuenta de lo que él también llegó a hacer ¿no?“, comentó.

Cabe recordar que hace algunos días, Morales señaló que Pitbull Cruz cometió muchos ilícitos, como pegar en las zonas de abajo o dar cabezazos, además, cuestionó por qué el mexicano criticó que el réferi no estuviera a su favor.

¿Quién será el siguiente rival del Pitbull Cruz?

La mayoría de los seguidores y analistas ven necesario un segundo combate entre Pitbull y Roach para definir al auténtico líder de la categoría en la pelea por un nuevo campeonato mundial.

La igualdad exhibida entre Isaac Cruz y Lamont Roach en su enfrentamiento, unida al entusiasmo que generaron sobre el ring, perfila una revancha en 2026 como la alternativa más plausible para decidir quién ocupará la cima de esta división.

El boxeador puso en alto el nombre de México en la categoría de los superligeros Crédito:Twitter @rdsdcamp

Pitbull Cruz en la búsqueda de su segundo campeonato mundial

En marzo de 2024, Isaac “Pitbull” Cruz conquistó el cinturón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por nocaut técnico en el octavo round al cubano Rolando Romero, ampliando así su registro a 28 victorias, 18 de ellas por la vía rápida, 3 derrotas y 1 empate.

El estilo ofensivo, junto a la fortaleza del pugilista capitalino de 27 años, lo ha consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo mexicano y le ha valido el respaldo de su afición.