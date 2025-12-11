MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

La MLB regresa a México en 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helu. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Con el anuncio oficial del juego entre los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks programado para abril de 2026, México suma ya ocho series de temporada regular de la MLB a lo largo de su historia (cinco en Monterrey y tres en Ciudad de México) consolidándose como un destino clave para el béisbol de Grandes Ligas.

Además, numerosos equipos de la gran carpa han visitado el país para realizar juegos de exhibición contra conjuntos de la Liga Mexicana de Béisbol, como los Medias Rojas de Boston que se enfrentaron este año a los Sultanes de Monterrey o los Yankees de Nueva York en 2024, que se midieron ante los Diablos Rojos del México.

Tras la ausencia de juegos de temporada regular en 2025, la MLB vuelve a ver a México como un mercado esencial en su estrategia de expansión global.

Series de temporada regular de la MLB en México

(Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Mets de New York vs. Padres de San Diego (16, 17 y 18 de agosto de 1996)

El 16 de agosto de 1996, Fernando Valenzuela hizo historia al lanzar en un encuentro de Grandes Ligas dentro de territorio mexicano. El “Toro de Etchohuaquila” salió con la victoria luego de seis entradas en las que permitió seis hits, tres carreras, cuatro pasaportes y recetó tres ponches para una ERA de 3.90.

Rockies de Colorado vs. Padres de San Diego ( 4 de abril de 1999)

México vivió un hito histórico al albergar el Opening Day de la temporada de la MLB, donde estuvo presente Vinicio Castilla, uno de los peloteros mexicanos más exitosos en la historia de las Grandes Ligas.

Padres de San Diego vs. Dodgers de Los Ángeles (4, 5 y 6 de mayo de 2018)

El primer juego de la serie entre Dodgers y Padres quedó grabado en la historia por el no-hitter colectivo protagonizado por Walker Buehler y el bullpen angelino, el cual no permitió hits ni carreras a los rivales durante las nueve entradas completas.

Buehler se llevó la victoria tras trabajar de gran forma durante seis entradas, donde sólo concedió tres bases por bolas y recetó ocho ponches.

Rojos de Cincinnati vs. Cardenales de San Luis (13 y 14 de abril de 2019)

En 2019, México vivió la primera visita simultánea de los Cincinnati Reds y los St. Louis Cardinals, un hito que reunió a estrellas de la talla de Yasiel Puig con los Reds, así como Yadier Molina, Matt Carpenter y el mexicano Giovanny Gallegos en el diamante del Estadio de Béisbol Monterrey.

Astros de Houston vs. Angels de Los Ángeles (4 y 5 de mayo de 2019)

La serie entre Astros de Houston y Angels de Anaheim se convirtió en una auténtica fiesta de carreras, con ambas novenas cruzando el plato 30 veces de forma combinada durante los dos días de acción en Monterrey.

En el segundo encuentro, Justin Verlander brilló por Houston al sumar su quinta victoria de la temporada, respaldado por una ofensiva explosiva liderada por George Springer, José Altuve, Alex Bregman, Josh Reddick y Carlos Correa. Por el lado angelino, estrellas como Mike Trout y Albert Pujols aportaron su poderío, aunque no pudieron contrarrestar el empuje de los Astros.

Padres de San Diego vs. Gigantes de San Francisco (29 y 30 de abril de 2023)

Por primera vez en la historia, la MLB llevó a cabo una serie de temporada regular en Ciudad de México. Los Padres de San Diego tenían una alineación de lujo con Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Juan Soto, Xander Bogaerts y Nelson Cruz. Ambos encuentros se caracterizaron por el poderío ofensivo y una gran cantidad de cuadrangulares.

Rockies de Colorado vs Astros de Houston (27 y 28 de abril de 2024)

Los Rockies de Colorado se enfrentaron a los Astros de Houston el 27 y 28 de abril de 2024 en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, consolidando el retorno de la MLB al país tras años de ausencia.

Esta serie de temporada regular atrajo a miles de aficionados capitalinos, destacando el poderío ofensivo de ambos equipos en un ambiente festivo y con clima primaveral ideal para el béisbol.

Padres de San Diego vs Arizona Diamondbacks (2026)

Los Padres de San Diego se medirán ante los Arizona Diamondbacks el 25 y 26 de abril de 2026 en la Ciudad de México, marcando la tercera serie de temporada regular de MLB en la capital del país.

Este duelo promete llenos totales en el Estadio Alfredo Harp Helú, reavivando la pasión beisbolera tras la pausa de 2025 y consolidando a México como sede clave en el calendario de Grandes Ligas.