México Deportes

Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

El mediocampista español se ha convertido en referente dentro del club regiomontano, por lo que sus fanáticos piden que se quede en el club

Guardar
Pese a que no han
Pese a que no han tenido el éxito esperado, el español ha sido parte fundamental para que Rayados se encuentre nuevamente entre los mejores equipos de la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio ‘Tato’ Noriega, despejó las dudas sobre el futuro de Sergio Canales en el club tras la reciente eliminación del equipo en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

Si bien los aficionados se quedaron con las ganas de festejar una nueva estrella en el escudo, el exfutbolista desmintió los rumores que vinculaban al futbolista español con una posible salida hacia Europa y aseguró que Canales continuará en la plantilla, respaldado por un contrato vigente que incluye una extensión automática hasta 2027.

En medio de la incertidumbre generada por la eliminación ante Toluca y las especulaciones sobre la reestructuración del plantel, Noriega fue enfático al señalar que Canales no solo permanece en el club, sino que su continuidad está garantizada por las condiciones contractuales.

En poco tiempo el europeo
En poco tiempo el europeo se convirtió en uno de los futbolista más queridos de la pandilla. (REUTERS/Raquel Cunha)

El directivo explicó que el mediocampista cuenta con una cláusula de renovación automática, sujeta al rendimiento, y que hasta el momento el desempeño del jugador ha sido sobresaliente. “Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos: la institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes (prensa). Él tiene contrato, y tiene además una extensión automática que depende del rendimiento y su rendimiento ha sido sobresaliente, así que por lo pronto no es un tema”, afirmó Noriega.

¿Qué sigue para el jugador ibérico?

El contrato de Canales, firmado tras su llegada al club en el verano de 2023, contempla una extensión automática hasta el verano de 2027. Esta condición está ligada al rendimiento del futbolista, quien ha respondido con cifras destacadas desde su arribo a Monterrey. El presidente del club subrayó que, gracias a estos resultados, la directiva no contempla su salida y la situación contractual no representa motivo de preocupación en el corto plazo.

La importancia de Canales para Rayados se refleja tanto en el aprecio de la directiva y la afición como en sus estadísticas individuales. Desde su incorporación, el centrocampista ha disputado 102 partidos, en los que ha marcado 43 goles y ha brindado 20 asistencias. Su valor de mercado se sitúa en 6 millones de euros, lo que refuerza su estatus como una de las piezas clave del equipo regiomontano.

Su pasado goleador lo ponen
Su pasado goleador lo ponen como una de las mejores contrataciones en los últimos años para la Liga MX. (X/@Rayados)

¿Quién es Sergio Canales?

Antes de su etapa en Monterrey, Canales, nacido el 16 de febrero de 1991, desarrolló una amplia trayectoria en el fútbol español. Militó en clubes como Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Real Betis, experiencia que ha aportado solidez y liderazgo al conjunto mexicano desde su llegada y que se ha visto reflejada con el mejoramiento del parado táctico de los regiomontanos en los últimos torneos.

Con la confirmación de su permanencia y el respaldo de la directiva, Canales se mantiene como uno de los referentes de Rayados, con la expectativa de seguir contribuyendo al éxito del equipo y generando entusiasmo entre los seguidores durante las próximas temporadas.

Temas Relacionados

Sergio CanalesRayados de MonterreyLiga MXJosé Antonio Noriegamexico-deportes

Últimas Noticias

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado

El comentarista deportivo preocupó a todos sus seguidores en México y América Latina

Esta fue la razón por

“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

El técnico señaló que el equipo viajó a Qatar con la intención de competir y trascender

“No es salvar el semestre”:

Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Después de conseguir el tercer lugar del mundo hace tres años, el pelotero de los Medias Rojas de Boston busca guiar a la selección mexicana a un campeonato

Jarren Durán jugará con México

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

El exdelantero lanzó una crítica demoledora en televisión al considerar ineficaz la etapa del español en Monterrey

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

América domina el ranking histórico del bicampeonato en torneos cortos, tras lograrlo en 2023-2024 y sumar incluso un tricampeonato

Liga MX: los reyes del
MALDITOS NERDS
Despelote recibirá su versión de

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

Katsuhiro Harada anuncia su salida de Bandai Namco tras 30 años trabajando en Tekken

ENTRETENIMIENTO
La Academia negó que Richard

La Academia negó que Richard Gere haya sido vetado de los Oscar por 20 años: “No había prohibición”

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

Influencer que agredió a Ariana Grande fue atrapado y expulsado de concierto de Lady Gaga

La doble vida de Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, que quedó al descubierto tras la muerte de Matthew Perry

INFOBAE AMÉRICA

Alemania juzga a tres presuntos

Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

Zelensky dijo que este miércoles enviará a Estados Unidos una versión actualizada de su plan de paz para Ucrania