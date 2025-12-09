Esto dijo Tato Noriega sobre el futuro de Sergio Canales en Monterrey tras su eliminación en el Apertura 2025

Pese a que no han tenido el éxito esperado, el español ha sido parte fundamental para que Rayados se encuentre nuevamente entre los mejores equipos de la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio ‘Tato’ Noriega, despejó las dudas sobre el futuro de Sergio Canales en el club tras la reciente eliminación del equipo en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

Si bien los aficionados se quedaron con las ganas de festejar una nueva estrella en el escudo, el exfutbolista desmintió los rumores que vinculaban al futbolista español con una posible salida hacia Europa y aseguró que Canales continuará en la plantilla, respaldado por un contrato vigente que incluye una extensión automática hasta 2027.

En medio de la incertidumbre generada por la eliminación ante Toluca y las especulaciones sobre la reestructuración del plantel, Noriega fue enfático al señalar que Canales no solo permanece en el club, sino que su continuidad está garantizada por las condiciones contractuales.

En poco tiempo el europeo se convirtió en uno de los futbolista más queridos de la pandilla. (REUTERS/Raquel Cunha)

El directivo explicó que el mediocampista cuenta con una cláusula de renovación automática, sujeta al rendimiento, y que hasta el momento el desempeño del jugador ha sido sobresaliente. “Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos: la institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes (prensa). Él tiene contrato, y tiene además una extensión automática que depende del rendimiento y su rendimiento ha sido sobresaliente, así que por lo pronto no es un tema”, afirmó Noriega.

¿Qué sigue para el jugador ibérico?

El contrato de Canales, firmado tras su llegada al club en el verano de 2023, contempla una extensión automática hasta el verano de 2027. Esta condición está ligada al rendimiento del futbolista, quien ha respondido con cifras destacadas desde su arribo a Monterrey. El presidente del club subrayó que, gracias a estos resultados, la directiva no contempla su salida y la situación contractual no representa motivo de preocupación en el corto plazo.

La importancia de Canales para Rayados se refleja tanto en el aprecio de la directiva y la afición como en sus estadísticas individuales. Desde su incorporación, el centrocampista ha disputado 102 partidos, en los que ha marcado 43 goles y ha brindado 20 asistencias. Su valor de mercado se sitúa en 6 millones de euros, lo que refuerza su estatus como una de las piezas clave del equipo regiomontano.

Su pasado goleador lo ponen como una de las mejores contrataciones en los últimos años para la Liga MX. (X/@Rayados)

¿Quién es Sergio Canales?

Antes de su etapa en Monterrey, Canales, nacido el 16 de febrero de 1991, desarrolló una amplia trayectoria en el fútbol español. Militó en clubes como Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Real Betis, experiencia que ha aportado solidez y liderazgo al conjunto mexicano desde su llegada y que se ha visto reflejada con el mejoramiento del parado táctico de los regiomontanos en los últimos torneos.

Con la confirmación de su permanencia y el respaldo de la directiva, Canales se mantiene como uno de los referentes de Rayados, con la expectativa de seguir contribuyendo al éxito del equipo y generando entusiasmo entre los seguidores durante las próximas temporadas.