Toluca vs Tigres: quedan definidos los horarios de la Final del torneo Apertura 2025

La final inédita de la Liga MX nos presentará dos encuentros donde llegaron los mejores equipos de la temporada regular

Los diablos cerrarán la serie
Los diablos cerrarán la serie en casa recibiendo a los Tigres de la UANL. (Jovani Pérez | Infobae México)

Tras unas semifinales llenas de emociones y donde ambas se definieron por el criterio de desempate por mejor posición en la tabla, este lunes la Liga MX presentó los horarios oficiales de la Final del torneo Apertura 2025 donde Tigres y Toluca se medirán para conocer al campeón.

Los protagonistas de este campeonato nunca se han visto las caras en la disputa de un trofeo, por lo que este fin de año será especial para el fútbol mexicano. Sin embargo, el campeón vigente Toluca quiere reafirmar su posición como el mejor club del año, mientras que Guido Pizarro quiere pasar a la historia como un entrenador que fue campeón desde el banquillo y también como jugador.

Asimismo, este será un compromiso muy especial para el francés André-Pierre Gignac quien recientemente cumplió 40 años y anunció que podría estar muy cerca el fin de su carrera, por lo que buscará el retiro con un trofeo más a su palmarés.

El galo se convirtió en
El galo se convirtió en uno de los mejores extranjeros que llegarona la Liga MX. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Cómo llegan los equipos?

Aunque nunca se habían enfrentado en una final, el historial favorece a los felinos. Toluca llega con 37 puntos obtenidos a través de 11 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas bajo la dirección de Antonio Mohamed, mientras que Tigres acumuló 36 puntos gracias a 10 triunfos, 6 empates y una derrota dirigidos por Guido Pizarro.

En su trayecto a la final, Toluca eliminó primero a Bravos de Juárez con marcador global de 2-1. En semifinales, enfrentó a Rayados de Monterrey, empatando 3-3 en el global y clasificando por mejor posición en la tabla.

Tigres, por su parte, superó una derrota 3-0 ante Xolos en la ida de cuartos de final y revirtió la serie con un 5-0 en la vuelta. Posteriormente igualó 1-1 tanto en la ida como en la vuelta frente al Cruz Azul, accediendo también por clasificación a la final gracias a la ubicación en la tabla. El francés André-Pierre Gignac repetirá aparición en una final, mientras que Paulinho ha sido clave para Toluca.

El actual campeón de goleo
El actual campeón de goleo quiere consolidar una año de ensueño en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuándo y a qué hora serán los partidos?

Este lunes 8 de diciembre, la Liga MX reveló que la gran final del fútbol mexicano regresará al horario utilizado históricamente, así quedaron las fechas:

  • Juego de Ida: Estadio Universitario jueves 11 de diciembre 20:00 horas
  • Juego de Vuelta: Estadio Nemesio Diez domingo 14 de diciembre 19:00 horas
La Liga MX definió los
La Liga MX definió los horarios para la lucha por el campeonato. (TW Liga BBVA MX)

¿Cómo le ha ido a Toluca y Tigres en duelos directos?

El historial muestra que Tigres ha prevalecido en las fases de eliminación directa más recientes:

  • Clausura 2003: Tigres eliminó a Toluca en cuartos de final.
  • Apertura 2003: Tigres ganó la semifinal global.
  • Apertura 2014 y 2015: Tigres superó a Toluca por posición en la tabla y por global.
  • Repechaje 2020 y cuartos de final 2023: Victoria global para Tigres.
  • Solo en Clausura 2025, Toluca venció a Tigres en semifinales.

La final del Apertura 2025 representa la oportunidad para Toluca de romper con esa tendencia y buscar el bicampeonato, mientras Tigres busca ampliar su supremacía en partidos decisivos.

