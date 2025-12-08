México Deportes

Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026

Panamá, Bolivia e Islandia serían los rivales de México para comenzar su preparación rumbo al Mundial

Guardar
Panamá, Bolivia e Islandia serían
Panamá, Bolivia e Islandia serían los rivales del tricolor para comenzar el 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, confirmó para los medios de comunicación que habrá tres partidos amistosos para comenzar el 2026: “La programación para enero está muy avanzada y la de febrero prácticamente cerrada”, comentó sin dar detalles sobre los rivales.

Rubén Rodríguez, reportero de Fox Sports, informó a través de sus redes sociales que la selección mexicana enfrentará a Bolivia en La Paz y a Panamá en Centroamérica en enero.

Posteriormente, Carlos Guerrero, comentarista de TV Azteca, dio a conocer que la Federación Mexicana de Futbol está en pláticas para llevar a cabo un partido de preparación en el Estadio Corregidora de Querétaro ante Islandia, durante el mes de febrero.

Cabe destacar que, de confirmarse estos encuentros amistosos, no contarían con la participación de los jugadores que militan en Europa, ya que ambos compromisos no estarían dentro del calendario oficial de la Fecha FIFA.

Cómo llegan las selecciones a los partidos contra México

Javier Aguirre y su cuerpo
Javier Aguirre y su cuerpo técnico buscan forjar caracter dentro del plantel. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

En una entrevista previa al inicio del sorteo del Mundial 2026 con TV Azteca, Javier Aguirre mencionó que junto con su cuerpo técnico se encontraban trabajando para conseguir rivales en Centroamérica, buscando escenarios poco hostiles que permitan fortalecer el carácter del grupo.

Sin embargo, la noticia de que Bolivia es uno de los posibles rivales de la selección llama la atención, ya que la altura de La Paz representa un desafío para todos los equipos que visitan territorio sudamericano, por lo cual jugar en esas condiciones ayudará al equipo para manejar el desgaste físico que pueda presentarse en un juego de la Copa del Mundo.

Además, el conjunto boliviano se prepara para el repechaje intercontinental frente a Surinam o Irak y buscan llegar lo mejor preparados posibles para esos encuentros.

Por su parte, el equipo panameño ya se encuentra clasificado al mundial 2026 y pese a ser un rival conocido para el conjunto mexicano, no deja de ser un reto visitar territorio centroamericano.

En el caso de Islandia, llama la atención que haya sido elegido como rival, ya que está eliminado de toda posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Portugal y Bélgica, los rivales del tricolor en marzo

La selección mexicana se enfrentará
La selección mexicana se enfrentará a dos selecciones top 10 del ranking mundial en marzo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La semana pasada se dio a conocer que la selección mexicana tendrá dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de marzo ante dos rivales Top 10 del ranking mundial como Portugal y Bélgica como parte de la preparación del equipo tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro ante los lusitanos marcará la reinauguración del Estadio Azteca, la cual está programada para llevarse a cabo el 28 de marzo, mientras que el duelo ante Bélgica será el 31.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Amistosos internacionalesBoliviaPanamáIslandiaPortugalBélgicamexico-deportes

Últimas Noticias

Sauber se despide de la F1: Checo Pérez fue el piloto con más podios en la historia de la escudería

El equipo fue el primero en darle la oportunidad al mexicano dentro de la máxima categoría en 2010

Sauber se despide de la

Partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Partidos de los jugadores mexicanos

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

El “Golden Boy” cuestionó arduamente al “Bud” por las opiniones que expresó del organismo y contra Mauricio Sulaimán

Óscar de la Hoya destroza

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

El pugilista australiano quiere subirse al ring a enfrentar al mexicano para conseguir la unificación en el peso crucero

Jai Opetaia manda mensaje al

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

la despedida del histórico central deja incertidumbre sobre su próximo destino europeo y marca el cierre de una etapa en el fútbol mexicano

Sin despedida ni declaraciones, así
MALDITOS NERDS
Retrocultura Activa | Policenauts: la

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

ENTRETENIMIENTO
Globos de Oro 2026: lista

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

INFOBAE AMÉRICA

El 65% de los bolivianos

El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión

Identifican como expoliada por los nazis una obra de Jacques-Louis David en el Palacio de Versalles

Cuando Krasinski cambió The Office: la escena eliminada que defendió el amor entre Jim y Pam

Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”

La vida después de Al Assad: un año de reconstrucción y retos para Siria