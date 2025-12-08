Revelan que la selección mexicana tendrá tres amistosos para comenzar el 2026

Panamá, Bolivia e Islandia serían los rivales del tricolor para comenzar el 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, confirmó para los medios de comunicación que habrá tres partidos amistosos para comenzar el 2026: “La programación para enero está muy avanzada y la de febrero prácticamente cerrada”, comentó sin dar detalles sobre los rivales.

Rubén Rodríguez, reportero de Fox Sports, informó a través de sus redes sociales que la selección mexicana enfrentará a Bolivia en La Paz y a Panamá en Centroamérica en enero.

Posteriormente, Carlos Guerrero, comentarista de TV Azteca, dio a conocer que la Federación Mexicana de Futbol está en pláticas para llevar a cabo un partido de preparación en el Estadio Corregidora de Querétaro ante Islandia, durante el mes de febrero.

Cabe destacar que, de confirmarse estos encuentros amistosos, no contarían con la participación de los jugadores que militan en Europa, ya que ambos compromisos no estarían dentro del calendario oficial de la Fecha FIFA.

Cómo llegan las selecciones a los partidos contra México

Javier Aguirre y su cuerpo técnico buscan forjar caracter dentro del plantel. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

En una entrevista previa al inicio del sorteo del Mundial 2026 con TV Azteca, Javier Aguirre mencionó que junto con su cuerpo técnico se encontraban trabajando para conseguir rivales en Centroamérica, buscando escenarios poco hostiles que permitan fortalecer el carácter del grupo.

Sin embargo, la noticia de que Bolivia es uno de los posibles rivales de la selección llama la atención, ya que la altura de La Paz representa un desafío para todos los equipos que visitan territorio sudamericano, por lo cual jugar en esas condiciones ayudará al equipo para manejar el desgaste físico que pueda presentarse en un juego de la Copa del Mundo.

Además, el conjunto boliviano se prepara para el repechaje intercontinental frente a Surinam o Irak y buscan llegar lo mejor preparados posibles para esos encuentros.

Por su parte, el equipo panameño ya se encuentra clasificado al mundial 2026 y pese a ser un rival conocido para el conjunto mexicano, no deja de ser un reto visitar territorio centroamericano.

En el caso de Islandia, llama la atención que haya sido elegido como rival, ya que está eliminado de toda posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Portugal y Bélgica, los rivales del tricolor en marzo

La selección mexicana se enfrentará a dos selecciones top 10 del ranking mundial en marzo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La semana pasada se dio a conocer que la selección mexicana tendrá dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de marzo ante dos rivales Top 10 del ranking mundial como Portugal y Bélgica como parte de la preparación del equipo tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro ante los lusitanos marcará la reinauguración del Estadio Azteca, la cual está programada para llevarse a cabo el 28 de marzo, mientras que el duelo ante Bélgica será el 31.