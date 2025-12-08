¿Por qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025?

La Concacaf tiene a su representante que buscará dejar a la zona y al fútbol mexicano en lo más alto. (Jesús Avilés | Infobae México)

Cruz Azul terminó su participación en el Apertura 2025 luego de ser eliminado por Tigres en la Semifinal y ahora se prepara para disputar la Copa Intercontinental 2025 que tendrá como sede este año Qatar.

La Máquina Cementera que representará a la zona de la Concacaf en esta edición, hará su debut contra el Flamengo de Brasil en un duelo conocido como el Derbi de las Américas.

¿Por qué canal se podrá ver el partido de Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental?

El partido de Cruz Azul contra Flamengo en la Copa Intercontinental se podrá ver a través de la plataforma de streaming FIFA+. El encuentro entre ambas escuadras tendrá como sede el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayyan, Qatar y se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El choque entre la Máquina y el Flamengo en tierras arabes representa mucho más que la disputa de un trofeo: está en juego la historia, el prestigio y el orgullo de todo un continente. El duelo conocido como el Derbi de las Américas, reúne a los campeones de la Concacaf y la Conmebol en una cita que trasciende lo deportivo y pone en juego el orgullo y el prestigio continental.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - December 6, 2025 Tigres UANL's Juan Pablo Vigon in action with Cruz Azul's Erik Lira REUTERS/Daniel Becerril

¿Cómo llegará Cruz Azul al partido contra Flamengo en la Copa Intercontinental?

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegará a este compromiso tras una exigente campaña en la Liga MX, donde quedó eliminado en semifinales luego de empatar ante Tigres. Apenas finalizó ese encuentro, el plantel cementero debió cambiar el enfoque y prepararse para el reto internacional en Qatar, representando a la Concacaf frente a los campeones de otras confederaciones de la FIFA. En contraste, Flamengo, bajo la dirección de Filipe Luis, arriba como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, con un plantel que ha gozado de mayor descanso y preparación.

La diferencia en la preparación de ambos equipos es notoria. Mientras los celestes afrontaron un calendario intenso, con partidos decisivos ante Chivas y Tigres, Flamengo disfrutó de una agenda más favorable. El conjunto brasileño conquistó dos títulos en apenas cinco días y viajó a Qatar con casi medio día de ventaja y sus principales figuras en óptimas condiciones físicas.

Filipe Luis implementó una estrategia precisa para asegurar la frescura y el rendimiento de su equipo en la Copa Intercontinental, una ventaja que el conjunto mexicano no pudo replicar debido a sus compromisos simultáneos en la Liga MX.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Cruz Azul v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - December 3, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Tigres UANL's Juan Brunetta and Angel Correa REUTERS/Henry Romero

¿Cruz Azul con desventaja para enfrentar al Flamengo?

El desgaste físico y logístico representa un desafío adicional para Larcamón y su cuerpo técnico. Tras el partido ante Tigres, la delegación de Cruz Azul emprendió un viaje de cerca de 19 horas hacia Doha, con escalas en Estados Unidos y París.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes

Esta travesía obliga al equipo a equilibrar la recuperación física con la preparación táctica en un corto periodo. Por su parte, Flamengo llega con un plantel descansado, lo que podría influir en el rendimiento de ambos equipos sobre el césped del Ahmad bin Ali.

Además, el ganador de este encuentro avanzará a la Copa Challenger, donde enfrentará al Pyramids de Egipto, campeón de la llave África–Asia–Pacífico, el sábado 13 de diciembre.