Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

El "Toro" Valenzuela, histórico beisbolista de Los Ángeles Dodgers, no fue incluido entre las mejores leyendas del diamante

Fernando Valenzuela, una de las figuras más reconocidas del beisbol mexicano y referente de la década de los 80, quedó fuera del Salón de la Fama de Cooperstown tras la más reciente votación del Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo.

Según informó el propio Salón de la Fama de la MLB, Valenzuela recibió menos del 5% de los votos, lo que lo dejó sin posibilidades de ser entronizado en esta ocasión. El único jugador elegido fue Jeff Kent, ex segunda base, quien obtuvo 14 de los 16 votos posibles, alcanzó el 87.5% de respaldo.

En la votación, otros candidatos destacados como Carlos Delgado, Don Mattingly y Dale Murphy tampoco lograron el mínimo requerido del 75% de los votos para ingresar al recinto. Delgado sumó nueve votos, equivalente al 56.3%, quedó a tres sufragios de la meta. Mattingly y Murphy obtuvieron seis votos cada uno, mientras que Valenzuela, junto a Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, no superó el umbral del 5%, según los datos proporcionados por el Salón de la Fama de Cooperstown.

¿Por qué Fernando Valenzuela no ingresó al Salón de la Fama de Beisbol?

El proceso de selección estuvo a cargo de un comité compuesto por miembros del propio Salón de la Fama, ejecutivos de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) y periodistas e historiadores especializados.

Entre los votantes se encontraban figuras como Juan Marichal, Tony Pérez, Jim Kaat, Fergie Jenkins, Ozzie Smith, Robin Yount y Alan Trammell. También participaron ejecutivos como Arte Moreno, Kim Ng, Mark Attanasio, Tony Reagins, Doug Melvin y Terry Ryan, así como los comunicadores Jayson Stark, Tyler Kepner y Steve Hirdt.

Las reglas actuales del Salón de la Fama de Cooperstown establecen que Valenzuela tendrá una última oportunidad de ser considerado en diciembre de 2031, cuando vuelva a ser incluido en la boleta del mismo comité. Si en esa ocasión no supera los cinco votos, quedará definitivamente fuera de la lista de elegibles. Esta situación se suma a sus dos intentos previos en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA) en 2003 y 2004, donde tampoco logró avanzar.

El caso del Toro Valenzuela ha generado debate debido a la existencia de una regla no escrita que suele favorecer a los lanzadores con al menos 200 juegos ganados para su ingreso al Salón de la Fama. Esta norma informal ha sido un obstáculo para el reconocimiento de su trayectoria, a pesar de su impacto en el béisbol y su relevancia cultural, especialmente entre la comunidad latina y los aficionados de los años 80.

Aunque los criterios formales y las tradiciones del proceso de selección han impedido su ingreso, la figura de Fernando Valenzuela permanece como un símbolo en la historia del béisbol, mientras su candidatura al Salón de la Fama de Cooperstown sigue siendo motivo de atención y debate.

El fallecimiento de Fernando Valenzuela, figura emblemática del béisbol mexicano y leyenda de Los Dodgers de Los Ángeles, marcó el final de una era para el deporte. A los sesenta y tres años, el ex pitcher conocido como el “Toro” y creador de la “Fernandomanía” murió tras varias semanas hospitalizado en Estados Unidos.

Según reportó ESPN, la causa de su muerte fueron complicaciones hepáticas que derivaron en un colapso multiorgánico, un desenlace que conmocionó tanto a la afición mexicana como a la comunidad internacional del béisbol.

