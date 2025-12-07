México Deportes

Yuki Tsunoda no puede replicar lo conseguido por Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto japonés no pudo contener a Lando Norris para ayudarle a su coequipero.

Guardar
El piloto japonés no pudo
El piloto japonés no pudo emular lo conseguido por Checo en 2021. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Este domingo se disputó la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definió el campeonato de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

El momento más emocionante se presentó cuando tras la parada en boxes de Max Verstappen, McLaren envió a Norris a remontar posiciones, quien necesitaba recuperar el tercer lugar ser campeón del mundo.

Tras salir de pits, Lando Norris se encontró frente a Yuki Tsunoda, quien tenía la misión de retrasarlo varias vueltas para que Charles Leclerc pudiera acercarse y arrebatarle el tercer sitio.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2021 cuando Checo Pérez logró contener a Hamilton, el piloto japonés no pudo frenar a Norris y rápidamente fue superado por el británico.

Norris atacó rápidamente y, ante las maniobras de Tsunoda, decidió adelantar por fuera de la pista.

Tras revisar la jugada, los comisarios concluyeron que el piloto de McLaren no tenía otra alternativa para efectuar el rebase, por lo que la sanción fue impuesta únicamente a Tsunoda, quien realizó un movimiento peligroso al intentar contener a Lando.

Con ello, el asiático cierra su ciclo en la escudería austriaca, ya que la próxima temporada no formará parte de la parrilla de la F1 y su lugar será ocupado por Isack Hadjar, proveniente de Racing Bulls.

Reacción de Checo Pérez ante la victoria de Lando Norris

El piloto mexicano compartió un
El piloto mexicano compartió un meme burlán dose de su anterior equipo. (X: Sergio Pérez)

El piloto tapatío, que regresará a la Fórmula 1 en 2026, siguió de cerca la definición del Campeonato de Pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Durante la jornada, no perdió la oportunidad de bromear con su ex equipo Red Bull.

En su cuenta de X, el mexicano publicó un mensaje divertido dirigido a la escudería austriaca, acompañado de un meme de la película Avengers: Endgame. La imagen muestra a Thanos diciendo “fui muy duro contigo,” con una descripción que dice “Tal Vez”.

Sergio Pérez hace referencia a que Yuki Tsunoda no pudo igualar lo que él logró en 2021, cuando fue una pieza fundamental para ayudar a Max Verstappen a ganar el campeonato al contener a Lewis Hamilton por algunas vueltas.

Hazaña de Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021

En 2021, Checo contuvo a
En 2021, Checo contuvo a Hamilton durante algunas vueltas para apoyar al piloto neerlandés. (Foto: twitter/@redbullracing)

En 2021, durante la última carrera de la temporada en la que Max Verstappen se coronó campeón por primera vez, Sergio Pérez fue una pieza clave para que Red Bull volviera a la cima de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Abu Dhabi de ese año, Checo contuvo a Lewis Hamilton, principal rival de Verstappen, lo que permitió a su entonces compañero mantener la punta y asegurar la victoria que finalmente le otorgó el título.

Sin embargo, en esta ocasión, Yuki no pudo replicar lo conseguido por el “ministro de defensa mexicano”, por lo cual Lando Norris obtuvo su primer campeonato en la máxima categoría del automovilismo.

Temas Relacionados

Checo PérezYuki TsunodaGran Premio de Abu DhabiMax VerstappenLando Norris

Últimas Noticias

Toluca se burla de Sergio Ramos y Gerardo Arteaga sale en defensa del defensor español

El Diablo se le apareció a la pandilla y no cayó nada bien para jugadores y aficionados del cuadro regiomontano donde hasta Samuel García se vio implicado

Toluca se burla de Sergio

Tigres vs Toluca: este es el historial en partidos decisivos entre los finalistas del Apertura 2025

Las escuadras protagonizarán una final inédita en el fútbol mexicano, pero ya han tenido roces decisivos en otras competiciones

Tigres vs Toluca: este es

Nicolás Larcamón recuerda la lesión de Kevin Mier tras eliminación ante Tigres

El estratega de Cruz Azul recalcó que la derrota en la última jornada afectó gran parte de las aspiraciones del equipo en la temporada

Nicolás Larcamón recuerda la lesión

Cuáles son los jugadores colombianos de la Liga Mx que podrían jugar en México durante el mundial 2026

Colombia disputará dos partidos de la Copa del Mundo en México, uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México

Cuáles son los jugadores colombianos

Sergio Ramos anuncia su salida de Monterrey tras caer ante Toluca

El futbolista español se despidió de la afición a través de un mensaje en redes sociales, donde agradeció todo el apoyo brindado

Sergio Ramos anuncia su salida
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo