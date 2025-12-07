Yuki Tsunoda no puede replicar lo conseguido por Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi

El piloto japonés no pudo emular lo conseguido por Checo en 2021. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Este domingo se disputó la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definió el campeonato de pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

El momento más emocionante se presentó cuando tras la parada en boxes de Max Verstappen, McLaren envió a Norris a remontar posiciones, quien necesitaba recuperar el tercer lugar ser campeón del mundo.

Tras salir de pits, Lando Norris se encontró frente a Yuki Tsunoda, quien tenía la misión de retrasarlo varias vueltas para que Charles Leclerc pudiera acercarse y arrebatarle el tercer sitio.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2021 cuando Checo Pérez logró contener a Hamilton, el piloto japonés no pudo frenar a Norris y rápidamente fue superado por el británico.

Norris atacó rápidamente y, ante las maniobras de Tsunoda, decidió adelantar por fuera de la pista.

Tras revisar la jugada, los comisarios concluyeron que el piloto de McLaren no tenía otra alternativa para efectuar el rebase, por lo que la sanción fue impuesta únicamente a Tsunoda, quien realizó un movimiento peligroso al intentar contener a Lando.

Con ello, el asiático cierra su ciclo en la escudería austriaca, ya que la próxima temporada no formará parte de la parrilla de la F1 y su lugar será ocupado por Isack Hadjar, proveniente de Racing Bulls.

Reacción de Checo Pérez ante la victoria de Lando Norris

El piloto mexicano compartió un meme burlán dose de su anterior equipo. (X: Sergio Pérez)

El piloto tapatío, que regresará a la Fórmula 1 en 2026, siguió de cerca la definición del Campeonato de Pilotos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Durante la jornada, no perdió la oportunidad de bromear con su ex equipo Red Bull.

En su cuenta de X, el mexicano publicó un mensaje divertido dirigido a la escudería austriaca, acompañado de un meme de la película Avengers: Endgame. La imagen muestra a Thanos diciendo “fui muy duro contigo,” con una descripción que dice “Tal Vez”.

Sergio Pérez hace referencia a que Yuki Tsunoda no pudo igualar lo que él logró en 2021, cuando fue una pieza fundamental para ayudar a Max Verstappen a ganar el campeonato al contener a Lewis Hamilton por algunas vueltas.

Hazaña de Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021

En 2021, Checo contuvo a Hamilton durante algunas vueltas para apoyar al piloto neerlandés. (Foto: twitter/@redbullracing)

En 2021, durante la última carrera de la temporada en la que Max Verstappen se coronó campeón por primera vez, Sergio Pérez fue una pieza clave para que Red Bull volviera a la cima de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Abu Dhabi de ese año, Checo contuvo a Lewis Hamilton, principal rival de Verstappen, lo que permitió a su entonces compañero mantener la punta y asegurar la victoria que finalmente le otorgó el título.

Sin embargo, en esta ocasión, Yuki no pudo replicar lo conseguido por el “ministro de defensa mexicano”, por lo cual Lando Norris obtuvo su primer campeonato en la máxima categoría del automovilismo.