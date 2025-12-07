México Deportes

Pitbull Cruz retiene cinturón interino de Peso Superligero tras empatar con Lamont Roach

El resultado no fue el esperado para el pugilista azteca, pero le abre la oportunidad a una revancha entre ambos peleadores

El resultado no fue el esperado, pero el mexicano mantiene su título. (IG/ @isaacpitbullcruz)

Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Lamont Roach ofrecieron un combate de alto voltaje en Texas que concluyó con un empate mayoritario y permitió al mexicano retener el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El resultado, lejos de zanjar la rivalidad, desató un intenso debate y dejó instalada la expectativa de una revancha que podría definir al verdadero líder de la categoría.

El enfrentamiento reunió a dos estilos contrastantes y mantuvo la tensión desde el primer asalto. Cruz, fiel a su reputación de boxeador agresivo, buscó imponer su ritmo con presión constante y ataques explosivos, intentando cortar el ring y llevar la iniciativa.

Roach, en cambio, apostó por la táctica y la defensa, recurriendo al contragolpe y a los amarres para frenar la ofensiva del mexicano. Esta dinámica generó un duelo electrizante, con momentos de dominio alterno que mantuvieron al público en vilo.

Uno de los episodios más destacados ocurrió en el tercer asalto, cuando Roach cayó a la lona tras una rápida combinación de Cruz. Parecía que el campeón interino se encaminaba a una victoria clara, pero el estadounidense supo recomponerse, ajustó su defensa y logró equilibrar la contienda en los asaltos siguientes. A medida que avanzaba la pelea, Roach exhibió su mejor repertorio técnico, impidiendo que Cruz consolidara una ventaja definitiva.

El combate no tuvo un ganador

La paridad se acentuó cuando los jueces descontaron un punto a Cruz, lo que apretó aún más las tarjetas en un combate ya de por sí igualado. Ambos púgiles cerraron la pelea con fuerza, mostrando una condición física admirable y manteniendo el intercambio de golpes hasta el último segundo. Al finalizar, el público ovacionó a los dos por la entrega y la intensidad del espectáculo ofrecido en el cuadrilátero.

El veredicto oficial llegó tras una espera cargada de tensión: dos jueces marcaron 113-113 y uno otorgó 115-111 a Cruz, sellando así el empate mayoritario. Este desenlace generó opiniones divididas entre los aficionados y analistas. Muchos consideraron que Roach había hecho méritos suficientes para llevarse la victoria, mientras que otros defendieron la ofensiva y el empuje del mexicano.

Con este resultado, Cruz retuvo el cinturón interino superligero del CMB, aunque la sensación predominante fue que dejó escapar la oportunidad de imponerse con claridad. Roach, por su parte, se ganó el respeto de la afición y alimentó el debate sobre si merecía un fallo más favorable. Ambos boxeadores demostraron un nivel extraordinario, lo que refuerza la idea de que sus caminos volverán a cruzarse en el futuro cercano.

¿Qué sigue para el Pitbull Cruz?

La importancia de este combate trasciende el resultado inmediato. La categoría superligero del CMB se mantiene en el centro de la atención, y la igualdad mostrada por Cruz y Roach abre múltiples escenarios para los próximos meses. La expectativa por una revancha ya se instaló entre los seguidores del boxeo, quienes ven en un segundo enfrentamiento la oportunidad de despejar cualquier duda sobre la supremacía en la división.

Mientras el mundo del boxeo observa con atención, la posibilidad de una nueva cita entre Cruz y Roach se perfila como el desenlace natural para resolver una rivalidad que, tras el empate, quedó más viva que nunca.

