David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

La Selección Mexicana de Futbol formará parte del Grupo A en la Copa del Mundo 2026, torneo que contará por primera vez con 48 equipos y se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo nacional, dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, abrirá el torneo en el partido inaugural frente a Sudáfrica, en un duelo que reedita un enfrentamiento anterior. Su siguiente rival en la fase de grupos será Corea del Sur, mientras que el último contrincante del grupo aún no está definido; saldrá del repechaje de la UEFA, donde compiten Dinamarca, Macedonia, República de Irlanda y República Checa.

¿Cómo será el paso de México en la primera ronda del Mundial 2026?

El 11 de junio, México asumirá el papel de anfitrión en el partido inaugural del Grupo A en el Estadio Azteca, donde se enfrentará a Sudáfrica, recinto que albergará su tercer inicio mundialista. Luego de esto, la Selección Nacional se trasladará a Guadalajara para medirse con Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron, en lo que será su segundo compromiso de la fase de grupos.

El 24 de junio, el Tri regresará a la capital del país para disputar el tercer encuentro de grupos contra el ganador del Repechaje UEFA D, nuevamente en el Estadio CDMX. Dependiendo del desempeño del equipo, México podría volver a este estadio en las siguientes etapas del torneo.

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026

El periodista David Faitelson manifestó su inconformidad tras conocerse que la Selección Mexicana no jugará ninguno de sus partidos de la Fase de Grupos del próximo Mundial en el Estadio BBVA de Monterrey. Para Faitelson, la medida resulta “injusta”, argumentando que la afición regiomontana merecía albergar al “Tricolor” en al menos una ocasión.

La polémica surgió después de la confirmación de las sedes en las que México disputará la primera ronda del torneo internacional, quedando fuera la mencionada cancha de Monterrey, pese a su capacidad e infraestructura de alto nivel.

“Creo que la única asignación inconclusa de FIFA fue no poner, al menos, un juego de México de la primera ronda en Monterrey. Me parece injusto. Que yo sepa, la selección de Aguirre también representa a los regios ¿o no?“, escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter).

David Faitelson señaló que fue injusto que la Selección no juegue un partido de la Fase de Grupos en el Estadio BBVA de Monterrey (captura de pantalla)

¿Cuáles son los últimos antecedentes de México contra Sudáfrica y Corea del Sur en Copas del Mundo?

El único enfrentamiento mundialista entre Sudáfrica y México ocurrió el 11 de junio de 2010, cuando ambos equipos igualaron 1-1 en el Estadio de Johannesburgo. En esa ocasión, Siphiwe Tshabalala abrió el marcador al minuto 55 tras un contragolpe, mientras que Rafa Márquez anotó el empate al minuto 79.

Por otra parte, el antecedente más reciente entre México y Corea del Sur fue en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Aunque Heung-Min Son descontó en el tiempo de compensación con un golazo desde fuera del área, el Tri se impus 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.