Cuáles son los posibles rivales de México en la siguiente ronda del mundial 2026

La selección mexicana podría enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca si avanza a octavos de final y finaliza como primero de grupo

Inglaterra y Brasil podrían cruzarse
Inglaterra y Brasil podrían cruzarse en el camino del tricolor. (Robert Hanashiro-Imagn Images REUTERS)

Después de la revelación del sorteo y el calendario oficial del Mundial 2026, México ya tiene claro quiénes podrían ser sus posibles rivales en la siguiente fase y cómo sería su camino hacia la final del torneo.

La selección mexicana buscará asegurar el primer lugar de su grupo para jugar tanto los dieciseisavos como los octavos de final en el Estadio Azteca.

En caso de que el tricolor termine en segunda o tercera posición, deberá disputar sus partidos en Estados Unidos, perdiendo así la ventaja de jugar como local en territorio mexicano.

Cuáles pueden ser los siguientes rivales de México en la siguiente ronda del Mundial 2026

El tricolor se mudaría a
El tricolor se mudaría a Estados Unidos en caso de no terminar como primero de grupo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los rivales de México en la fase de grupos serán Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo europeo que saldrá del repechaje entre Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda.

Esta etapa inicial definirá el camino que el equipo mexicano deberá seguir en las siguientes rondas del Mundial 2026.

Si avanza como primer lugar de grupo

Si México avanza como primero de su grupo, en los dieciseisavos de final enfrentará a un tercer lugar proveniente de los grupos C, E, F, H o I en el Estadio Azteca.

Posteriormente, en los octavos de final, se mediría contra el ganador del duelo entre el primero del grupo 1L (conformado por Inglaterra, Croacia, Panamá o Ghana) contra un tercer lugar de los grupos E, H, I, J o K.

Si México avanza a los cuartos de final, el equipo se trasladará a Miami para disputar esta fase del torneo.

En los dieciseisavos de final, el primero del grupo C (integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití) enfrentará al segundo del grupo F, que incluye a Países Bajos, Japón, el repechaje europeo y Túnez; este

Por otro lado, el segundo del grupo E (formado por Alemania, Costa de Marfil, Curazao y Ecuador) se medirá contra el segundo del grupo I, que está compuesto por Francia, Senegal, un repechaje intercontinental y Noruega.

Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en los octavos de final, y el equipo que salga victorioso de ese encuentro será el rival de México en los cuartos de final.

Si México avanza en segundo lugar de grupo

En este escenario, la selección mexicana tendría que desplazarse a Los Ángeles, donde en los dieciseisavos de final se enfrentará al segundo lugar del grupo B, compuesto por Canadá y el ganador del repechaje europeo entre Italia, Bosnia, Irlanda del Norte y Gales.

Si México avanza a octavos de final, se trasladará a Houston para medirse contra el ganador del partido entre el primero del grupo F (integrado por Países Bajos, Japón, Repechaje Europeo y Túnez y el segundo lugar del grupo C (Brasil, Marruecos, Escocia y Haití).

Si avanza como tercero de grupo

Si México avanza en tercera posición, deberá desplazarse para los dieciseisavos de final a Seattle o Boston, donde enfrentará al primero del grupo E o al primero del grupo G, según corresponda.

